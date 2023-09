Rugby, Top 10: Colorno vince e va in vetta, successi per Fiamme Oro e Valorugby

Si è conclusa la settima giornata del massimo campionato italiano di rugby e il Colorno con il successo sul Mogliano vola da sola in vetta, con alle sue spalle che salgono le Fiamme Oro, vittoriose sul Viadana, mentre il Valorugby sale al quarto posto, dietro al Petrarca Padova, con il successo di misura sui Lyons Piacenza.

Il Colorno supera con il risultato di 49-20 il Mogliano in un match che si mette già bene nel primo tempo per gli emiliani con 4 mete segnate che mandano le squadre all’intervallo sul 28-10. Nella ripresa i padroni di casa gestiscono e incrementano il vantaggio in proprio favore segnando altre tre mete. Partita nervosa a Roma, con 4 cartellini gialli, e Fiamme Oro che mettono al sicuro la vittoria nel primo tempo con le mete di D’Onofrio, Vian e Marinaro. Nella ripresa il Viadana accorcia le distanze ma le Fiamme Oro conservano il vantaggio acquisito conquistando una vittoria che vale il secondo posto in campionato.

Partita molto equilibrata tra Valorugby e Lyons Piacenza, con i padroni di casa che provano l’allungo con la meta di Schiabel, ma il calcio piazzato di Ledesma e la meta di Portillo rimettono in parità il match al 65’. Nei minuti finali decide la partita il mediano di apertura dei padroni di casa Newton dalla piazzola regalando alla propria squadra una importante vittoria in chiave play-off.

TOP 10 – SETTIMA GIORNATA

Cus Torino v FEMI-CZ Rovigo 18-45

Petrarca Padova v Transvecta Calvisano 22-15

HBS Colorno v Mogliano Veneto Rugby 49-20

Fiamme Oro Rugby v Rugby Viadana 1970 27-17

Valorugby Emilia v Sitav Rugby Lyons 14-8

TOP 10 – CLASSIFICA

HBS Colorno 28; Fiamme Oro Rugby 27; Petrarca Rugby 26; Valorugby Emilia 23; FEMI-CZ Rovigo 22; Transvecta Calvisano 17; Rugby Viadana 1970 15; Sitav Rugby Lyons 9; Cus Torino 5; Mogliano Rugby Veneto 4

Foto: Luigi Mariani – LPS