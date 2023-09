Milano Premier Padel P1: esordio vincente per i big, Gonzalez e Ruiz eliminano Cremoma/Cassetta. Di Nenno/Nieto si ritirano

Scendono in campo i big e lo spettacolo aumenta esponenzialmente all’Allianz Cloud per il Milano Premier Padel P1, ossia l’ottavo e ultimo torneo stagionale del circuito organizzato dalla Federazione Internazionale Padel (FIP) e Qatar Sports Investment (QSI) con il supporto della Professional Padel Association (PPA). Oggi si sono giocati gli ultimi match validi per i sedicesimi di finale e da domani si inizierà a fare sul serio con gli ottavi.

Vincono in due set Juan Lebron/Alejandro Galan e Paquito Navarro/Juan Tello. I numeri 1 al mondo battono in meno di un’ora i qualificati Martinez/Mercadal per 6-2 6-4, mentre Paquito/Tello (n.2 del seeding) hanno la meglio su Alonso/Esbri con il punteggio di 6-4 7-6. Molta più fatica invece per Pablo Lima/Franco Stupaczuk (teste di serie n.3), che riescono a portare a casa il successo soltanto al terzo set dopo un’ora e 51 minuti di gioco per 3-6 6-1 7-5.

Molto bene i recenti vincitori del Mexico Major Premier Padel, ovvero Fernando Belasteguin e Arturo Coello (n.4 del torneo), autori di un’ottima prova chiusa con il successo per 6-4 6-2 contro Munoz/Vilarino, mentre si ritirano prima di giocare Martin Di Nenno e Jorge Nieto (n.5 del seeding).

Esce dal torneo la coppia italiana formata da Marco Cassetta e Simone Cremona. Dopo la vittoria di ieri nel derby tricolore, il duo azzurro gioca una buona partita ma non riesce a impensierire particolarmente le teste di serie numero 6, ossia Momo Gonzalez e Alejandro Ruiz, e perde per 6-1 6-3 in poco più di un’ora di gioco. Niente da fare anche per gli italo-argentini Emiliano Iriart e Denis Perino: il primo viene sconfitto in coppia con lo spagnolo Marcos Cordoba da Victor Ruiz e Lucas Bergamini (n.13 del seeding) con un doppio 6-3, mentre Perino alza bandiera bianca insieme a Sergio Alba contro Luciano Capra e Maxi Sanchez (n.8 del torneo) per 6-2 6-3.

Negli altri incontri di giornata vincono Chingotto/Garrido (n.7), Campagnolo/Sanz (n.9), Barahona/Garcia (per via del ritiro di Arroyo/Rubio) e Mena/Mourino. Qui di seguito tutti i risultati odierni.

I RISULTATI DI GIORNATA

SEDICESIMI DI FINALE

A. Galan (ESP)/J. Lebron (ESP) (1) – R. Martinez (ESP)/A. Mercadal (ESP) 6-2 6-4

J. Gonzalez Luque (ESP)/A. Ruiz (ESP) (6) – M. Cassetta (ITA)/S. Cremona (ITA) 6-1 6-3

J. Sanchez (ESP)/M. Semmler (ESP) – M. Di Nenno (ARG)/J. Nieto (ESP) ritiro di Di Nenno e Nieto

J. Barahona (ESP)/J. Garcia (ESP) – A. Arroyo (ESP)/G. Rubio (11) ritiro di Arroyo/Rubio

F. Belasteguin (ARG)/A. Coello (ESP) (4) – J. Munoz (ESP)/I. Vilarino (ESP) 6-2 6-4

P. Lima (BRA)/F. Stupaczuk (ARG) (3) – T. Bueno (ESP)/M. Quilez (ESP) 3-6 6-1 7-5

L. Bergamini (BRA)/V. Ruiz (ESP) (13) – M. Cordoba (ESP)/E. Iriart (ITA) (LL) 6-3 6-3

V. Mena (ESP)/F. Mourino (ARG) (Q) – J. Cruz Belluati (ARG)/A. Gomez Silingo (ARG) (10) 6-3 6-4

L. Capra (ARG)/M. Sanchez (ARG) (8) – S. Alba (ESP)/D. Perino (ITA) 6-2 6-3

L. Capra (ARG)/M. Sanchez (ARG) (8) – J. Bautista (ESP)/M. Del Castillo 6-1 6-4

L. Campagnolo (BRA)/J. Sanz (ESP) (9) – M. Gonzalez (ESP)/J. Gonzalez (ESP) 6-4 6-2

F. Navarro (ESP)/J. Tello (ARG) (2) – E. Alonso (ESP)/J. Esbri (ESP) 6-4 7-6

OTTAVI DI FINALE

A. Galan (ESP)/J. Lebron (ESP) (1) – R.Marcos (ESP)/I. Ramirez (ESP) (14)

E. Goenaga (ESP)/L. Hernandez Quesada (ESP) – J. Gonzalez Luque (ESP)/A. Ruiz (ESP) (6)

J. Sanchez (ESP)/M. Semmler (ESP) – F. Dominguez (ITA)/B. Toson (FRA)

J. Barahona (ESP)/J. Garcia (ESP) – F. Belasteguin (ARG)/A. Coello (ESP) (4)

P. Lima (BRA)/F. Stupaczuk (ARG) (3) – L. Bergamini (BRA)/V. Ruiz (ESP) (13)

V. Mena (ESP)/F. Mourino (ARG) (Q) – L. Capra (ARG)/M. Sanchez (ARG) (8)

L. Capra (ARG)/M. Sanchez (ARG) (8) – J. Leal (ESP)/M. Yanguas (ESP) (12)

L. Campagnolo (BRA)/J. Sanz (ESP) (9) – F. Navarro (ESP)/J. Tello (ARG) (2)

