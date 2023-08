Scherma, Coppa del Mondo 2022: le sciabolatrici cominciano da Algeri la loro stagione

Il super weekend della Coppa del Mondo di scherma vede l’inizio di stagione anche della sciabola femminile. Si comincia da Algeri e sarà un programma rivoluzionato rispetto al consueto vista anche la presenza nel Nord Africa degli uomini. Infatti domani si terranno le qualificazioni, poi venerdì spazio all’individuale femminile, sabato quella maschile e domenica, invece, ci saranno le gare a squadre.

In campo femminile l’Italia si presenta con voglia di riscatto dopo una stagione passata con poche luci e tante ombre. La sola Rossella Gregorio era riuscita ad ottenere qualche bel piazzamento e la campana resta il punto di riferimento di tutto il settore. Si aspettano segnali importanti da Michela Battiston, ma anche da Martina Criscio, Eloisa Passaro e Chiara Mormile.

Proprio queste tre insieme a Gregorio comporranno il quartetto di domenica. Spicca ovviamente l’assenza di Battiston, che ha sempre dato il suo meglio proprio in queste competizioni. Da capire se il CT Zanotti cercherà in questi mesi di cambiare molto le sue formazioni per trovare il meglio possibile in vista del periodo di qualificazione olimpica.

Guardando fuori dai confini italiani, ovviamente spicca l’assenza delle russe, che sono state per anni tra le migliori del mondo in questa arma. L’ultimo Mondiale ha visto il successo della giapponese Misaki Emura, che ha battuto in finale l’azera Anna Bashta ed ovviamente si parte da loro per i favori del pronostico. Nel lotto c’è ovviamente Olga Kharlan, con l’ucraina che deve ritrovarsi dopo una stagione veramente difficile per tutti i problemi extra campo vissuti.

COPPA DEL MONDO DI SCIABOLA FEMMINILE – Algeri, 10-13 novembre 2022

Gara individuale sciabola femminile: Michela Battiston, Martina Criscio, Alessia Di Carlo, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Benedetta Baldini, Sofia Ciaraglia, Benedetta Fusetti, Vally Giovannelli

Squadra sciabola femminile: Rossella Gregorio, Martina Criscio, Eloisa Passaro, Chiara Mormile

FOTO: Bizzi/Federscherma