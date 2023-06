Skicross, Coppa del Mondo: Jole Galli sesta ad Arosa. Zorzi si ferma ai quarti

Buon risultato per Jole Galli ad Arosa, località elvetica che ha ospitato oggi, lunedì 12 dicembre, la terza tappa del circuito di Coppa del Mondo 2022-2023 di skicross. L’azzurra infatti ha centrato il sesto posto nella classifica finale, chiudendo seconda la Small Final, cedendo il passo soltanto a Katrin Ofner.

Una prestazione decisamente positiva quella condotta da Galli, brava a centrare la seconda piazza sia nella heat degli ottavi che in quella dei quarti, posizionandosi invece al terzo posto in semifinale, dove si è dovuta arrendere alla superiorità delle quotatissime Marielle Thompson e Daniela Maier. La gara è stata vinta ancora una volta dal fenomeno svedese Sandra Naeslund, la quale ha preceduto appunto le rivali Thompson e Maier. Ancora un quarto posto invece per la padrona di casa Fanny Smith, atleta in questo momento in difficoltà. Nella classifica generale è già in fuga Naeslund, prima a punteggio pieno a quota 300, davanti a Thompson (189) e Maier (160).

Nessun azzurro della categoria maschile è invece riuscito ad accedere alle semifinali. Domink Zuech e Filippo Zamboni si sono infatti arresi già ai sedicesimi, Simone Deromedis ha salutato la gara agli ottavi, così come Yanick Gunsh e Federico Tomasoni. La corsa di Edoardo Zorzi è poi terminata ai quarti. Ad ottenere il primo posto è stato quindi il francese Terence Tchiknavorian, il quale nella Big Final ha avuto la meglio su Reece Howden, secondo classificato regolando David Mobaerg, terzo. Dopo tre tappe in testa alla classifica generale al momento c’è l’austriaco Mathias Graf con 150 punti, seguito dal connazionale Johannes Rohrweck (127) e da Terence Tchiknavorian (124). Tredicesimo Zuech con 60, Deromedis fermo a quota 31.

Il quarto ed il quinto appuntamento della competizione itinerante si svolgeranno a San Candido, in Italia, i prossimi 21 e 22 dicembre.

Foto: LaPresse