Pattinaggio artistico: al Grand Prix di Espoo si assegnano gli ultimi posti per la finale. Gli scenari piÃ¹ probabili

Sta per concludersi la fase di qualificazione del Grand Prix 2022-2023 di pattinaggio artistico. Questo fine settimana infatti in occasione dell’ultima tappa di Espoo (Finlandia) si completerà ufficialmente il quadro dei pattinatori che voleranno al PalaVela di Torino per disputare le Finali, in scena come sappiamo dal 7 all’11 dicembre 2022.

Ad oggi sono otto gli spot ancora disponibili, da spalmare con le dovute differenze nelle quattro categorie. Ma quali sono gli scenari ancora possibili? Analizziamoli nel dettaglio limitandoci però soltanto alle possibilità più elevate, senza dunque addentrarci in complicate e di fatto irreali combinazioni.

INDIVIDUALE MASCHILE

Già qualificati:

Shoma Uno JPN – 30

Kao Miura JPN – 26

Sota Yamamoto JPN – 26

Daniel Grassl ITA – 24

Nella specialità individuale maschile si sono già qualificati in quattro, ovvero Shoma Uno (Giappone, 30 punti), Kao Miura (Giappone, 26), Sota Kamamoto (Giappone. 26) e Daniel Grassl (Italia, 24). Tra quelli rimasti in lizza l’unico pattinatore al momento con ampie possibilità di centrare agilmente il proprio obiettivo è Ilia Malinin (15 punti al momento), al quale in virtù della vittoria a Skate America gli basterebbe il quattro posto per volare in Piemonte. Per l’ultimo posto a disposizione si dovrà invece puntare i riflettori su Shun Sato (11 punti), a cui serve un piazzamento nelle prime due posizioni per poter beffare Adam Siao Him Fa, attualmente sul filo del rasoio con 22 punti dopo la vittoria al Grand Prix De France e il quinto all’NHK Trophy. Nella lotta potrebbe rientrare anche il canadese Keegan Messing (9 punti), al quale però serve davvero un miracolo.

INDIVIDUALE FEMMINILE

Già qualificate:

Kaori Sakamoto JPN – 28

Yelim Kim KOR – 28

Isabeau Levito USA – 26

Nella specialità individuale femminile invece sono già certe della Finale Kaori Sakamoto (Giappone, 28 punti), Yelim Kim (Corea del Sud, 15) e Isabeu Levito (Stati Uniti, 26). Rimangono quindi ben tre posti ancora vacanti: due di questi probabilmente verranno occupati dalla splendida Mai Mihara e da Loena Hendrickx, vincitrici rispettivamente in Francia e Gran Bretagna) e ampiamente favorite in Finlandia. Per il terzo slot sarà lotta virtuale tra Rinka Watanabe e Anastasia Gubanova. Ma attenzione. Se Mihara e Hendrickx conquisteranno i primi due posti, sarà la nipponica ad accedere alla Città della Mole perché, anche in caso di terzo posto di Gubanova, Watanabe passerebbe comunque al tie-break. Le cose potrebbero cambiare sensibilmente se Gubanova riuscisse a conquistare o la prima o la seconda posizione, scenario questo arduo.

COPPIE D’ARTISTICO

Già qualificate:

Riku Miura/Ryuichi Kihara JPN – 30

Alexa Knierim/Brandon Frazier USA – 30

Deanna Stellato-Dudek/Maxime Deschamps CAN – 28

Emily Chan/Spencer Howe USA – 26

Sara Conti/Niccolo Macii ITA – 24

Molto più semplice invece la situazione nelle coppie d’artistico, dove sono stati assegnati cinque posti, nello specifico con Riku Miura-Ryuichi Kihara (Giappone, 30 punti), Alexa Knierim-Brandon Frazier (Stati Uniti, 30 punti), Deann Stellato Dudek-Maxime Deschamps (Canada, 28 punti), Emily Chan-Spencer Howe (Stati Uniti, 26 punti), Sara Conti-Niccolò Macii (Italia, 24 punti). In questo caso ci sarà un vero testa a testa tra Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini e i georgiani Anastasiia Metelkina-Daniel Parkman, entrambi appaiati a nove punti. Lo scenario è semplice: chi arriva davanti all’altro, a patto che questo avvenga o al primo al secondo posto, passa in Finale.

DANZA SUL GHIACCIO

Già qualificate:

Charlene Guignard/Marco Fabbri ITA – 30

Laurence Fournier Beaudry/Nicholas Sorensen CAN – 28

Madison Chock/Evan Bates USA – 28

Lilah Fear/Lewis Gibson GBR – 26

Non è neanche difficile ipotizzare quello che succederà nella danza. Dopo Charlène Guignard-Marco Fabbri (Italia, 30 punti), Laurence Fournier Beaudry-Nikolas Soerensen (Canada, 28 punti), Madison Chock-Evan Bates (Stati Uniti, 28 punti) e Lilah Fear-Lewis Gibson (Regno Unito (26 punti), considerata la concorrenza staccheranno il pass per l’atto finale i favoritissimi Pier Gilles-Paul Poirier, trionfatori a Skate Canada, e Kaitlin Hawayek-Jean Luc Baker, secondi a Skate America. Nessun altro team di danzatori impegnato a Espoo ha effettivamente possibilità concrete di superare questi due avversari.

