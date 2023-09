Short track, Coppa del Mondo Almaty 2022: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

Terzo appuntamento con la Coppa del Mondo di short track. Dopo le due tappe in Nord America (Montreal e Salt Lake City), si gareggerà in due weekend consecutivi in Kazakistan ad Almaty. L’Italia si presenta sicuramente con ambizioni e per confermare i buoni risultati tra Canada e Stati Uniti, soprattutto con Pietro Sighel e la staffetta femminile.

L’altoatesino è sicuramente l’uomo di punta della squadra azzurra e vanta già due podi nelle prime due gare di Coppa. Anche ad Almaty, Sighel cercherà di conquistare un risultato importante nei suoi 500 metri e soprattutto proverà a trascinare la staffetta al riscatto dopo la precoce eliminazione a Salt Lake City.

Tra le donne ci sono stati tanti risultati individuali di buon valore, con le giovani che stanno crescendo bene. La dimostrazione è la staffetta, che ha conquistato due terzi posti consecutivi e che cercherà di centrare un nuovo podio anche in Kazakistan.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SHORT TRACK ALMATY 2022

Venerdì 9 Dicembre

orario ancora da decidere: qualificazioni 500, 1000, 1500m e staffette

Sabato 10 Dicembre

dalle 9.00: quarti di finale, semifinali e finali 1500m (gara1) e 1000m. Finale staffetta mista e semifinali staffetta femminile e maschile

Domenica 11 Dicembre

dalle 9.00: quarti di finale, semifinali e finali 500m e 1500m (gara2). Finali staffette femminile e maschile



COPPA DEL MONDO SHORT TRACK ALMATY 2022: TV E STREAMING

DIRETTA STREAMING – Discovery +, Canale Youtube ISU

Foto: LaPresse