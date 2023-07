Ciclismo, Jan Bakelants annuncia il ritiro a 36 anni. Il belga fu maglia gialla al Tour de France 2013

Jan Bakelants dice basta e annuncia il ritiro dal ciclismo professionale all’età di 36 anni. Il 2022 è stato dunque l’ultimo anno del ciclismo belga nel World Tour, in cui si è riuscito comunque a togliere la soddisfazione di vincere sulle strade di casa la quinta tappa del Giro di Vallonia.

“Mi ritiro dal professionismo. Ora è ufficiale ed è il momento di dirlo a tutti. Non è stata una decisione facile, ma piano piano è diventato chiaro”, dichiara Bakelants a Sporza.

“Non è stata una decisione affrettata. Non volevo correre rischi e ho preso questa decisione in consultazione con la mia famiglia. È una buona cosa”, racconta l’ormai ex corridore della Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

“Tre anni fa ci siamo seduti di nuovo qui alla ricerca di persone che credessero ancora in me e sono stato in grado di rispondere con i pedali”, aggiunge il vincitore del Giro dell’Emilia e del Giro del Piemonte nel 2015.

“Quando ho iniziato questa stagione non era chiaro cosa volessi fare. Ma dopo quella vittoria è nata l’idea che fosse un buon momento per smettere“, conclude il trionfatore del Tour de l’Avenir 2008. Bakelants in carriera ha indossato anche la maglia gialla per due giorni dopo aver vinto una tappa al Tour de France 2013.

Foto: Lapresse