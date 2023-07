Calendario Coppa Italia calcio 2023: quando si gioca a gennaio, orari, date, programma, tv

La Coppa Italia 2022-2023 di calcio giocherà tutti gli ottavi ed uno dei quarti nel mese di gennaio 2023. Si inizia con il turno degli ottavi di finale che è stato spalmato su cinque giorni tra martedì 10 e giovedì 19 gennaio, anche se la giornata di mercoledì 18 gennaio è stata lasciata libera per fare spazio alla Supercoppa Italiana tra Milan ed Inter.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della Coppa Italia 2022-2023 di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Canale 5 ed Italia 1 come di seguito specificato. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle partite principali.

PROGRAMMA COPPA ITALIA

OTTAVI DI FINALE

Martedì 10 gennaio 2023, ore 21.00 – Inter-Parma – Canale 5, Mediaset Infinity

Mercoledì 11 gennaio 2023, ore 21.00 – Milan-Torino – Canale 5, Mediaset Infinity

Giovedì 12 gennaio 2023, ore 18.00 – Fiorentina-Sampdoria – Italia 1, Mediaset Infinity

Giovedì 12 gennaio 2023, ore 21.00 – Roma-Genoa – Canale 5, Mediaset Infinity

Martedì 17 gennaio 2023, ore 21.00 – Napoli-Cremonese – Canale 5, Mediaset Infinity

Giovedì 19 gennaio 2023, ore 15.00 – Atalanta-Spezia – Italia 1, Mediaset Infinity

Giovedì 19 gennaio 2023, ore 18.00 – Lazio-Bologna – Italia 1, Mediaset Infinity

Giovedì 19 gennaio 2023, ore 21.00 – Juventus-Monza – Canale 5, Mediaset Infinity

QUARTI DI FINALE

Martedì 31 gennaio 2023, ore 21.00 – vinc. Inter-Parma vs vinc. Atalanta-Spezia – Canale 5, Mediaset Infinity

Mercoledì 1° febbraio 2023, ore 18.00 – vinc. Napoli-Cremonese vs vinc. Roma-Genoa – Italia 1, Mediaset Infinity

Mercoledì 1° febbraio 2023, ore 21.00 – vinc. Milan-Torino vs vinc. Fiorentina-Sampdoria – Canale 5, Mediaset Infinity

Giovedì 2 febbraio 2023, ore 21.00 – vinc. Juventus-Monza vs vinc. Lazio-Bologna – Canale 5, Mediaset Infinity

SEMIFINALI

Martedì 4 aprile 2023, ore 21.00 – Prima semifinale, andata – Canale 5, Mediaset Infinity

Mercoledì 5 aprile 2023, ore 21.00 – Seconda semifinale, andata – Canale 5, Mediaset Infinity

Martedì 25 aprile 2023, ore 21.00 – Seconda semifinale, ritorno – Canale 5, Mediaset Infinity

Mercoledì 26 aprile 2023, ore 21.00 – Prima semifinale, ritorno – Canale 5, Mediaset Infinity

FINALE

Mercoledì 24 maggio 2023, ore 21.00 – Finale – Canale 5, Mediaset Infinity

Foto: LaPresse