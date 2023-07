Basket femminile: il Famila Schio chiude l’anno battendo nettamente Sassari

L’ultima partita del 2022 è foriera di sorriso per il Famila Schio. la squadra allenata da Giorgios Dikaioulakos chiude il girone d’andata di Serie A1 2022-2023 da imbattuta, in virtù della vittoria netta per 66-94 al PalaSerradimigni contro il Banco di Sardegna Sassari. Nel sesto e penultimo match della 13a giornata sono 16 i punti a testa messi a segno da Giorgia Sottana, Astou Ndour e Marina Mabrey per le tricolori, mentre non basta una Debora Carangelo da 22 punti alla Dinamo.

La partita ha storia solo nel primo quarto, che pure vede subito Ndour protagonista del 2-9 di Schio. Controparziale 10-2 Sassari con Carangelo che dirige l’orchestra, e di lì si avvia un breve punto a punto. Il Famila, poi, cerca di nuovo di andarsene con due triple di Sottana e una di Howard per il 16-24 che diventa 21-26 dopo 10′.

L’assenza di Holmes in casa Dinamo si fa sentire, mentre la squadra ospite non perde tempo e, dopo il 26-26 di Carangelo e Gustavsson, prende in mano la situazione con 22 punti in sei minuti e tante protagoniste diverse, da Sottana a Mabrey, da Zahui a Keys. All’intervallo c’è il 36-52 sul tabellone del palasport sardo.

La seconda metà di gara è sostanzialmente un monologo scledense, con i punti di vantaggio che arrivano a essere anche 33 nelle fasi finali della gara. Il risultato finale, ad ogni modo, non cambia nulla per le due squadre: Schio, ovviamente, rimane prima senza rivali, mentre Sassari resta quarta. Sono due gli accoppiamenti decisi per la Coppa Italia: Schio-Ragusa (remake di tante finali scudetto) e Banco di Sardegna-Geas Sesto San Giovanni. Essendo entrambi della parte alta, questo significa che resta da definire la parte bassa.

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-FAMILA WUBER SCHIO 66-94

SASSARI – Toffolo 8, Mazza, Carangelo* 22, Arioli ne, Gustavsson* 11, Makurat* 2, Thomas* 12, Martinez ne, Cerri ne, Holmes ne, Ciavarella* 11. All. Restivo

SCHIO: Mabrey* 16, Bestagno* 4, Sottana 16, Verona* 6, Howard* 12, Crippa 5, Keys 9, Penna 4, Zahui 6, Ndour Gueye* 16. All. Dikaioulakos

Credit: Ciamillo