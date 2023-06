Una meraviglia nel Melbourne Sports and Aquatic Centre, in Australia. La staffetta 4×100 stile libero maschile azzurra, impegnata nella Finale dei Mondiali 2022 di nuovo in vasca corta, non ha solo vinto, ma ha dominato la scena e fatto qualcosa che per il Bel Paese ha sempre il sapore dell’unicità, ovvero il record del mondo.

L’anno scorso il titolo andò dalla Russia con il crono di 3:03.45 a precedere gli azzurri (3:03.61) e gli Stati Uniti (3:05.42). Un quartetto nel quale c’era Lorenzo Zazzeri, autore della miglior frazione e assente in questa sede per problemi di natura fisica.

Non c’erano anche i russi per le note vicende legate al conflitto in Ucraina, ma la prestazione dei nostri portacolori è stata eccellente. Ci ha pensato Alessandro Miressi, campione del mondo in carica dei 100 sl in corta, a dare il via con un buon 46.15.

A seguire la matricola, Paolo Conte Bonin, ha nuotato un ottimo 45.93 lanciato e poi il crescendo con due frazioni strepitose: Leonardo Deplano in 45.54 e Thomas Ceccon in 45.13. Notevolissima la chiusura del veneto che ha permesso al quartetto tricolore di andarsi a prendere il WR con il tempo di 3:02.75, migliorando il precedente limite degli Stati Uniti (3:03.03 stampato ad Hangzhou, in Cina, nel 2018). A completare il podio sono stati Australia (3:04.63, con una frazione di Kyle Chalmers a 44.98 in chiusura) e gli States (3:05.09).

Azzurri che hanno conquistato l’iride, replicando quanto fatto nel 2006 a Shanghai dal quartetto formato da Calvi, Lanzarini, Galenda e da Magnini. Il computo delle medaglie mondiali in staffette in vasca corta è salito così a 5 ori, 5 argenti e 9 bronzi nello storico.

Foto: LaPresse