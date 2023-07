Calendario canoa velocità 2023: date, programma, tutti gli eventi da non perdere

Anche il 2023 della canoa velocità, inevitabilmente, sarà influenzato dalle qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024: la prima parte della stagione internazionale però vedrà protagonista, dal punto di vista organizzativo, anche l’Italia. I Mondiali J/U23, infatti, si disputeranno dal 6 al 9 luglio ad Auronzo.

Prima dei Giochi Europei, che si terranno a Cracovia (Polonia), dal 28 giugno al 2 luglio, si disputeranno la prima tappa della Coppa del Mondo, in programma a Szeged (Ungheria) dall’11 al 14 maggio, e la seconda, prevista a Poznan (Polonia) dal 26 al 28 maggio.

Dal 23 al 27 agosto sarà la volta dei Mondiali, appuntamento clou della stagione, che si disputeranno a Duisburg (Germania), e che metteranno in palio i primi pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. A ruota la chiusura stagionale con l’ultima tappa di Coppa del Mondo, in programma a Parigi (Francia) dal 30 agosto all’1 settembre.

CALENDARIO CANOA VELOCITA’ 2023

11-14 maggio Coppa del Mondo Szeged (Ungheria)

26-28 maggio Coppa del Mondo Poznan (Polonia)

28 giugno-02 luglio Giochi Europei Krakow (Polonia)

06-09 luglio Mondiali J/U23 Auronzo (Italia)

27-30 luglio Europei J/U23 Montemor-O-Velho (Portogallo)

23-27 agosto Mondiali Duisburg (Germania)

30 agosto-01 settembre Coppa del Mondo Parigi (Francia)

Foto: comunicato stampa Federcanoa