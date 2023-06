Nuoto, Sara Franceschi ultima nella Finale dei 200 misti ai Mondiali in vasca corta. Doppietta americana

Non è andata oltre l’ottava posizione nella Finale dei 200 misti femminili Sara Franceschi. La toscana, entrata con l’ultimo tempo (2:07.25) nell’atto conclusivo della specialità dei Mondiali 2022 di nuoto in vasca corta a Melbourne (Australia), è incappata nella più classica controprestazione.

L’azzurra ha chiuso con l’ottavo tempo, 2.09.76, peggiorando rispetto al crono di ingresso nuotato in mattinata (2.07.25) in una gara dominata dalla statunitense Kate Douglass. La 21enne statenitense vince l’oro con un tempo mostruoso: 2.02.12 (nuovo primato a stelle e strisce) quasi a ridosso del record del mondo del 2014 dalla ungherese Katinka Hosszu (2.01.86). Al secondo posto l’altra americana Alex Walsh che ha chiuso in 2.03.37 in ritardo di 1.25. Bronzo per l’atleta di casa Kaylee McKeown con 2.03.57 (+1.45), nuovo record dell’Oceania.

Franceschi, in ritardo sin dalla prima frazione, non è riuscita a stare dietro al fortissimo trio di testa che ha subito preso il largo. La 23enne livornese di Fiamme Gialle nuoto e Livorno Aquatics, allenata dal papà Stefano, ha chiuso la finale in ritardo di 7.64 dalla vincitrice.

Foto: LaPresse