LIVE Roma-Lazio 0-1, Serie A calcio in DIRETTA: Felipe Anderson regala il derby alla squadra biancoceleste

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.08 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

20.07 Ecco le pagelle:

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6.5; Mancini 5 (46′ Celik 6), Smalling 5, Ibanez 4.5; Karsdorp 5 (63′ El Shaarawy 6), Cristante 5, Camara 5 (72′ Matic 6), Zalewski 6 (72′ Belotti 6); Zaniolo 5, Pellegrini 6 (53′ Volpato 6); Abraham 6. All. Mourinho 5.

Lazio (4-3-3): Provedel 7; Lazzari 7 (69′ Hysaj 6), Casale 7, Romagnoli 7, Marusic 7; Vecino 6, Cataldi 6, Luis Alberto 6 (70′ Basic 6); Pedro 7 (69′ Cancellieri 6), Felipe Anderson 7.5, Zaccagni 6 (85′ Romero 6). All. Sarri 7.

20.05 Derby poco spettacolare ma intenso, che viene risolto da una giocata di Felipe Anderson su assist di Pedro dopo la pressione vincente su Ibanez. Roma che perde anche Pellegrini per infortunio.

98′ Finisce la partita, Roma-Lazio 0-1. Il derby viene vinto dalla Lazio.

96′ Smalling ferma Romero in contropiede.

94′ Lazio che si difende bene, mancano quattro minuti alla fine.

92′ Volpato in mischia trova il muro difensivo della Lazio.

90′ Ci saranno otto minuti di recupero.

88′ Rissa in campo per una rimessa laterale. Ammonito Radu in panchina.

86′ Fuori Zaccagni, dentro Luka Romero nella Lazio.

84′ Abraham con la punta non trova la porta.

82′ Roma che non riesce a trovare spazio nella stretta difesa laziale.

80′ Fallo in attacco di Zaniolo.

78′ Possesso palla della Lazio.

76′ Roma totalmente in attacco alla disperata ricerca del pari.

74′ Dentro Belotti e Matic, per Zalewski e Camara nella Roma.

72′ Volo di Rui Patricio che nega la doppietta a Felipe Anderson.

70′ Fuori Luis Alberto, dentro Basic nella Lazio.

68′ Fuori Lazzari e Pedro, dentro Hysaj e Cancellieri nella Lazio.

66′ Mischia in area di rigore, Zaniolo e Abraham non riescono a mettere in rete.

64′ Cross sballato di Zaniolo dalla destra.

62′ Fuori Karsdrop, dentro El Shaarawy nella Roma.

60′ Volpato agisce da trequartista a tutto campo.

58′ Mourinho chiama Zaniolo alle conclusioni da fuori area.

56′ Squadre lunghe ora in campo.

54′ Fuori Pellegrini, dentro Volpato per la Roma.

52′ Infortunio per Pellegrini.

50′ Giallo per Vecino, fallo su Zaniolo.

48′ Fuori Mancini, dentro Celik nella Roma.

46′ Inizia il secondo tempo!

18.53 Partita equilibrata che viene spezzata da una ingenuità di Ibanez che si fa rubare palla da Pedro che serve Felipe Anderson tutto solo che non sbaglia.

A tra poco per il secondo tempo!

47′ Finisce il primo tempo Roma-Lazio 0-1.

45′ Ci saranno due minuti di recupero.

43′ Pedro con il destro, Rui Patricio para senza problemi.

41′ Mourinho chiede calma alla sua squadra.

39′ Pallegrini al volo manda fuori.

37′ Roma che alza il baricentro, massima pressione.

35′ Provedel para il tiro di Pellegrini dalla distanza.

33′ TRAVERSA! Zaniolo dalla distanza spaventa Provedel.

31′ Botta per Felipe Anderson che prova a restare in campo.

29′ Gooooooooooooool, Felipe Anderson, ingenuità clamorosa di Ibanez che lascia palla a Pedro che serve tutto Felipe Anderson, Roma-Lazio 0-1.

27′ Molti falli a centrocampo, l’arbitro decide di non fischiare.

25′ Punizione di Pellegrini che non trova compagni in area.

23′ Roma che prova ad alzare nuovamente i ritmi.

21′ Molta densità a centrocampo, Roma che non riesce più nel gioco offensivo come all’inizio del match.

19′ Tiro di Pedro murato da Mancini.

17′ Molti errori ora in fase di impostazione della manovra.

15′ Tocco di mano di Smalling, ma è fuori area.

13′ Lazzari ferma Pellegrini sulla fascia sinistra.

11′ Possesso palla ora della Lazio che prova ad abbassare i ritmi di gioco.

9′ Ammonizione per Mancini, fallo su Zaccagni.

7′ Cross di Zaccagni che finisce sul fondo.

5′ Zaniolo con il mancino non trova la porta.

3′ Subito destro di Abraham che viene parato da Provedel.

1′ Inizia la partita!

17.55 Ingresso in campo delle due squadre.

17.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo delle due squadre, sfida molto importante per la zona Champions League.

17.45 Altri due grandi assenti sono senza dubbio Dybala e Immobile per infortuni.

17.40 L’assenza di Milinkovic-Savic per la Lazio è molto pesante, Sarri propone Vecino e Luis Alberto come mezzali.

17.35 Ecco le formazioni ufficiali:

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Cristante, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

17.30 Buonasera e benvenuti alla diretta di Roma-Lazio, Serie A.

LA DIRETTA LIVE DI JUVENTUS-INTER DALLE 20.45

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Roma-Lazio Serie A, Mourinho sfida Sarri nel derby di Roma.

Roma che arriva al derby dopo buone prestazioni nelle ultime uscite, Dybala non recupera. Rui Patricio sarà il portiere, mentre la difesa a tre sarà composta da Mancini, Smalling e Ibanez. Laterali a tutta fascia, Zalewski ed El Shaarawy da destra a sinistra. Mediana con Matic e Cristante. Zaniolo e Pellegrini agiranno dietro Abraham.

Sarri dovrà fare a meno di Milinkovic-Savic per squalifica. Per quanto riguarda la formazione, il portiere sarò ancora Provedel. Difesa a quattro con Lazzari a destra e Marusic a sinistra. Centrali Casale e Romagnoli. Centrocampo con Vecino, Cataldi e Luis Alberto. Davanti il tridente è ancora senza Immobile, quindi ci saranno Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni.

Evento: Roma-Lazio, Serie A

Data: 06/11/2022

Ore: 18.00

Dove vederla: DAZN e Zona DAZN canale 214 Sky, Sky Go, NOW

Stadio: Olimpico di Roma

PROBABILI FORMAZIONI Roma-Lazio

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Roma-Lazio, Serie A: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18:00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse