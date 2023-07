Pallamano: presentata a Vigevano la sfida dell’Italia contro la Polonia

Mancano ancora 128 giorni, ma il countdown a Vigevano è già iniziato. Oggi, lunedì 19 dicembre, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale della cittadina pavese si è svolta la conferenza stampa di Italia-Polonia, match che si svolgerà tra il 26 e il 27 aprile prossimi e valida per le qualificazioni agli EHF Euro 2024 di pallamano maschile.

Si tratterà di un incontro molto speciale, in quanto l’ultimo in casa della Nazionale nel gruppo 8 e il primo di sempre a Vigevano. Non per nulla a rappresentare la FIGH è stato il consigliere federale Marcello Visconti, vigavanese DOC, a cui è spettato il compito di fare gli onori di casa, sottolineando la rilevanza di un match che può essere fondamentale per il percorso degli azzurri in vista della rassegna continentale.

Grande soddisfazione poi per Andrea Ceffa, Sindaco nonché ex giocatore di pallamano, il quale ha rimarcato la possibilità di rilanciare il Palasport della città, impianto in grado di contenere fino a quattro mila spettatori.

Esiste un solo precedente della Nazionale maschile in Lombardia. Si tratta di Italia-Russia, scontro andato in scena nel 2019 in quel di Busto Arsizio terminato con una sconfitta per 23-30. Adesso non rimane altro che aspettare.

Foto: FIGH