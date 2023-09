Calcio, Manolo Portanova condannato in primo grado a 6 anni per violenza sessuale

Sei anni di carcere per violenza sessuale di gruppo. Questo è l’esito del processo di primo grado presso il Tribunale di Siena che ha condannato Manolo Portanova, calciatore del Genoa, in riferimento agli abusi su una ragazza avvenuti in un appartamento del centro storico della città toscana. Abusi che, come ha stabilito il processo, hanno visto protagonista anche il centrocampista del Grifone.

Una brutta storia, senza usare troppi giri di parole, che risale alla notte fra il 30 e il 31 maggio 2021 e che, oltre a Manolo Portanova, ha prodotto la stessa condanna anche per lo zio del calciatore (dato che entrambi avevano optato per il rito abbreviato) mentre un terzo coinvolto sarà giudicato in un secondo momento, infine il quarto soggetto, che all’epoca dei fatti era ancora minorenne, sarà giudicato dal Tribunale dei Minori.

Per Manolo Portanova le brutte notizie non si concludono qui. Il classe 2000, infatti, è stato anche condannato ad una provvisionale di 100.000 euro a favore della ragazza, quindi altri 20.000 euro andranno a favore della madre e ulteriori 10.000 saranno per l’associazione senese Donna chiama Donna che si era costituita parte civile.

Il nativo di Napoli, che è sceso in campo anche domenica scorsa contro il Cittadella, era presente in aula al momento della lettura della sentenza. L’ex giocatore delle giovanili di Lazio e Juventus, ha già annunciato che presenterà domanda di appello.

Foto: LaPresse