Nuoto, Mondiali in vasca corta: Martinenghi a caccia dell’oro, Ceccon e Miressi ci provano. Gli azzurri della terza giornata

Sarà grande Italia anche nella terza giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta in corso in Australia. In lotta per la medaglia ci saranno Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, ma anche Alessandro Miressi e Thomas Ceccon nei 100 stile, senza dimenticare la staffetta 4×50 stile uomini.

In gara oggi a Melbourne ci saranno undici Azzurri. Si parte come sempre con le batterie nella notte (l’una in Italia, le 11 in Australia). Prime a scendere in acqua, dopo l’esordio di martedì, saranno Margherita Panziera e Silvia Scalia nei 50 dorso. Panziera, campionessa europea in lunga della distanza parte con 28.22, mentre Scalia, finalista alla prima giornata nei 100 dorso, ha il crono di 26.18.

Nella stessa gara al maschile l’Italia sarà rappresentata da Lorenzo Moro. L’atleta delle Fiamme Rosse e di Amici Nuoto VVFF Modena, dopo il doppio argento nei 100 dorso e nella staffetta 4×50 mista mista, partirà nella penultima batteria con 22.90, terzo tempo in start list e cerca un altro colpaccio, galvanizzato dall’ottimo esordio in questi Campionati mondiali.

Nei 200 farfalla ci saranno gli specialisti della distanza Ilaria Cusinato e Alberto Razzetti. L’atleta delle Fiamme Oro e Team Veneto, allenata da Matteo Giunta, partirà dalla corsia 3 nell’ultima batteria con 2.05.30. Il campione europeo di Roma dei 400 misti ha il miglior tempo in start list con 1.49.06.

Nei 100 misti femminili tocca a Costanza Cocconcelli. L’atleta seguita da Fabrizio Bastelli, argento nella staffetta 4×50 mista dove ha nuotato l’ultima frazione a stile e compagna di allenamenti di Lorenzo Mora, ha il crono di 58. 45.

Nei 100 misti Thomas Ceccon parte in ultima batteria in corsia cinque con 51.40, terzo tempo in start list. Italia presente anche nei 400 stile con Matteo Ciampi. L’atleta del Centro sportivo esercito e Livorno aquatics ha 3.37.86 come tempo di partenza. II programma delle batterie sarà chiuso dalle due staffette 4×50 stile donne (Italia assente) e 4×50 stile uomini.

Domani mattina al via semifinali e finali (le 19.30 a Melbourne, le 9.30 in Italia). Si parte con le finali dei 100 stile femminili (senza azzurre) e maschili. Qui attenzione ad Alessandro Miressi e a Thomas Ceccon che partono rispettivamente con il quarto e sesto tempo di iscrizione. Miressi ha un crono di partenza di 45.74, mentre Ceccon di 46.13 e tra i due azzurri c’è il record del mondo della specialità, il rumeno campione del mondo ed europeo in lunga David Popovici (45.91). Una gara da non perdere con Jordan Crooks miglior tempo di ingresso 45.55, seguito dal francese Maxime Grousset (45.58) e dall’australiano Kyle Chalmers (45.66) nella finale che ha lasciato fuori il coreano Hwang e l’egiziano Ramadan.

A seguire le semifinali dei 50 dorso donne e uomini, poi finali dei 200 farfalla e dei 100 rana donne con l’Italia grande assente. Non ci sarà infatti Benedetta Pilato rimasta fuori dalle otto migliori. La sfida sarà tra l’americana Lilly King che parte con il miglior tempo di iscrizione (1.03.33) e la lituana Ruta Meilutyte (1.03.40), con la giapponese Reona Aoki terzo crono di qualificazione (1.04.13).

L’appuntamento degli appuntamenti è con la finale dei 100 rana uomini dove Nicolò Martinenghi ha il miglior tempo di ingresso (56.01), prima dell’americano Nic Fink (56.25) e del cinese Haiyang Qin (56.38). Quarto Adam Peaty (56.42) e subito dietro Simone Cerasuolo (56.71) che può lottare per il podio.

Si proseguirà con le semifinali dei 100 misti, la finale dei 400 stile uomini e finali delle staffette 4×50 stile donne (senza Italia) e uomini.

FOTO: LA PRESSE