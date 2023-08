Pattinaggio di figura, Grand Prix De France 2022: è il momento di Guignard-Fabbri! I danzatori a caccia della vittoria

All’attacco! Sarà un fine settima importantissimo per l’Italia del pattinaggio di figura; sul ghiaccio di Angers infatti debutteranno Charlène Guignard-Marco Fabbri, danzatori impegnati al Grand Prix De France, terza tappa del circuito Grand Prix 2022-2023.

Per l’occasione gli allievi di Barbara Fusar Poli avranno infatti la possibilità di conquistare per la settima volta consecutiva una posizione sul podio nella competizione itinerante, con l’obiettivo più che concreto di salire, finalmente, sul gradino più alto.

I presupposti ci sono tutti: i nostri ragazzi di fatto si confronteranno con avversari dalla caratura nettamente inferiore. Più che altro infatti gli atleti saranno chiamati a rispondere a distanza ai veri rivali di questa stagione, ovvero Madison Chock-Evan Bates e Piper Gilles-Paul Poirier: i primi hanno vinto Skate America 2022 presentandosi in una condizione di forma non eccezionale, totalizzando infatti solo 202.80 punti. I secondi al contrario si sono fatti trovare pronti trionfando a Skate Canada con due programmi ben rodati, non a caso premiati con 215.70.

Marco e Charlène nell’unica gara disputata in pre-season, il Lombardia Trophy, hanno raccolto complessivamente 211.85 punti, merito di una rhythm da 87.09 e una free dance da 123.76. Sul ghiaccio francese i veterani delle Fiamme Azzurre sono dunque chiamati a ritoccare questi numeri, cercando di aumentare i giri rosicchiando ancora qualcosa con il GOE.

Appare comunque opportuno per completezza citare i principali avversari dei nostri pattinatori, rappresentati soprattutto dai canadesi Laurence Fournier Beaudry-Nikolaj Sorensen, a caccia di due prestazioni per confermare i 200 punti raccolti al Finlandia Trophy, oltre che i padroni di casa Evgeniia Lopareva-Geoffrey Brissaud, reduci dal posto d’onore al Budapest Trophy. Curiosità infine per i Campioni Mondiali Junior Katarina Wolfkostin-Jeffrey Chen, apparsi in buona condizione in questo primo stralcio di annata sportiva.

