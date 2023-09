Salto con gli sci, vittoria ex aequo in gara-2 a Ruka per Granerud e Kraft! 18Â° in rimonta Giovanni Bresadola

Epilogo clamoroso in gara-2 sul trampolino di Kuusamo, sede della seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci 2022-2023. Halvor Egner Granerud e Stefan Kraft sono infatti saliti insieme sul gradino più alto del podio, vincendo la competizione ex aequo dopo aver ottenuto lo stesso punteggio (304.5 punti) al termine delle due serie.

L’austriaco ed il norvegese avevano chiuso la prima parte della competizione rispettivamente in quarta e quinta posizione (separati da 3 decimi), per poi fare la differenza con un secondo salto straordinario che ha consentito loro di superare i primi tre e di festeggiare il primo successo dell’inverno nel circuito maggiore. 26ma affermazione in carriera per Kraft, mentre Granerud si porta a quota 14.

Festeggia anche il Giappone (dopo la debacle di ieri, con nessun atleta in zona punti) con l’insperato terzo posto di Naoki Nakamura, al primo podio in Coppa del Mondo, precedendo di soli tre decimi lo sloveno Anze Lanisek (vincitore in gara-1) e di oltre 10 punti il tandem polacco composto da Piotr Zyla e Dawid Kubacki (ancora leader della generale), retrocesso dalla prima alla sesta posizione nella seconda serie.

Da registrare la grande rimonta del tedesco Andreas Wellinger, da 17° a 7° con il terzo miglior punteggio parziale nel secondo salto, mentre in casa Italia si può sorridere per l’ottimo risultato di Giovanni Bresadola. Il ventunenne trentino, 24° a metà gara, ha recuperato 6 posizioni con una notevole seconda prova concludendo così 18° e confermandosi in zona punti per la quarta competizione di seguito in stagione.

Eliminati nella prima serie gli altri due azzurri, con Alex Insam 38° (alla terza gara consecutiva tra i primi 40) e Francesco Cecon 50° dopo aver bucato completamente il suo salto.

