LIVE Perugia-Ziraat Bank Ankara 3-1, Champions League volley in DIRETTA: Block Devils ad un passo dai quarti di finale!

21:50 Eccezion fatta per il passaggio a vuoto del secondo set Perugia, nonostante le stanchezze del Mondiale per club, è sempre stata solida con 56 attacchi vincenti, 6 ace e 8 muri.

21:47 Ventunesima vittoria consecutiva in stagione per Perugia che, con questo risultato, consolida il primo posto del Gruppo E con 12 punti e 4 vittorie su 4, facendo un grosso passo in avanti verso i quarti di finale.

25-17 FINISCE QUI!

24-17 Scappa il bagher di ricostruzione di Herrera.

24-16 Errore in attacco di Tuinstra!

23-16 Colpo stupendo di Semeniuk, che classe.

22-16 Muro di Tosun su Herrera.

22-15 In rete la battuta di Plotnytskyi.

22-14 Si insacca l’attacco di Plotnytskyi.

21-14 Muro di Tosun su Russo.

21-13 Pallonetto dietro al muro di Ter Maart.

21-12 Pallonetto lungo di Plotnytskyi!

20-12 Ventesimo punto per Herrera.

19-12 Finisce qui la serie al servizio di Cardenas.

19-11 ACEEEEE DI CARDENAS!

18-11 Mani-out di Plotnytskyi.

17-11 Non si intendono Eksi e Yuncel.

16-11 Cardenas entra per il servizio.

16-11 Questa volta Plotnytskyi passa in parallela.

15-11 Errore in attacco anche di Plotnytskyi, Anastasi chiama time-out.

15-10 Errore in attacco di Flavio.

15-9 Pipe di Tuinstra, break per i turchi.

15-8 Ter Maart passa contro il muro piazzato.

15-7 Primo tempo appoggiato di Flavio.

14-7 ACEEEEE DI SEMENIUK!

13-7 Pipe vincente di Plotnytskyi.

12-7 Invasione a rete in attacco di Herrera.

12-6 Errore in attacco di Yucel.

10-5 NON SI PASSA! Muro di Semeniuk su Ter Maart.

9-5 MURONEEE DI HERRERA SU ATANASOV! Il bulgaro lascia il campo a Yucel.

8-5 Parallela piazzata di Semeniuk.

7-5 Mani-out di potenza di Herrera.

6-5 Parallela di Ter Maart da seconda linea.

6-4 Primo tempo imprendibile di Russo.

5-4 Plotnytskyi pesta la linea dei nove metri.

5-3 Sette vincente di Russo.

4-3 Lunga la battuta di Herrera.

4-2 Atanasov pesta la linea dei tre metri.

4-3 Parallela vincente di Herrera.

3-3 Questa volta Ter Maart non può sbagliare senza muro.

3-2 Errore in attacco di Ter Maart.

2-2 Bordata di Plotnytskyi da posto quattro.

1-2 Parallela imprendibile di Ter Maart.

1-1 Diagonale nei tre metri paurosa di Herrera.

0-1 Si riparte con una pipe di Tuinstra.

21:20 Grande reazione d’orgoglio di Perugia, che ha letteralmente dominato il terzo set. Padroni di casa superiori in tutti i fondamentali in questo parziale: 3 ace, 15 attacchi vincenti e 2 muri. Adesso sarà importante chiudere la partita nel prossimo parziale.

25-17 La chiude Plotnytskyi!

24-17 Mani-out di Yucel.

24-16 Ancora un pallonetto spinto di Semeniuk, ci sono 8 set-point per Perugia.

23-16 Gran pipe di Tuinstra.

23-15 Primo tempo di Tosun.

23-14 Pallonetto spinto in mezzo al campo di Semeniuk.

22-14 A segno invece in attacco Ter Maart.

22-13 Erroraccio al servizio di Ter Maart.

21-13 Tuinstra trova le mani del muro di Rychlicki.

21-12 Non passa la battuta di Bulbul.

20-12 Bulbul trovale mani del muro di Herrera. Cambio di diagonale per Perugia.

20-11 Plotnytskyi passa in mezzo al muro da posto quattro.

19-11 Errore in battuta di Cardenas.

19-10 Entra Cardenas per il servizio.

19-10 Alzata ad una mano di Ropret e colpo a scavalcare il muro di Plotnytskyi.

18-10 Yucel entra in campo e trova un attacco vincente.

18-9 Semeniuk approfitta di una pallo a filo rete.

17-9 Invasione a rete di Flavio.

17-8 Copertura di piede di Flavio e diagonale piazzata di Semeniuk.

16-8 MURONEEE DI SEMENIUK SU TER MAART!

15-8 Mani-out di Herrera da seconda linea.

14-8 Sbaglia dai nove metri anche Russo.

14-7 Out il servizio di Ter Maart.

13-7 Finisce qui la serie al servizio di Plotnytskyi.

13-6 Russo approfitta di una slash!

12-6 ANCORAAAAAA! Variazione corta di Plotnytskyi, time-out per i turchi.

11-6 ACEEEE DI PLOTNYTSKYI!

10-6 Male dai nove metri Bulbul.

9-6 Finisce qui la serie al servizio di Herrera.

9-5 Bulbul attacca direttamente in rete.

8-5 Sette perfetta di Russo, Perugia vola a +3!

7-5 ACEEEE DI HERRERA!

6-5 Primo tempo di Russo.

5-5 Atanasov trova le mani del muro di Herrera.

5-4 Plotnytskyi approfitta di una palla a filo rete.

4-4 Primo tempo di Bulbul.

4-3 Bordata di Plotnytskyi da posto quattro.

3-3 Non passa l’attacco di Ter Maart, si torna in parità.

2-3 Flavio è una sicurezza in attacco.

1-3 Lunga la battuta di Ropret.

1-2 Ci pensa Herrera da seconda linea.

0-2 Diagonale profonda di Ter Maart, subito break per i turchi.

0-1 Si riparte con un altro errore di Perugia: Plotnytskyi pesta la linea dei tre metri.

20:55 Brutto secondo set di Perugia, che ha fatto molta fatica sia in attacco che a muro, i Block Devils sono già 18 gli errori diretti dopo appena due set. Ziraat Bank Ankara indemoniata dai nove metri con addirittura 6 ace messi a segno. La stanchezza del Mondiale per club si sta probabilmente facendo sentire, ma l’importante è cambiare immediatamente marcia nel terzo set.

19-25 Primo tempo di Bulbul.

19-24 Herrera annulla un altro set-point.

18-24 Mani-out di Herrera da posto due.

17-24 Ace di Yucel, ci sono sette set-point per i turchi.

17-23 Non passa la battuta di Flavio.

17-22 Muroneeee di Herrera su Atanasov!

16-22 Bordata in diagonale di Plotnytskyi.

15-22 Continua la sfida al centro, a segno anche Tosun.

15-21 Ancora un primo tempo di Flavio.

14-21 Risponde al centro Tosun.

14-20 Primo tempo imprendibile di Flavio.

13-20 Ter Maart si fa vedere anche in attacco.

13-19 Finisce qui la serie al servizio di Ter Maart.

12-19 Terzo servizio vincente dell’olandese.

12-18 Ancora ace di Ter Maart.

12-17 Non passa il pallonetto di Herrera. Perugia ha quasi regalato un intero set per tutti gli errori diretti concessi.

12-16 Ace di Ter Maart, time-out per Perugia.

12-15 In rete la battuta di Plotnytskyi.

12-14 Largo questa volta il servizio del centrale turco.

11-14 Ancora un ace di Bulbul.

11-13 Errore dai nove metri anche per Herrera.

11-12 Non passa la battuta di Atanasov.

10-12 Atanasov passa in scioltezza da posto quattro.

10-11 Mani-out di Plotnytskyi da posto quattro.

9-11 Non passa la battuta di Semeniuk.

9-10 Parallela senza rincorsa di Herrera.

8-10 In rete il servizio di Tosun.

7-10 Contrattacco sciupato di Semeniuk.

7-9 MURONE DI SEMENIUK SU TUNISTRA!

6-9 Parallela imprendibile di Tuinstra.

6-8 Semeniuk passa in mezzo al muro da posto quattro.

5-8 Diagonale stretta di Ter Maart.

5-7 Primo tempo di Russo, break per Perugia.

4-7 Pipe vincente di Semeniuk.

3-7 Ace di Bulbul. Time-out per Anastasi.

3-6 Male dai nove metri anche Herrera.

3-5 In rete la battuta di Atanasov.

2-5 Parallela vincente di Atanasov.

2-4 Flavio si fa perdonare immediatamente con un primo tempo spaventoso sui 3 metri e mezzo.

1-4 Muro di Atanasov su Flavio, attenzione.

1-3 Errore in attacco di Plotnytskyi.

1-2 Lungo il servizio di Semeniuk.

1-1 Diagonale nei tre metri di Semeniuk!

0-1 Si riparte con un pallonetto di seconda intenzione di Eksi.

20:30 Primo set sugli scudi per Perugia, i Block Devils, dopo un avvio non dei migliori, si sono letteralmente lasciati andare sul finale con un parziale di 8-0 che è valso il primo set! Perugia imperiosa a muro con 4 stampatone, bene anche al servizio (1 ace) e in attacco (14).

25-17 MURONEEEEEEE DI PLOTNYTSKYI SU TER MAAT!

24-17 ANCORAAAA! Muro di Herrera su Atanasov, ma che scambio in difesa per Perugia!

23-17 Settimo punto del match per Herrera!

22-17 Pipe di seconda intenzione di Semeniuk, Perugia sta scappando via.

21-17 NON SI PASSA! Herrera dice di no ad Atanasov. Ancora un time-out per i turchi.

20-17 Errore in attacco sanguinoso di Atanasov.

19-17 Non c’è invasione, time-out per i turchi.

19-17 Lo Ziraat Bank Arena chiede un challenge per un’eventuale invasione.

19-17 MURONEEEEE DI FLAVIO SU ATANASOV! Break importante.

18-17 Gran giocata di Ropret per Flavio, il centrale brasiliano non sbaglia.

17-17 Invasione di Flavio, peccato perchè era arrivato un muro di Herrera.

17-16 Pallonetto spinto in mezzo al campo di Semeniuk, Perugia torna avanti!

16-16 Lungo il servizio di Tuinstra.

15-16 Russo pesta la linea dei nove metri.

15-15 Herrera passa in mezzo al muro da seconda linea.

14-15 Lunga la battuta di Plotnytskyi.

14-14 Disastro in ricostruzione tra Tuinstra ed Eksi.

13-14 Non passa la battuta di Herrera.

13-13 Contrattacco vincente di Herrera, si torna in parità!

12-13 Lunga la battuta di Atanasov.

11-13 Pallonetto millimetrico di Ter Maat.

11-12 Primo tempo pauroso di Flavio, potenza impressionante.

10-12 Ter Maat trova le mani del muro da seconda linea.

10-11 Lungo il servizio di Tosun.

9-11 Parallela imprendibile di Ter Maat.

9-10 In rete il servizio di Tuinstra.

8-10 Difesa ed attacco vincente di Atanasov, parziale di 4-0 per la formazione turca.

8-9 Muro di Tosun su Herrera.

8-8 Herrera attacca direttamente in rete, si torna in parità.

8-7 Primo tempo di Tosun.

8-6 Mani-out di Herrera da seconda linea, terzo punto per il cubano.

7-6 Lunga questa volta la battuta dell’ucraino.

7-5 ACEEEEE DI PLOTNYSTKI! Questa non si prende mai.

6-5 Parallela imprendibile di Herrera da seconda linea.

5-5 Invasione a rete di Ropret.

5-4 Risponde con la stessa moneta Semeniuk.

4-4 Pipe di Tuinstra.

4-3 Risponde al centro Flavio.

3-3 Primo tempo di Bulbul.

3-2 Questa volta arriva il mani-out di Herrera.

2-2 Scappa la diagonale di Herrera.

2-1 Lungo il servizio di Ropret.

2-0 Subito uno scambio lungo che si conclude con un errore in attacco di Ter Maat.

1-0 Si parte con un pallonetto di seconda intenzione di Ropret!

20:00 Perugia risponde con: Ropret, Herrera, Russo, Flavio, Semeniuk, Plotnytskyi e Piccinelli.

19:57 Questo il sestetto dello Ziraat Bank Ankara: Atanasov, Ter Maat, Bulbul, Eksi, Tuinstra, Tosun e Bayraktar.

19:55 Con molta probabilità Anastasi ruoterà i suoi giocatori, dando spazio anche a quei giocatori che normalmente non vedono molto il campo.

19:53 Le squadre stanno ultimando la fase di riscaldamento, è ormai tutto pronto!

19:50 Perugia deve stare attenta a non sottovalutare questa sfida, lo Ziraat Bank Ankara è infatti stata l’unica squadra capace di strappare un set agli umbri nel girone d’andata (1-3).

19:47 Lo Ziraat Bank Ankara, secondo nel campionato turco, occupa invece la quarta ed ultima posizione con 2 punti frutto di due sconfitte e di una vittoria al tie-break

19:44 Al momento Perugia occupa la prima posizione nel gruppo E con 9 punti, 3 successi ed appena un set perso, in caso di vittoria questa sera la qualificazione al prossimo turno sarebbe di fatto archiviata

19:41 Perugia sta vivendo una stagione fino a questo momento straordinaria: 20 successi consecutivi e Supercoppa Italiana e Mondiale per club in bacheca.

19:38 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Ziraat Bank Ankara, match valido per la quarta giornata della Champions League di volley maschile 2022-2023.

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Perugia-Ziraat Bank Ankara, match valido per la quarta giornata della Champions League di volley maschile 2022-2023. A pochi giorni dal termine del Mondiale per club è nuovamente la volta di lanciarsi nel massimo campionato continentale per club.

Perugia sta vivendo fino a questo momento una stagione da sogno, la migliore della sua storia senza ombra di dubbio: Giannelli e compagni hanno fino a questo momento vinto tutte e 20 le sfide affrontate, conquistando anche la Supercoppa Italiana e il Mondiale per club (primo trofeo internazionale della società). Al momento Perugia occupa la prima posizione nel gruppo E con 9 punti, 3 successi ed appena un set perso, in caso di vittoria questa sera la qualificazione al prossimo turno sarebbe di fatto archiviata. Lo Ziraat Bank Ankara, secondo nel campionato turco, occupa invece la quarta ed ultima posizione con 2 punti frutto di due sconfitte e di una vittoria al tie-break. La formazione turca non va comunque sottovalutata, è infatti l’unica squadra capace di strappare un set proprio a Perugia, il match d’andata si è concluso 3-1 in favore degli umbri.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Perugia-Ziraat Bank Ankara, match valido per la quarta giornata della Champions League di volley maschile 2022-2023, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, azione dopo azione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 20:00!

