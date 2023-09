LIVE Pattinaggio di figura, Grand Prix Torino 2022 in DIRETTA: Guignard-Fabbri chiudono terzi, avanti Gilles-Poirier

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DEL FREE PROGRAM DELLE COPPIE D’ARTISTICO DI PATTINAGGIO DALLE 17.35

20:46 GRAZIE PER AVERCI SEGUITO E PER AVER CONDIVISO CON NOI UN POMERIGGIO DI EMOZIONI AZZURRE! RESTATE COLLEGATI SU OA SPORT PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL PATTINAGGIO DI FIGURA E SUI TANTISSIMI EVENTI PREVISTI IN QUESTO FINE SETTIMANA. A TUTTI VOI L’AUGURIO DI UNA BUONA SERATA!

20:44 Ecco la classifica ufficiale della rhythm dance

20:43 Dunque, al termine della rhythm dance in testa ci sono Gilles-Poirier, seguiti da Chock-Bates e da Guignard-Fabbri, questi ultimi in possesso di un libero in grado di beffare potenzialmente gli statunitensi.

20:42 Piper Gilles-Paul Poirier si piazzano in testa con 85.93 (48.39, 37.54) facendo il vuoto con le components! Guignard-Fabbri quindi chiudono terzi

20:41 Se tutto sarà approvato i canadesi si confermeranno leader del movimento. Sarebbe un risultato corretto per quanto mostrato sul ghiaccio.

20:39 ATTENZIONE! Perdono qualcosa nel pattern dance step, chiamato di livello 2 seppur con un GOE molto alto, poi molto bene il rotational lift (livello 4). Dovrebbero stare comunque davanti. La loro qualità è superiore.

20:38 Partenza splendida dei canadesi con l’elemento coreografico realizzato con grande maestria, bene anche i twizzles (livello 4), poi la delicata serie di passi sulla midline ottiene un livello 2-3.

20:37 Vediamo come risponde a Chock-Bates l’unica coppia in gara, i canadesi Piper Gilles-Paul Poirier, decisamente i concorrenti più in forma tra tutti reduci dalle due vittorie di Skate Canada e di Espoo. La loro rhythm dance, composta da Cha Cha,Rhumba e Cha Cha, è apprezzatissima dalla giuria. Vediamo se si riconfermeranno anche in questa occasione

20:35 Guignard-Fabbri raccolgono 84.55 (47.49, 37.06), sono avanti nelle components ma il punteggio tecnico è sceso rispetto alla prima chiamata! Male che vada saranno terzi dopo il segmento.

20:33 STANDING OVATION AL PALA VELA!!!!!!! Il tecnico al momento è superiore rispetto a Chock-Bates, vediamo se sarà confermato. La partita si gioca sulla midline, dove gli azzurri hanno ricevuto livello 2 contro il livello 3 degli statunintesi. Vediamo cosa decide la giuria.

20:32 Entra bene il sollevamento straight, difficoltà che precede un preciso pattern dance step, valutato di livello 4. Chiusura esplosiva poi con l’elemento coreografico!!

20:31 Convincente l’avvio di Marco e Charlène, partiti a bomba con i twizzles, chiamati di livello 4. poi l’importantissima serie di passi, assegnata di livello 2-3 e premiata nel GOE.

20:30 Tensione alle stelle! Hanno appena fatto ingresso sul ghiaccio Guignard-Fabbri, vincitori sia al Grand Prix de France che a Sheffield. Samba, rhumba e salsa la loro musica. L’obiettivo sono gli 87 punti. Forza azzurri!

20:29 Laurence Fournier Beaudry-Nikolaj Soerensen ottengono un punteggio di 83.16 (46.88, 36.28) e si piazzano al secondo posto.

20:27 Prestazione in crescendo per Fournier Beaudry-Soerensen che si confermano una delle coppie più interessanti del circuito. Ma il Pala Vela entra in rigoroso silenzio. Sono pronti Guignard-Fabbri, prossimi a gareggiare.

20:26 Wow! Acchiappa punti il pattern dance, premiato con livello 4 con un super GOE! Chiudono poi con l’elemento coreografico.

20:25 I canadesi presentano come primo elemento la sequenza di passi, di livello 2 per entrambi, poi un sollevamento stazionario e i twizzles (livello 4). Non altissimi i GOE fino a questo momento.

20:23 Il secondo gruppo comincia con la coppia-rivelazione: stiamo parlando dei canadesi Laurence Fournier Beaudry-Nikolaj Soerensen, secondi al Grand Prix de France e vincitori a sorpresa in quel di Sapporo. Per loro Rumba e Samba di Gloria Estefan.

20:17 I decibel si alzano al Pala Vela! Siamo arrivati al momento del secondo warm up! Sul ghiaccio Fournier Beaudry-Soerensen, i nostri Guignard-Fabbri e Gilles-Poirier

20:15 Alzano l’asticella Chock-Bates! Per loro 85.49 (48.53, 36.95). Un chiaro avvertimento agli avversari.

20:14 Si sono fatti trovare pronti Chock-Bates, migliorati in modo vistoso rispetto alle tappe di qualificazione. Una buona qualità e una grinta ritrovata. Bene così.

20:13 Molto bello il pattern dance element e il curve lift. Chock-Bates chiudono quindi con l’elemento coreografico realizzato nel miglior modo possibile.

20:12 Si parte con la sequenza di twizzles (livello 4), ben eseguita, poi la serie di passi sulla midline, premiata con livello 3 per entrambi e un buon GOE. Salgono di colpi gli statunitensi.

20:10 Il gruppo si chiude con i danzatori più osservati, gli statunitensi Madison Chock-Evan Bates, vincitori a Skate Canada e secondi a Sapporo. La loro condizione di forma nelle gare precedenti è sembrata un po’ indietro. Vediamo se alzeranno il livello nel momento che conta.

20:09 Fear-Gibson conquistano un punteggio di 80.75 (45.08, 35.57). Uno score molto più basso rispetto alle aspettative.

20:07 Termina la prova dei britannici, partiti un po’ contratti e in linea generale più spenti rispetto alle aspettative.

20:06 Interessante anche la pattern dance (3) che precede il sollevamento rotazionale. Chiudono dunque con un divertente elemento coreografico.

20:05 I britannici partono con i twizzles, chiamati di lvello 4, poi si lanciano in una scoppiettante sequenza di passi sulla midline (2-2).

20:03 Adesso è il turno di una delle coppie più interessanti del lotto, quella britannica composta da Lilah Fear Lewis Gibson, secondi a Skate Canada e al Grand Prix di Sheffield. Per loro “Vivir mi vida”

20:02 79.50 (44.50, 35.00) il punteggio degli statunitensi che vanno chiaramente in testa.

20:00 Termina la prova di Hawayek-Baker, autori di una prova pulita. La sensazione è che però siano un passo indietro rispetto agli avversari.

19:59 Di livello 3 il pattern dance step, bene poi il sollevamento straight (livello 4), concludono quindi con l’elemento coreografico.

19:58 Parte con la sequenza di passi (livello 2-3) la prova degli statunitensi, poi i twizzles (livello 3-4)

19:56 Si parte! Cominciano la gara Kaitlin Hawayek-Jean Luc Baker, secondi sia a Skate America che al Grand Prix di Espoo. I loro ritmi sono Samba, Rhumba e Samba

19:50 Si parte! Ed è subito spettacolo nel primo warm up. In questo gruppo assisteremo alla performance di Hawayek-Baker, Fear-Gibson e Chock-Bates.

19:48 Ancora due minuti e partirà il primo warm up, ricordiamo che Guignard-Fabbri saranno nel secondo gruppo di lavoro.

19:46 Intanto l’ISU ricorda giustamente la prima, storica vittoria del Giappone in una gara delle coppie, arrivata grazie a Riku Miura-Ryuichi Kihara.

???? History has been made! ????⛸???? MIURA / KIHARA (JPN) are not only the first Japanese Pair to participate in the @gpfinal22, but they also WIN! ????????⛸???? #GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/7OxOj1XkV2 — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) December 9, 2022

19:44 L’obiettivo ideale per Charléne e Marco sarebbe quello di collocarsi in zona 87 punti. Ma ci sarà da capire il metro del pannello tecnico e giudicante.

19:40 Dieci minuti e si parte!

19:34 Guignard-Fabbri si presenteranno sul ghiaccio torinese affamati di vittoria, ma la concorrenza sarà agguerrita. I più temibili? Senza dubbio i canadesi Gilles-Poirier.

19:30 Per chi si fosse perso la gara, ecco la cronaca dell’impresa di Conti-Macii.

19:28 Buonasera amici di OA Sport! Dopo l’incredibile terzo posto di Conti-Macii ci apprestiamo a vivere un altra gara ad alto livello emozionale! La rhythm dance comincerà tra poco più di venti minuti!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della rhythm dance, quarto segmento della seconda giornata delle Finali Grand Prix 2022-2023 di pattinaggio artistico, rassegna quest’anno allestita nuovamente in Italia, precisamente al Pala Vela di Torino.

Si tratta della gara più attesa da parte di tutti gli appassionati, complice la presenza degli azzurri Charléne Guignard-Marco Fabbri, intenzionati a centrare il secondo podio della carriera in una Finale andando a caccia anche della vittoria. Ma non sarà semplice.

Gli allievi di Barbara Fusar Poli infatti dovranno fronteggiare la coppia più in salute del momento, i canadesi Piper Gilles-Paul Poirier, cercando di arginare inoltre gli eventuali attacchi dei temibili statunitensi Madison Chock-Evan Bates oltre che dei talenti in ascesa Laurance Fournier Beaudry-Nikolaj Soerensen e Lilah Fear-Lewis Gibson. La ricetta perfetta per i nostri ragazzi sarebbe quella di replicare gli 87 punti già conquistati in occasione della prima gara della stagione, il Lombardia Trophy. Per farlo però servirà una performance magistrale.

OA Sport vi offre la diretta live della rhythm dance, quarta gara della seconda giornata delle Finali Grand Prix 2022 di Torino. Programma dopo programma, sollevamento dopo sollevamento, passo dopo passo, per non perdersi davvero nulla. Si comincia alle ore 19:50. Buon divertimento!

Foto: Live Photo Sport / Valerio Origo