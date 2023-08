Volley femminile, le migliori italiane della quinta giornata di A1. Alessia Gennari e Indre Sorokaite seconde linee gran lusso

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA QUINTA GIORNATA DI SERIE A1

LETIZIA CAMERA: Concede un turno di riposo ad Alessia Orro e non la fa rimpiangere con una prestazione molto ordinata in regia, condita anche da due punti in attacco.

BEATRICE MOLINARO: Una prestazione non indimenticabile in attacco con il 42% ma spiccano i cinque muri che fanno preoccupare le milanesi. Conclude la sua prestazione con 10 punti all’attivo.

AGNESE CECCONELLO: Bella prova della centrale cuneese che mette a segno 10 punti complessivi con un buon 58% in attacco e ben 3 muri contro le campionesse d’Italia.

ALESSIA GENNARI: Prende il posto di Gray dopo il primo set e fa vedere di essere una pedina fondamentale nello scacchiere veneto. Chiude il match con 12 punti in tre set, il 73% in ricezione, il 42% in attacco e un muro.

FEDERICA SQUARCINI: La regina del muro. Partita da 12 punti, con 46% in attacco e un ace ma sono i cinque muri a fare la differenza e a contribuire al successo delle campionesse d’Italia.

CRISTINA CHIRICHELLA: Partita di sostanza per la centrale azzurra che chiude il match contro un coriaceo Bergamo con 11 punti, il 50% in attacco e 2 muri.

SARA BONIFACIO: Entra in corsa al posto di una spenta Danesi e dà il suo contributo alla rimonta novarese con 8 punti, 2 muri e il 60% in attacco.

GIULIA GENNARI: Gioca bene l’alzatrice di Bergamo. Giostra le sue attaccanti con saggezza e ci mette del suo a creare qualche grattacapo a Novara con 5 punti all’attivo, 3 attacchi e 2 muri.

FRANCESCA VILLANI: Che partita della schiacciatrice di Chieri che chiude il march con Firenze con 12 punti, il 60% in attacco e il 56% di positività in ricezione.

SOFIA D’ODORICO: Preziosa in ricezione, positiva in attacco la schiacciatrice del Vallefoglia che chiude il match vinto contro Busto Arsizio con 13 punti all’attivo, due ace, un muro, il 71% in ricezione e il 43% in attacco.

IMMA SIRRESSI: Una macchinetta in ricezione e benissimo anche in difesa. Chiude con l’86% di positività in ricezione.

SARA ALBERTI: Devastante a muro con 7 punti conquistati. Una vera condanna per le attaccanti avversarie. Bene anche in attacco con un ottimo 78%. Il totale fa 14 punti.

INDRE SOROKAITE: Altra prova tutta sostanza della ex azzurra che chiude il match con 12 punti, due ace, il 43% in attacco ma soprattutto il 76% in ricezione.

Photo LiveMedia/Valerio Origo