LIVE Conegliano-Eczacibasi 3-1, Mondiale per club volley in DIRETTA: le Pantere vincono ed evitano il Vakifbank di Egonu in semifinale!

16:02 La seconda semifinale vedrà affrontarsi, in un derby turco, Eczacibasi e Vakifbank, insomma Conegliano deve fare il suo ma la strada per un posto in finale appare spianata.

16:00 Partita enciclopedica delle Pantere, ad aver convinto è stata la prestazione la prestazione di squadra, con addirittura tutte le attaccanti in doppia cifra, la migliore è stata Haak con 26 punti, ma partita da incorniciare per Robinson Cook che, oltre i 14 punti messi a segno, ha dato enorme sostanza in seconda linea. Boskovic perde la sfida degli opposti e chiude con 22 punti e appena il 15% di efficienza.

15:58 Con questo risultato Conegliano evita il Vakifbank in semifinale e domani, alle ore 14:30, sfiderà una tra Minas e Kuanysh.

25-18 LA CHIUDE PLUMMER!!!

24-18 Primo tempo di Lubian, ci sono 6 match-point per le Pantere!

23-18 Baladin sfonda sulle mani del muro di Wolosz.

23-17 Diagonale stretta di Plummer.

22-17 Sbaglia il servizio Robinson Cook.

22-16 Che partita di Robinson Cook, ennesimo attacco vincente.

21-16 Diagonale profonda di Boskovic.

21-15 Lungo il servizio di Heyrman.

20-15 Magia in veronica di Ognjenovic.

20-14 MAMMA MIA! De Gennaro è ovunque, alla fine ci pensa Lubian al terzo tentativo!

19-14 Invasione a rete di Robinson Cook.

19-13 Contrattacco millimetrico di Robinson Cook.

18-13 MURONEEE DI ROBINSON COOK SU HEYRMAN!

17-13 Non passa il servizio di Boskovic.

16-13 Parallela di fino di Baladin.

16-12 In rete la battuta di Wolosz.

16-11 Plummer colpisce in pieno Ognjenovic.

15-11 Boskovic questa volta passa in diagonale lunga.

15-10 Errore in attacco di Boskovic!

14-10 Disastro in ricostruzione di Ognjenovic, regalo enorme dell’Eczacibasi.

13-10 Jack approfitta di una slash.

13-9 Primo tempo pazzesco nei due metri di Jack.

13-8 Lungo il servizio di Ognjenovic.

12-8 Sahin passa questa volta da posto quattro.

12-7 Sahin prende l’asta.

11-7 ACEEEE DI HAAK!

10-7 Contrattacco vincente di Haak.

9-7 Pallonetto di Robins Coock, la statunitense cadendo ha sentito un piccolo fastidio alla caviglia, ma non sembra nulla di grave.

8-7 Ognjenovic gioca in sovrapposto, Sahin non sbaglia.

8-6 Robinson Cook risponde con una diagonale pazzesca.

7-6 Diagonale nei tre metri di Baladin.

7-5 Ricezione enciclopedica di De Gennaro e pallonetto spinto di Haak.

6-5 Mani-out di Boskovic.

6-4 Ancora Haak, questa volta da posto due.

5-4 Mani-out di Haak da seconda linea.

4-4 Non passa la battuta di De Kruijf questa volta.

4-3 ACEEEEE DI DE KRUIJF!

3-3 MURO DI PLUMMER SU BOSKOVIC!

2-3 In rete la battuta di Robinson Cook.

2-2 Cannonata in parallela di Haak.

1-2 Fast vincente di De Kruijf.

0-2 Muro di Boskovic su Robinson Cook.

0-1 Si riparte con una bordata in parallela di Boskovic.

15:30 Grande terzo set di Conegliano, che è stata avanti nel punteggio fin dai primi punti, salvo farsi riprendere nel finale. Haak sugli scudi con 7 punti nel parziale e 20 totali, Boskovic si è invece fermata a 5. Conegliano al momento migliore a muro (8) e al servizio (5).

25-22 MURONEEEEEEE DI PLUMMER SU BOSKOVIC!

24-22 Dentro Gray per il servizio.

24-22 Pipe vincente di Haak, ci sono due set-point per le Pantere!

23-22 Ancora un primo tempo di Heyrman.

23-21 Risponde al centro De Kruijf!

22-21 Primo tempo nei tre metri di Heyrman.

22-20 Diagonale imprendibile di Haak!

21-20 Sahin trova le mani del muro di Haak.

21-19 Parallela imprendibile di Boskovic.

21-18 Dentro Gennari per la battuta.

21-18 Fuori di un soffio il servizio di Jack.

20-18 Haak questa volta chiede troppo a se stessa, la sua parallela esce di poco.

20-17 ACEEEE DI PLUMMER! Break pesante come un macigno!

19-17 Haak sale in alto e saluta la compagnia!

18-17 Esce di un soffio il contrattacco di Plummer, ma quanti rimpalli fortunosi per l’Eczacibasi.

18-16 Lubian risponde al centro con una bordata.

17-16 Pallonetto di Jack.

17-15 Finalmente una bella diagonale di Plummer.

16-15 Bordata di Baladin da posto quattro.

16-14 Sette di Jack, non funziona più il cambio palla di Conegliano.

16-13 Primo tempo imprendibile di Heyrman.

16-12 Haak non sbaglia due volte!

15-12 Haak pesta la linea dei tre metri.

15-11 Muro di Boskovic su Robinson Cook, attenzione.

15-10 Scappa la pipe di De Kruijf.

15-9 Sahin a segno da posto due.

15-8 Mani-out di Robinson Cook da posto quattro.

14-8 Lungo il servizio di Lubian.

14-7 Diagonale piazzata di Robinson Cook.

13-7 Altro errore in contrattacco di Boskovic.

12-7 Mani-out di Boskovic.

12-6 Fast vincente di Jack.

12-5 Entra Sahin su Voronkova.

12-5 ACEEE DI PLUMMER!

11-5 Diagonale profonda di Haak, Conegliano scappa via.

10-5 Lungo il contrattacco di Boskovic.

9-5 Lubian approfitta di una palla a filo rete!

8-5 MURONE DI ROBINSON COOK SU JACK!

7-5 Primo tempo pauroso di Lubian.

6-5 Errore in contrattacco di Plummer.

6-4 Colpo a scavalcare dietro al muro di Haak.

5-4 Scappa la pipe di Voronkova.

4-4 Muro di Ognjenovic su Plummer.

4-3 Boskovic approfitta di una palla a filo rete.

4-2 Haak schianat giù una palla difficile.

3-2 Fast profonda di De Kruijf.

2-2 Mani-out di Baladin.

2-1 Non passa la battuta di Voronkova.

1-1 Boskovic passa sopra il muro da posto quattro.

1-0 Si riparte con una gran parallela di Haak.

14:58 Secondo set ricco di imprecisioni, specialmente in difesa, per Conegliano. La presenza di Maja Ognjenovic si è fatta sentire e l’Eczacibasi ha funzionato nettamente meglio. 5 punti per Lubian e 8 per Boskovic nel secondo set.

21-25 La chiude Jack.

21-24 Finisce qui la serie al servizio di Boskovic.

20-24 Ennesimo pallonetto di Baladin.

20-23 Erroraccio di Plummer, break pesante.

20-21 Errore al servizio di Sahin.

19-21 Si insacca l’attacco di Baladin.

19-20 Pallonetto intelligente di Haak.

18-20 In rete la battuta di Lubian.

18-19 Robinson Cook passa in mezzo al muro da posto quattro.

17-19 Pipe vincente di Boskovic.

17-18 PRIMO TEMPO DI LUBIAN! Conegliano a -1!

16-18 Parallela di Haak da posto quattro.

15-18 Pallonetto imprendibile di Jack.

15-17 ANDIAMOOOO! Difesa miracolosa di De Gennaro e bordata in attacco di Plummer.

14-17 ANCORA STAMPATONA DI LUBIAN SU JACK!

13-17 Diagonale profonda di Plummer da posto quattro.

12-17 Parallela imprendibile di Boskovic.

12-16 MURO DI LUBIAN SU JACK!

11-16 Baladin forza una palla difficile.

10-16 Mani-out di Baladin.

10-15 Pallonetto in mezzo al campo di Boskovic.

10-14 Invasione a rete di Baladin.

9-14 Mani-out di Boskovic da posto due.

9-13 Diagonale profonda di Haak.

8-13 Lunga questa volta la battuta di Lubian.

8-12 ACEEE DI LUBIAN!

7-12 Ottimo primo tempo di Lubian.

6-12 Bordata di Boskovic da seconda linea.

6-11 Plummer approfitta di una palla a filo rete.

5-11 Ottima fast di Jack.

5-10 Ottimo pallonetto di Haak.

4-10 Mani-out di Baladin da posto quattro.

4-9 Finisce qui la serie al servizio di Boskovic.

3-9 Plummer attacca direttamente in rete.

3-8 Ace di Boskovic, si mette male.

3-7 Pallonetto in mezzo al campo di Boskovic.

3-6 Si fa perdonare immediatamente la banda turca.

3-5 Errore in attacco di Baladin.

2-5 Fast profonda di De Kruijf.

1-5 Robinson Cook prende l’asta.

1-4 Haak pesta la linea dei tre metri.

1-3 Pallonetto millimetrico di Baladin.

1-2 Primo tempo profondo di De Kruijf.

0-2 Parallela di Boskovic da posto due.

0-1 Si riparte con un primo tempo di Heyrman.

14:30 Primo set in scioltezza per le Pantere, che sono risultate superiori in tutti i fondamentali. A fare la differenza è stata la fase break con ben 5 muri e 2 ace, Boskovic ha fatto fatica in attacco con appena 3 punti, contro gli 8 di Haak.

25-18 LA CHIUDE ROBINSON COOK DA POSTO QUATTRO!

24-18 Pallonetto di Sahin, bisogna chiuderla.

24-17 Mani-out di Fabris.

24-16 Ace di Yaprak.

24-15 Pallonetto di seconda opzione di Ognjenovic.

24-14 Parallela di Robins Cook, ci sono 10 set-point per Conegliano!

23-14 Bordata di Haak da posto due.

22-14 Yaprak entra in campo e trova subito un attacco vincente.

22-13 MURONE DI ROBINSON COOK SU FABRIS!

21-13 In rete la battuta di Jack.

20-13 Risponde con la stessa moneta Fabris.

20-12 Parallela millimetrica di Plummer.

19-12 Jack approfitta di una ricezione abbondante.

19-11 Fast vincente di Jack.

19-10 Cambio di diagonale per l’Eczacibasi, entrano Fabris e Ognjenovic, dentro anche Sahin su Baladin.

19-10 Mani-out di Plummer da posto quattro.

18-10 Lungo il servizio di Boskovic.

17-10 Boskovic sfonda sulle mani del muro.

17-9 MURO DI WOLOSZ SU BALADIN!

16-9 Lungo il servizio di Arici.

15-9 L’Eczacibasi chiama un challenge, l’ultima a toccare la palla è stata Plummer, decisione arbitrale discutibile.

16-8 Difesa perfetta di De Gennaro e pallonetto spinto di Plummer, che Conegliano!

15-8 Ancora una fast profonda di De Kruijf.

14-8 Primo punto della partita per Voronkova.

14-7 Mani-out d’esperienza di Robinson Cook, Eczacibasi doppiato nel punteggio.

13-7 Arici attacca direttamente in rete.

12-7 Parallela imprendibile di Haak.

11-7 In rete la battuta di Lubian.

11-6 NON SI PASSA! Terzo muro di Haak, questa volta su Voronkova.

10-6 Sahin mette giù una palla a filo rete, invasione aerea netta non fischiata dall’arbitro.

10-5 STAMPATONA DI HAAK SU BOSKOVIC!

9-5 Time-out per l’Eczacibasi.

9-5 Il sistema muro-difesa di Conegliano sta funzionando alla perfezione, bene Robinson Cook in attacco.

8-5 Sette vincente di Lubian, ottima ricostruzione di Wolosz!

7-5 MURONEEEE DI HAAK SU BOSKOVIC!

6-5 Pallonetto di seconda intenzione di Sahin.

6-4 ANDIAMOOOO! Haak mette fine ad uno scambio lunghissimo e ricco di difese!

5-4 Boskovic a segno da posto due.

5-3 ACEEEE DI DE KRUIJF!

4-3 Fast profonda di De Kruijf.

3-3 Baladin passa in mezzo al muro di De Kruijf e Wolosz.

3-2 In rete la battuta di Voronkova.

2-2 Scappa la pipe di Plummer.

2-1 Diagonale stretta paurosa di Boskovic.

2-0 ACEEEE DI HAAK!

1-0 Si parte subito con una bordata di Haak.

14:00 A sorpresa l’Eczacibasi parte senza Maja Ognjenovic.

13:59 Conegliano risponde con: Wolosz, Plummer, Robinson, Lubian, De Kruijf, Haak e De Gennaro.

13:56 Questo il sestetto dell’Eczacibasi: Boskovic, Arici, Baladin, Sahin, Voronkova e Jack-Kisal e Akoz.

13:53 Le formazioni hanno concluso la fase di riscaldamento ufficiale, è tutto pronto!

13:50 Gli scontri diretti tra Conegliano ed Eczacibasi sono addirittura sei, in ben 5 occasioni, compresa l’ultima che valse il Mondiale nel 2019, ad imporsi sono state le Pantere.

13:47 L’Eczacibasi ha a sua volta superato il Prai Clube nella giornata inaugurale (3-0).

13:44 Conegliano ha iniziato bene questo cammino mondiale, battendo ieri il Prai Clube con un sonoro 3-0.

13:41 La formula del torneo prevede infatti che le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno alle semifinali incrociate, chi perderà questo match concluderà il gruppo B in seconda piazza e incontrerà quindi in semifinale il Vakifbank di Egonue e Gabi, chi vincerà sfiderà invece una tra Minas e Kuanysh.

13:38 La fase a gironi sta ormai volgendo al termine, nel gruppo B il Vakifbank è già sicuro della prima piazza, mentre nel gruppo A è scontro diretto tra Conegliano ed Eczacibasi per il primo posto.

13:35 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Eczacibasi, match valido per il Mondiale per club di volley femminile 2022.

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Eczacibasi, match valido per il Mondiale per club di volley femminile 2022. Ad Antalya (Turchia) la massima competizione internazionale per club è ormai entrata nel vivo, oggi ultime partite dei gironi, domani sarà tempo di semifinali, mentre domenica si assegnerà il titolo.

Quello di oggi è un vero e proprio scontro diretto per il primo posto, che potrebbe di fatto valere l’accesso in finale. La formula del torneo prevede infatti che le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno alle semifinali incrociate, nel gruppo B il Vakifbank, favorito della vigilia, ha già la matematica certezza di concludere il proprio raggruppamento in testa, di conseguenza la squadra che tra Conegliano e l’Eczacibasi uscirà sconfitta oggi se la dovrà vedere in semifinale contro la corazzata di Guidetti ed Egonu. Una vittoria renderebbe il cammino assolutamente in discesa, infatti in quel caso l’avversaria in semifinale sarebbe una tra Minas e Kuanysh, formazioni assai più abbordabili. Gli scontri diretti tra Conegliano ed Eczacibasi sono addirittura sei, in ben 5 occasioni, compresa l’ultima che valse il Mondiale nel 2019, ad imporsi sono state le Pantere. Fari puntati, neanche a dirlo, su Tijana Boskovic, ma attenzione ad Ognjenovic, Hermann, Voronkova e Baladin, solo per citarne alcune.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Conegliano-Eczacibasi, match valido per il Mondiale per club di volley femminile 2022, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, azione dopo azione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 14:00!

