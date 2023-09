Skicross, Coppa del Mondo Val Thorens 2022: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

Comincia, finalmente, la Coppa del Mondo 2022-2023 di skicross, una delle specialità più amate dello sci freestyle. Dopo la cancellazione del primo appuntamento, quello di Les Dux Alps, le danze si apriranno ufficialmente questo fine settimana in Val Thorens, pronta ospitare la prima tappa effettiva dal 7 al 9 dicembre.

Una gara in cui sarà presente anche una buona presenza di atleti azzurri, la cui lista dei convocati deve però ancora essere resa nota dalla FISE. L’evento si svolgerà in tre giorni. In quello inaugurale, pianificato per mercoledì 7 dicembre, andranno in scena due tranche di qualificazioni, sia per la categoria maschile che per quella femminile. giovedì 8 e venerdì 9 invece ci saranno le Finali, divise in due gare per giorno.

La Coppa del Mondo di skicross sarà visibile integralmente su Discovery+; previsti inoltre collegamenti in diretta e trasmissioni in differita anche sui canali lineari Eurosport 1, Eurosport 2. Di seguito il programma completo dell’evento.

COPPA DEL MONDO SKICROSS VAL THORENS. IL PROGRAMMA COMPLETO

Mercoledì 7 dicembre

Giornata di qualificazioni (inizio stimato alle 10:45)

Giovedì 8 dicembre

11:00 Finals categoria maschile

11:00 Finals categoria femminile

Venerdì 9 dicembre

11:00 Finals categoria maschile

11:00 Final categoria femminile

COPPA DEL MONDO SKICROSS VAL THORENS: COME SEGUIRE L’EVENTO IN TV E STREAMING

Diretta integrale su Discovery Plus

Possibili collegamenti in diretta o in differita sui canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2

Foto: LaPresse