LIVE Passaro-Lehecka 1-4 3-4 1-4, Next Gen ATP Finals 2022 in DIRETTA: il ceco vince nettamente in tre set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-TSENG (2° MATCH DALLE 14.00)

LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-NAKASHIMA DALLE 19.30

15.22 La nostra DIRETTA LIVE di Passaro-Lehecka finisce qui. Un caro saluto e a prestissimo per seguire Musetti-Tseng. Rimanete con noi.

15.20 Grande prestazione da parte di Lehecka: 18 vincenti e 15 errori gratuiti. Il ceco ha messo in campo l’81% di prime, a fronte del 70% di Passaro.

VINCE LEHECKA! 4-1 4-3 4-1: il ceco si mette in buona posizione nel gruppo verde per il passaggio del turno.

40-40 Il lungolinea di Passaro con il rovescio: match point e palla break.

40-30 Gran veronica di Lehecka: due match point.

30-30 Che dritto di Passaro con i piedi dentro al campo!

30-15 Bella prima al corpo da parte di Lehecka.

15-15 Troppo frettoloso nel voler cambiare sul lungolinea Passaro.

0-15 Sbaglia Lehecka con il dritto dietro al servizio.

3-1 BREAK LEHECKA. Molto precisa la risposta di Lehecka di rovescio: il ceco va a servire per il match.

30-40 Esce di poco in lunghezza la risposta di Lehecka.

15-40 Incide con il lungolinea di rovescio Lehecka: tre palle break.

15-30 Profondo e pesante il dritto di Passaro.

0-30 Larga la volée di Passaro dietro alla seconda di servizio.

0-15 Che volée ha sbagliato Passaro! Errore davvero imperdonabile a campo aperto.

2-1 Lehecka. Resta corto il lob di Passaro e il ceco chiude il game.

40-30 Bella risposta d’incontro di Passaro che toglie il tempo al Lehecka.

40-15 Potentissimo il dritto in cross di Passaro.

40-0 Non passa la volée stoppata di Passaro.

30-0 Preciso il servizio al centro di Lehecka.

15-0 Esce di poco la difesa estrema di Passaro.

1-1. Ottimo servizio al corpo per Passaro che tiene la battuta agevolmente.

40-15 Manovra bene Lehecka e chiude con una smorzata precisa.

40-0 Ace esterno di Passaro e quattro palle per l’1-1.

30-0 Prima vincente per l’umbro.

15-0 Servizio, dritto e volée per Passaro.

1-0 Lehecka. A quindici tiene il servizio il ceco: buona partenza nel terzo.

40-15 Parte via lungo il dritto in contropiede di Lehecka.

40-0 Copre benissimo la rete Lehecka.

30-0 Il servizio dà una mano a Lehecka.

15-0 Parte bene Lehecka al servizio nel terzo.

15.00 77% di prime in campo per Lehecka con il 65% di resa. Per Passaro cinque vincenti e cinque gratuiti e qualche imprecisione di troppo in apertura di set.

9-7 LEHECKA! Il ceco vince il secondo set sfruttando il quarto set point con una splendida risposta.

8-7 Lehecka. Reagisce il ceco con una prima vincente: quarto set point.

7-7. Commette il doppio fallo Lehecka sul terzo set point.

7-6 Lehecka. Risposta pazzesca del boemo: impatta con il timing giusto il dritto e lascia fermo Passaro. Terzo set point.

6-6. Comanda lo scambio Passaro con il dritto e Lehecka non riesce a giocare il passante: annullati i due set point.

6-5 Lehecka. Buon cambio con il dritto in lungolinea per Passaro e il suo avversario perde gli appoggi.

6-4 Lehecka. Sassata del numero 75 del mondo con il dritto in corsa: due set point.

5-4 Lehecka. Risposta profondissima del ceco che accelera con il dritto e gioca una comoda volée.

4-4. Servizio e dritto in contropiede per Passaro.

4-3 Lehecka. Non è precisa la smorzata di Passaro: Lehecka arriva ancora bene.

3-3. Si gira sul dritto e trova un grande angolo Passaro per poi colpire con il rovescio lungolinea.

3-2 Lehecka. Il ceco riesce a tenere sulla diagonale destra e vince questo braccio di ferro.

2-2. Seconda molto lavorata e coraggiosa per Passaro.

2-1 Lehecka. Servizio a uscire e dritto vincente per il ceco.

1-1. Prende il comando dello scambio con il dritto Passaro: non passa la difesa disperata di Lehecka.

1-0 Lehecka. Affossa la volée Passaro sul passante del ceco: subito mini-break.

3-3 TIEBREAK. Lehecka ci arriva con il quarto ace e un turno di servizio a zero.

40-0 Profondissimo il rovescio lungolinea di Lehecka.

30-0 Ancora servizio vincente per il ceco.

15-0 Precisa la prima di servizio di Lehecka.

3-2 Passaro. Arriva il sorpasso da parte dell’italiano.

40-15 Grande risposta di Lehecka dopo 11 punti di fila di Passaro.

40-0 Ace al centro per Passaro!

30-0 Servizio e dritto in avanzamento: non può nulla Lehecka.

15-0 Servizio che dà il punto diretto a Passaro.

2-2 CONTRO-BREAK PASSARO! Grande reazione per l’azzurro con due game a zero.

0-40 In rete il dritto di Lehecka: quattro palle del contro-break per Passaro.

0-30 Sulla riga la risposta di Passaro: profondissima la traiettoria.

0-15 Drittone in corsa di Passaro!

2-1 Lehecka. Gran game al servizio per Passaro tenuto a zero: l’azzurro rimane a contatto.

40-0 Ancora un punto diretto con il servizio.

30-0 Seconda molto pesante da parte di Passaro.

15-0 Bella curva da destra per Passaro con il servizio.

2-0 Lehecka. Esce da una situazione tutt’altro che semplice il ceco da 0-30.

40-30 Gran prima al centro di Lehecka.

30-30 CHE SCAMBIO! Passaro si era difeso bene sulla discesa a rete di Lehecka, alla fine è il perugino a sbagliare con il dritto.

15-30 Buon angolo trovato da Lehecka con il servizio.

0-30 Regala Lehecka con il rovescio in uscita dal servizio.

0-15 Spinge bene con il dritto Passaro e chiude a rete.

1-0 BREAK LEHECKA. Arriva in corsa sul dritto Lehecka e mette la palla negli ultimi centimetri di campo.

40-40 Secondo doppio fallo per Passaro: deciding point e palla break per Lehecka.

40-30 Si apre il campo con il dritto e raccoglie il punto a rete Passaro.

30-30 Molto pesante il dritto di Lehecka dopo un bel rovescio in diagonale.

30-15 Stecca con la risposta di dritto Lehecka.

15-15 Ace per Passaro, il secondo del match.

0-15 Si muove molto bene in avanti Lehecka e arriva sulla smorzata.

14.30 Ha perso appena cinque punti alla battuta in tre turni Lehecka: 10/12 con la prima. Nove vincenti e un solo errore gratuito.

4-1 SET LEHECKA. Il ceco chiude il primo parziale con il terzo ace.

40-15 Gran kick a uscire di Lehecka: tre set point.

30-15 Largo di un soffio il dritto dal centro di Lehecka.

30-0 Servizio e dritto in avanzamento per Lehecka.

15-0 Ancora bene con il servizio Lehecka.

3-1 BREAK LEHECKA. Doppio fallo del giocatore italiano e il ceco serve per il set.

30-40 Gran seconda di Passaro che butta fuori dal campo Lehecka.

15-40 Lontano dalla palla sullo slice Passaro: tre palle break per Lehecka.

15-30 Drittone in corsa di Lehecka! Che difesa.

15-15 Si aiuta con il servizio Passaro.

0-15 Bel passante di Lehecka con il dritto: non è rimasto abbastanza profondo l’approccio in back di Passaro.

2-1 Lehecka. Nessun problema stavolta per il ceco nel turno di servizio.

40-15 Prima a uscire vincente per Lehecka e tre palle per il 2-1.

30-15 Viene a rete Lehecka e chiude lo smash dopo un ottimo dritto in avanzamento.

15-15 Martella sulla diagonale del dritto Passaro e trova un buon angolo.

15-0 Rimane sulla difensiva Passaro e Lehecka manovra bene lo scambio.

1-1. Gran servizio al centro e Passaro parte bene con il servizio.

40-30 Ancora un servizio vincente per Passaro!

30-30 Strappa con il dritto a sventaglio Passaro.

30-15 Concede con il rovescio Lehecka.

15-15 Buon servizio esterno da parte del giocatore italiano.

0-15 Stecca con il dritto Passaro.

1-0 Lehecka. Risolve il game con l’ace il ceco. Adesso non si cambia campo: sarà dopo il terzo game.

40-40 Sotterra il dritto Lehecka: killer point per decidere il game.

40-30 Spolvera la riga con il servizio Lehecka: primo ace.

30-30 Ancora fuori giri con il dritto Lehecka.

30-15 Altro servizio vincente di Lehecka.

15-15 Ottima prima al centro del ceco.

0-15 In rete il dritto di Lehecka in uscita dal servizio.

SI COMINCIA! Jiri Lehecka al servizio.

14.09 Riscaldamento rapido di appena tre minuti per ridurre all’osso i tempi extra-match.

14.07 Accoglienza calorosa per Lehecka e Passaro anche le tribune ancora non sono gremite.

14.04 Ricordiamo che dopo Passaro-Lehecka ci sarà Musetti-Tseng e in serata Arnaldi-Nakashima e Stricker-Draper.

14.01 Passaro a inizio marzo era ancora fuori dai primi 500 del mondo e ora si ritrova addirittura al numero 119.

13.58 I due non si sono mai affrontati sul circuito, ma una volta a livello junior a Traralgon, in Australia nel 2019. A vincere fu il ceco 6-4 6-3.

13.55 Lehecka compie oggi 21 anni: il ceco si è tolto la soddisfazione di raggiungere la semifinale a Rotterdam e ha vinto un Challenger a Liberec.

13.52 Passaro viene da un’ottima stagione: il perugino ha raggiunto quattro finali Challenger, vincendone una a Trieste. Una crescita verticale che l’ha portato a ridosso dei primi 100 del mondo.

13.49 Qualche cambiamento nelle regole rispetto al 2021: Lo shot clock per battere è fissato a 15 secondi anziché 25, riscaldamento pre-match ridotto a tre minuti e cambi di campo ogni tre game.

13.46 Ancora Passaro e Lehecka non si sono mai affrontati: questo sarà il primo incontro.

13.43 Questo match apre il gruppo verde: questa sera lo completerà l’incontro tra Matteo Arnaldi e Brandon Nakashima.

13.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Francesco Passaro e Jiri Lehecka che alza il sipario sulle Next Gen ATP Finals 2022.

Il regolamento delle NextGen Finals

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Francesco Passaro e Jiri Lehecka, primo incontro delle Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals di Milano 2022.

Quinta edizione della rassegna meneghina che ospita i migliori under 21 del pianeta. Le regole sono sempre particolari: si gioca al meglio di cinque set con parziali che arrivano a quattro game con il tiebreak sul 3-3. Lo shot clock per battere è fissato a 15 secondi anziché 25. Riscaldamento pre-match ridotto a quattro minuti e cambi di campo ogni tre game. Il coaching è fatto via cuffia alla fine di ogni set.

Passaro viene da un 2022 di grande crescita: il perugino ha raggiunto quattro finali Challenger vincendone una a Trieste ed è salito al numero 122 del mondo partendo fuori dalla top 500. Lehecka era partito bene con la semifinale nel 500 di Rotterdam, poi si è un po’ perso per strada: ha comunque vinto un Challenger a Liberec ed è saldamente nei primi 100 giocatori del mondo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Francesco Passaro e Jiri Lehecka, primo incontro delle Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals di Milano 2022. La partita comincerà alle 14.00 all’Allianz Cloud e sarà visibile su Sky Sport Tennis in pay-tv e in chiaro su Supertennis. Buon divertimento!

Foto: LiveMedia/Lisa Guglielmi – LivePhotoSport.it