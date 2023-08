Lotta, World Cup greco-romana Baku 2022: doppia vittoria di Nikoloz Kakhelashvili, terzo posto del Resto del Mondo

Si è conclusa a Baku la World Cup di lotta greco-romana: si è trattato di un torneo al quale hanno partecipato, dopo il forfait della Serbia, 5 squadre, le 4 migliori degli ultimi Mondiali senior di Belgrado, ovvero Turchia, Iran, Azerbaigian e Kirghizistan, ed il team del Resto del Mondo.

Le squadre erano composte da un massimo di 20 atleti (2 per categoria di peso) e si sono sfidate nella giornata di ieri in due raggruppamenti (Girone A con Turchia, Iran e Kirghizistan; Girone B con Azerbaigian e Resto del Mondo), infine oggi ci sono state le sfide per il primo e per il terzo posto.

L’azzurro Nikoloz Kakhelashvili, facente parte della categoria di peso olimpica dei -97 kg, nella quale si è classificato al quinto posto a Belgrado, è stato convocato per far parte del team del Resto del Mondo ed ha contribuito alla causa con due vittorie, che hanno consentito al Resto del Mondo di raggiungere il terzo posto.

Fase a gironi

Gruppo A

Iran-Turchia 6-4

Kirghizistan-Iran 2-8

Turchia-Kirghizistan 7-3

Gruppo B

Serbia-Azerbaigian 0-10 a tavolino

Resto del Mondo-Serbia 10-0 a tavolino

Azerbaigian-Resto del Mondo 5-5 (punti complessivi 22-20)

(Nikoloz KAKHELASHVILI (UWW) b. Arif NIFTULLAYEV (AZE) 5-1)

Finale 3° posto

Resto del Mondo-Turchia 5-5 (punti complessivi 22-19)

(Nikoloz KAKHELASHVILI (UWW) b. Metehan BASAR (TUR) 1-1, per priorità)

Finale 1° posto

Azerbaigian-Iran 5-5 (punti complessivi 19-21)

Foto: LiveMedia/Luigi Mariani