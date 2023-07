Rugby, i convocati dell’Italia Under 20 per il Test Match con la Francia del 7 gennaio

La Nazionale italiana Under 20 di rugby si radunerà al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma dal 2 gennaio, in vista del Test Match contro i pari età della Francia di sabato 7 gennaio alle ore 14:00: il CT azzurro Massimo Brunello ha convocato 30 giocatori.

Così il CT azzurro Massimo Brunello al sito federale: “Questi test rivestono una grande importanza, sono amichevoli e quindi consentono margini che in partite ufficiali non ti puoi permettere, ma di fatto costruiscono quei punti di riferimento che poi restano la bussola per impostare tutto il lavoro della stagione“.

Prosegue il tecnico: “Francamente non vediamo l’ora di scendere in campo, la Francia è un complesso molto forte, con giocatori del 2003 che gravitano in orbita Top 14 e che già l’anno scorso hanno dimostrato un livello tecnico e atletico impressionante, ma ci sentiamo pronti ad affrontarli, focalizzati sul nostro lavoro in funzione del Sei Nazioni“.

CONVOCATI ITALIA RUGBY UNDER 20

AMINU Destiny Ugiagbe (2003 – Mogliano Veneto Rugby)

ARTUSO Alex valentino (2003, Rugby Casale)

ASCARI Davide (2004, Rugby Colorno 1975)

BARBI Jacopo (2003, Rugby Badia 1981)

BATTARA Sebastiano (2003 – Mogliano Veneto Rugby)

BERLESE LIZARDO Carlos (2003 – Ruggers Tarvisium)

BOTTURI Jacopo (2004 – Rugby Calvisano)

BOZZO Nicola (2004 – U.S. Arlequins Perpignanais)

BOZZONI Filippo (2003 – Rugby Calvisano)

BRISIGHELLA Simone (2004 – Rugby Viadana 1970)

BRUNIERA Andrea (2003 – Mogliano Veneto Rugby)

CASILIO Lorenzo (2004, Rugby Paese)

DOUGLAS Mathias Leon (2003 – Mogliano Veneto Rugby)

ELETTRI Lorenzo (2004 – Rugby Rovigo Delta Srl Ssd)

GALLORINI Marcos Francesco (2004 – Unione Rugby Capitolina)

GASPERINI Nicholas (2004 – Stade Français Paris)

GESI Alessandro (2003, Livorno Rugby)

LAVORENTI Filippo (2003 – Livorno Rugby)

MATTIOLI Alex (2003 – Rugby Colorno 1975)

NANNI Lorenzo (2004 – Livorno Rugby)

ODIASE David (2003 – Oyonnax Rugby)

PASSARELLA Dewi (2003 – Benetton Rugby Treviso)

PONTARINI Enrico (2003 – Rugby Udine Union F.V.G.)

QUATTRINI Giovanni (2003 – Asd Rugby Milano)

RUARO Fabio (2003 – Rugby Parma F.C.1931)

RUBINATO Matteo (2003 – Benetton Rugby Treviso)

SANTE Giovanni (2003 – Montpellier Hérault Rugby)

SIMONI Tommaso (2004, Valpolicella Rugby 1974)

TADDEI Samuele (2003 – Rugby Noceto FC)

TURRISI Pietro (2003, Racing 92 Paris)

Invitati:

FUSARI Ferdinando (2004, GS Fiamme Oro Rugby)

SICILIANO Valerio (2004, U.R. Capitolina)

TANI Emanuele (2003 U.R. Capitolina)

Foto: LiveMedia/Alfio Guarise