LIVE Trento-Sada Cruzeiro 3-0, Mondiale per club volley 2022 in DIRETTA: Itas perfetta! Demoliti i brasiliani: Ã¨ sesta finale iridata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

IL PROGRAMMA DELLA FINALE TRA PERUGIA E TRENTO

LA DIRETTA LIVE DI PERUGIA-ITAMBE’ MINAS DI VOLLEY DALLE 01.30

23.51: Per il momento è tutto. L’appuntamento è per l’1.30 con la diretta live della seconda semifinale tra Perugia e Itambè Minas. Buonanotte e a più tardi per chi vorrà seguirci

23.50: Michieletto è stato un vero trascinatore con 16 punti all’attivo, migliore in campo. benissimo anche Lavia con 13 punti, 9 a testa per Kaziyski e Podrascanin. In casa Sada solo Lopez in doppia cifra con 10 punti. Solo 9 punti per uno spento Wallace

23.49: Una vera impresa, una partita fantastica per Trento che ha mandato in tilt i campioni del mondo uscenti del Sada Cruzeiro prendendosi la rivincita della sconfitta subita lo scorso anno nel girone preliminare. per Trento è la sesta finale mondiale, nelle precedenti cinque ha sempre vinto

25-17 ACEEEEEEEEEEEEEEEEEE PODRASCANIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN! TRENTO E’ IN FINALE! DEMOLITO IL SADA CRUZEIRO E PRIMA SQUADRA ITALIANA IN FINALE DOMANI!

24-17 Vincente Michieletto da zona 4. E’ il migliore in campo!

23-17 Vincente la parallela di Wallace da seconda linea

23-16 errore al servizio Sada

22-16 errore al servizio Trento

22-15 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Kaziyskiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

21-15 Muroooooooooooooooooooooooo Sbertoliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

20-15 Muroooooooooooooooooooo Laviaaaaaaaaaaaaaaaaaa

19-15 Pipe di Michieletto

18-15 Errore al servizio Trento

18-14 Murooooooooooooo Podrascaniiiiiiiiiiiiiiin

17-14 Primo tempo Lisinac

16-14 Muro di Otavio

16-13 Invasione Trento

16-12 Mano out di Lavia da zona 4

15-12 Aceeeeeeeeeeeeeeee Michielettoooooooooooooooooooo

14-12 Invasione Sada

13-12 Errore al servizio Trento

13-11 Mano out di Michieletto da zona 4

12-11 La diagonale di Lopez da zona 4

12-10 Aceeeeeeeeeeeee Podrascaniiiiiiiiiiin

11-10 Out Wallace da seconda linea

10-10 Mano out di Lopez ma che difesa di Trento!

10-9 Errore al servizio Trento

10-8 L’attacco vincente di lavia da zona 4

9-8 La free ball di Lopez

9-7 errore al servizio Trento

9-6 Laviaaaaaaaaaa!!! Senza muro da zona 4

8-6 Vincente il diagonale di Kaziyski da seconda linea

7-6 la pipe di Michieletto

6-6 Errore al servizio Sada

5-6 Muro di Uriarte

5-5 Errore al servizio Trento

5-4 La pipe vincente di Michieletto

4-4 Mano out Rodriguinho da zona 4

4-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettooooooooooooooooooo

3-3 Diagonale stretta Kaziyski da zona 4

2-3 Out Kaziyski da zona 4

2-2 Ace Lopez

2-1 Mano out di Lopez da zona 4

2-0 Che azioneeeeeeeeeee! Kaziyski la chiude da zona 4. Difese fantastiche di Trento

1-0 Muroooooooooooooooo Kaziyskiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

23.19: Il Sada Cruzeiro ha iniziato a giocare nel secondo set dopo un primo set disastroso ma non è bastato per mandare in tilt Trento che, pur con qualche difficoltà, ha vinto 25-22, uscendo proprio nel finale

25-22 Errore al servizio Sada!!! Trento si porta sul 2-0

24-22 Ace Lopez

24-21 Vincente Lopez sulle mani del muro da zona 2

24-20 Primo tempo Podrascanin!

23-20 La free ball di Podrascanin

22-20 errore al servizio Sada

21-20 Diagonale potentissima di Wallace da zona 2

21-19 Errore al servizio Sada

20-19 Errore al servizio Trento

20-18 Diagonale stretta di Lavia da zona 4

19-18 Errore al servizio Trento

19-17 La free ball di Lisinac

18-17 Primo tempo Lisinac

17-17 Primo tempo Otavio

17-16 errore al servizio Sada

16-16 Ace Lucao

16-15 La parallela di Wallace da zona 2

16-14 La diagonale di Kaziyski da seconda linea

15-14 Errore al servizio Trento

15-13 Errore Sada

14-13 Errore al servizio Trento

14-12 Murooooooooooooooooo Sbertoliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

13-12 Vincente Kaziyski free ball

12-12 Mano out di Lopez da zona 4

12-11 Aceeeeeeeeeeeeeeee Lisinaaaaaaaaaaaaaac

11-11 La pipe di Michieletto

10-11 Errore al servizio Trento

10-10 Diagonale di Kaziyski da zona 4

9-10 La diagonale stretta di Wallace da zona 2

9-9 La parallela di Kaziyski da seconda linea

8-9 Errore di Lavia in pipe, primo passaggio a vuoto di Trento

8-8 Out Kaziyski da seconda linea

8-7 Primo tempo Lucao

8-6 Errore al servizio Sada

7-6 Mano out di Wallace da zona 2

7-5 Errore al servizio Trento

7-4 La pipe di Michieletto

6-4 Errore al servizio Trento

5-3 Vincente Lopez da zona 4

5-2 Errore al servizio Sada

4-2 Vincente Wallace da seconda linea

4-1 Aceeeeeeeeeeeeeee Michielettoooooooooooooo

3-1 Primo tempo Lisinac

2-0 Diagonale di Michieletto da zona 2

1-0 La diagonale di Kaziyski da seconda linea

25-13 Mano out Dzavoronok da zona 4. Che dominio di Trento!

24-13 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Michielettooooooooooooo

23-13 Out la pipe di Lopez

22-13 Errore al servizio Sada

21-13 Primo tempo Lucao

21-12 La pipe di seconda intenzione di Lavia

20-12 Invasione Sada

19-12 Errore al servizio Trento

19-11 Mano out di Michieletto da zona 4

18-11 Diagonale potente di Lopez da zona 4

18-10 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Laviaaaaaaaaaaaaaaa

17-10 errore al servizio Sada

16-10 Oppenkoski mano out da zona 2

Doppio cambio nel Sada

16-9 Muroooooooooooooo Sbertoliiiiiiiiiiiiiiiiiiii

15-9 Errore al servizio Sada

14-9 Vincente Wallace da zona 2

14-8 Vincente Lavia da zona 4

13-8 La finta di Sbertoli sulla ricezione sbagliata di Michieletto inganna il Sada

12-8 Errore al servizio Trento

12-7 Mano out di Kaziyski da zona 4

11-7 Mano out di Wallace da zona 2

11-6 Mano out Michieletto da zona 2

10-6 Michilettooooo!! Con palla che arrivava da dietro da zona 4 vincente in mano out

9-6 Primo tempo Lucao

9-5 Muroooooooooooooooooo Michielettooooooooooooooooooo su Lopez

8-5 Primo tempo Podrascanin

7-5 Errore al servizio Trento

7-4 La diagonale di Lavia da zona 4 col muro a uno

6-4 Errore al servizio Trento

6-3 Primo tempo Podrascanin

5-3 La free ball di Lavia!

4-3 Mano out sul primo tempo di Podrascanin

3-3 Errore al servizio Trento

3-2 Errore al servizio Sada

2-2 Mano out di Wallace da zona 2

2-1 Errore al servizio Sada

1-1 Errore al servizio Trento

1-0 Murooooooooooo Lisinaaaaaaaaaaac

22.28: Formazione titolare anche per Trento con Sbertoli-Kaziyski, Lavia-Michieletto, Podrascanin-Lisinac, Laurenzano libero

22.27: Formazione titolare per il Sada con Uriarte-Wallace, Lopez-Vaccari, Lucao-Otavio

22.25: L’opposto è uno dei più forti al mondo in questo ruolo, Wallace, protagonista di mille battaglia (non sempre vincenti) con la Nazionale brasiliana e campione olimpico a Rio 2016. In banda giocano Gabriel Vaccari, lo scorso anno nel campionato francese a Tourcoing, e Miguel Castro e al centro Lucas Saatkamp, ex Modena e punto di forza della Nazionale verde-oro, e Otavio Pinto. Il libero è Lucas De Deus

22.22: Il Sada Cruzeiro è campione del mondo in carica. Squadra dal tasso tecnico elevatissimo, capolista del torneo verde-oro con un vantaggio minimo sulle inseguitrici. L’alzatore dei brasiliani è una vecchia conoscenza del volley italiano, l’argentino Nicolas Uriarte che giocò a Bologna assieme al connazionale Facundo Conte in A2 nella sua prima esperienza fuori dai confini nazionali, prima di trasferirsi a Roma e lasciare l’Italia nel 2011.

22.19: I trentini solo a sprazzi finora si sono espressi su buoni livelli ma a livello internazionale hanno disputato alcune buone partite e puntano alla finale. Ieri con l’Itambè hanno vinto piuttosto facilmente giocando un match lineare.

22.16: L’Itas Trentino ha l’opportunità alzare un trofeo prestigioso che ha già conquistato per ben cinque volte. La squadra di Lorenzetti finora in stagione non ha espresso un volley spumeggiante come quello degli scorsi anni, complice anche il cambio di modulo con Kaziyski nel ruolo di opposto e Lavia che è tornato nel suo ruolo naturale di martello ricevitore.

22.13: Si ripete al Palasport di Betim la stessa sfida dello scorso anno che spedì Trento alla semifinale contro Civitanova. Di fronte i campioni del mondo e primi della classe del campionato brasiliano del Sada Cruzeiro e i vice campioni d’Europa dell’Itas.

22.10: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della prima semifinale del Mondiale per Club maschile di pallavolo tra Itas Trentino e Sada Cruzeiro

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima semifinale del Mondiale per Club maschile di pallavolo tra Itas Trentino e Sada Cruzeiro. Si ripete al Palasport di Betim la stessa sfida dello scorso anno che spedì Trento alla semifinale contro Civitanova. Di fronte i campioni del mondo e primi della classe del campionato brasiliano del Sada Cruzeiro e i vice campioni d’Europa dell’Itas.

L’Itas Trentino ha l’opportunità alzare un trofeo prestigioso che ha già conquistato per ben cinque volte. La squadra di Lorenzetti finora in stagione non ha espresso un volley spumeggiante come quello degli scorsi anni, complice anche il cambio di modulo con Kaziyski nel ruolo di opposto e Lavia che è tornato nel suo ruolo naturale di martello ricevitore. I trentini solo a sprazzi finora si sono espressi su buoni livelli ma a livello internazionale hanno disputato alcune buone partite e puntano alla finale. Ieri con l’Itambè hanno vinto piuttosto facilmente giocando un match lineare.

Il Sada Cruzeiro è campione del mondo in carica. Squadra dal tasso tecnico elevatissimo, capolista del torneo verde-oro con un vantaggio minimo sulle inseguitrici. L’alzatore dei brasiliani è una vecchia conoscenza del volley italiano, l’argentino Nicolas Uriarte che giocò a Bologna assieme al connazionale Facundo Conte in A2 nella sua prima esperienza fuori dai confini nazionali, prima di trasferirsi a Roma e lasciare l’Italia nel 2011. L’opposto è uno dei più forti al mondo in questo ruolo, Wallace, protagonista di mille battaglia (non sempre vincenti) con la Nazionale brasiliana e campione olimpico a Rio 2016. In banda giocano Gabriel Vaccari, lo scorso anno nel campionato francese a Tourcoing, e Miguel Castro e al centro Lucas Saatkamp, ex Modena e punto di forza della Nazionale verde-oro, e Otavio Pinto. Il libero è Lucas De Deus, che in Europa è venuto ma per giocare in Austria e Germania.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima semifinale del Mondiale per Club maschile di pallavolo tra Itas Trentino e Sada Cruzeiro, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 22.30!

Foto Fivb