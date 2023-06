Sci alpino, Filippo Della Vite: “Contento della mia gara, devo lavorare sulla continuità”

Per un’Italia in grandissima difficoltà nella Coppa del Mondo di sci alpino al maschile, arrivano forze fresche tra i giovani pronti a trovare il salto di qualità. Oggi nel primo gigante in Alta Badia eccellente diciassettesima posizione per Filippo Della Vite, un risultato fondamentale per il futuro.

Le sue parole ai microfoni FISI: “Sono molto contento e soddisfatto della mia gara. Contento di entrambe le manche, visto la pista molto dura, in cui son stato solido. Non ho rimpianti sulla prima manche, viste le condizioni ho fatto il mio”.

Prosegue: “E’ una pista che mi piace, molto tecnica. Devo lavorare sulla continuità, buttando dentro manche sempre ad alto livello ed è quello l’obiettivo. Devo fare i salto in gigante, quando avrò più tempo e meno pensieri penserò anche allo slalom”.

Photo LiveMedia/Luca Tedeschi