LIVE Paolini-Bencic 5-7 3-6, Italia-Svizzera Billie Jean King Cup 0-2 in DIRETTA: l’elvetica vince in due set e regala la vittoria alla sua nazionale

16:39 La Svizzera ha quindi già vinto il confronto con l’Italia, ora però le due nazionali scenderanno in campo di nuovo per disputare il doppio. Un match che ha comunque la sua importanza in caso di arrivo a pari punti tra le nazionali.

16:36 Sono 4 i doppi falli di Paolini, contro uno solo commesso da Bencic. La svizzera ha servito il 63% delle prime in campo, vincendo il 70% dei punti; per l’azzurra il 75% di prime con solo però il 50% di trasformazione. Bencic ha comunque concesso 7 palle break annullandone ben 5, la maggior parte grazie a un’ottima prima di servizio; 9 sono le palle break dell’azzurra, e solo 5 quelle salvate. 38/13 il saldo in negativo su errori e vincente per Jasmine, 31/11 sempre in negativo quello di Belinda. Questi dati testimoniano di una partita abbastanza equilibrata, non troppo spettacolare e ricca di errori.

16:33 Partita equilibrata ma che tutto sommato non ha mai visto in effettiva difficoltà la giocatrice Svizzera. Paolini ha retto molto bene, soprattutto nel primo set dove ha anche avuto tre palle per andare al tie-break. Secondo set che ha visto subito l’allungo di Bencic, rintuzzato da Paolini fino al 3-2 in suo favore. Da quel punto la n.12 al mondo non ha più regalato niente e vincendo 4 game di fila ha portato a casa il punto del 2-0 per la Svizzera contro l’Italia.

16:30 La Svizzera vince i due singolari e batte l’Italia in questa prima giornata del gruppo A di Billie Jean King Cup 2022.

BELINDA BENCIC-JASMINE PAOLINI 7-5 6-3. Con l’ennesimo errore in manovra dell’azzurra si chiude qui la partita.

15-40 Appena lungo il dritto di Bencic.

0-40 Arrivano i match point, tre consecutivi in favore della Svizzera.

0-30 Si ferma l’elvetica e chiede un occhio di falco, la palla di Paolini è effettivamente fuori.

0-15 Lenta l’azzurra in uscita dal servizio non controlla il colpo.

5-3 Game Bencic! Affossa in rete il dritto Paolini, la svizzera vince 4 punti di fila e tiene il servizio rimontando da 0-30.

40-30 Dritto vincente della n.12 al mondo con l’aiuto del nastro.

30-30 Colpisce male il dritto Bencic che però rimane in campo per miracolo, non tiene l’accelerazione successiva Paolini.

15-30 Larga la risposta di Jasmine e la svizzera dimezza lo svantaggio.

0-30 In corridoio il dritto incrociato in corsa tentato da Bencic, l’azzurra prova a reagire.

0-15 Fa male Paolini con il rovescio incrociato, sicuramente il colpo che più ha funzionato e messo in difficolta l’avversaria quest’oggi.

3-4 Break Bencic! Arriva l’errore con l’accelerazione di dritto di Paolini e la Svizzera si porta di nuovo in vantaggio di un break.

15-40 Due palle break Bencic! Rovescio stretto incredibile e chiusura a campo aperto per la campionessa olimpica in carica.

15-30 Risposta micidiale e chiusura a rete per la n.12 al mondo.

15-15 La svizzere coglie in contropiede l’azzurra che non riesce a tenere in campo il recupero.

15-0 Fase identica a quella del primo set, pochissimi scambi: errore anche di Bencic in risposta.

3-3 Game Bencic! Un’altra risposta sbagliata dall’azzurra e game rapido vinto dall’elvetica.

40-15 Rimane sotto la rete la risposta di rovescio tentata dalla Paolini.

30-15 Ottimo uno-due della n.12 al mondo.

15-15 Doppio fallo della svizzera a riequilibrare il punteggio.

15-0 Servizio vincente Bencic per aprire il game.

3-2 Game Paolini! Sbaglia in manovra con il dritto Bencic e arriva il sorpasso dell’azzurra in questo secondo set.

40-30 Jasmine muove molto bene l’avversaria con colpi ad elevata intensità, alla fine arriva l’errore della svizzera.

30-30 ACE e pugnetto per Paolini, il primo del match.

15-30 Altro scambio ad alta velocità vinto dalla svizzera, si ferma sul nastro il rovescio incrociato di Paolini.

15-15 Stecca con il dritto Bencic.

0-15 Errore con il rovescio di Paolini in uscita dal servizio.

2-2 BREAK PAOLINI! Doppio fallo Bencic che scaglia la racchetta per terra!

40-AD Accelerazione di dritto che apre il campo e chiusura con lo schiaffo al volo per la toscana! Terza occasione di strappare la battuta.

40-40 Servizio ancora provvidenziale per Bencic che annulla anche queste due palle break.

30-40 Non tiene in campo la risposta l’azzurra.

15-40 ROVESCIO INCROCIATO STRETTO DI PAOLINI! Due palle del contro break.

15-30 Sbaglia il vincente con il rovescio lungolinea la classe 1997.

15-15 Arriva un gratuito in manovra con il rovescio da parte di Bencic.

15-0 Ottimo servizio per l’elvetica.

1-2 Game Paolini! Un altro errore della n.12 al mondo permette a Jasmine di sbloccare il punteggio in questo secondo set.

40-15 Errore della svizzera e due palle game Paolini.

30-15 Accelerazione all’incrocio delle righe per Paolini, il passante di Bencic poi non rientra abbastanza.

15-15 Si apre bene il campo con il rovescio incrociato la toscana che poi chiude con il dritto giocato dall’altra parte. Game fondamentale per l’azzurra per rimanere in qualche modo nel match.

0-15 Seconda morbida di Jasmine e Bencic entra perfettamente con il rovescio incrociato.

0-2 Game Bencic! In corridoio il dritto dell’azzurra, che continua a sbagliare parecchio in questo avvio di secondo set.

30-15 Grande risposta di Paolini che poi butta via il punto mandando lunga l’accelerazione con il dritto da metà campo.

15-15 Servizio e dritto vincente per la Bencic.

0-15 Errore in manovra della n.12 al mondo.

0-1 Break Bencic! Punto spettacolare e rocambolesco vinto dall’elvetica! Ottima accelerazione di Bencic con il dritto, il recupero di Paolini è deviato dal nastro e costringe la Svizzera a una smorzata difficilissima recuperata egregiamente dall’azzurra, è poi vincente il dritto di Bencic finale a campo aperto.

15-40 Si ferma in rete l’accelerazione con il dritto di Paolini, arrivano subito due palle break per la Svizzera.

15-30 Errore in uscita dal servizio per la n.59 al mondo.

15-15 Doppio fallo della toscana.

15-0 SCAMBIO STRAORDINARIO! Paolini fa viaggiare la palla a velocità supersoniche, alla fine Bencic non può nulla sullo strepitoso dritto lungolinea vincente dell’azzurra.

SECONDO SET

15:50 Primo set giocato quasi alla pari da Paolini che è bravissima a recuperare da sotto 4-2 fino al 5-4 in suo vantaggio. A questo punto però Bencic alza il livello e dopo aver tenuto il servizio ai vantaggi piazza a zero il break che la porta a servire per il set. Arriva un’altra reazione di Paolini che si porta sullo 0-40, la svizzera però non regala più e anche grazie al preziosissimo aiuto del servizio vince 5 punti di fila portando a casa il primo parziale. A questo punto Svizzera a un set dalla vittoria contro l’Italia in questa prima partita del gruppo A di Billie Jean King Cup 2022.

5-7 SET BENCIC! Ancora con l’aiuto del servizio l’elvetica porta a casa il primo set.

AD-40 Set Point Svizzera! Prima vincente ad uscire per la classe ’97.

40-40 Sbaglia anche con il dritto in manovra Paolini e Bencic salva tre palle del contro break.

30-40 Appena lungo il rovescio di Paolini, che ha ancora una palla del tie-break.

15-40 Prima vincente della n.12 al mondo.

0-40 ANCORA UNA VOLTA LO SCAMBIO SULLA DIAGONALE DI ROVESCIO E’ DELL’AZZURRA! TRE PALLE DEL CONTRO BREAK!

0-30 Errore vistoso con il dritto lungolinea della svizzera.

0-15 Risposta profonda di Paolini che trova Bencic impreparata.

5-6 Break Bencic! A zero arriva il break per la n.12 al mondo che ha alzato i livello in questo gioco.

0-40 Dritto incrociato fulminante vincente per l’elvetica!

0-30 Dritto in avanzamento sulla riga per Bencic!

0-15 Altro errore con il rovescio di Paolini, che sta giocando con un coefficiente di rischio sempre altissimo.

5-5 Game Bencic! Con il dritto lungolinea la n.12 al mondo vince ai vantaggi un game fondamentale.

AD-40 Non riesce a tenere in campo il colpo l’italiana dopo una buona accelerazione di Bencic.

40-40 Grande punto di Paolini che forza all’errore la svizzera, di nuovo parità!

AD-40 Troppa fretta per l’azzurra con il rovescio, vantaggio Svizzera.

40-40 In corridoio il rovescio di Bencic!!! Game ai vantaggi!!!!!!!

40-30 RISPOSTA CON IL ROVESCIO INCROCIATO FULMINANTE DI PAOLINI!

40-15 Servizio vincente dell’elvetica.

30-15 Manovra avvolgente di Bencic che fa correre parecchio Jasmine, che non riesce ad alzare a sufficienza la traiettoria del rovescio.

15-15 Grande risposta di Paolini vanificata da un rovescio appena lungo sul quale l’azzurra è arrivata un pelo in ritardo.

0-15 Ennesimo errore gratuito in manovra della svizzera.

5-4 Game Paolini! Spinge bene l’azzurra che vincendo 3 game di fila effettua il sorpasso in questo primo set.

AD-40 Si spegne in corridoio la risposta di Bencic! Vantaggio interno.

40-40 Appena largo il recupero difensivo dell’azzurra dopo un’ottima accelerazione dell’elvetica.

AD-40 Rovescio incrociato di Paolini potentissimo e profondissimo!

40-40 Arriva l’errore della n.12 al mondo e la palla break è annullata!

30-40 Palla break Bencic! Grave errore con il dritto dal centro del campo della n.59 al mondo.

30-30 Accelerazione della svizzera che non viene controllata dall’azzurra.

30-15 Rovescio sulla riga di Paolini che continua a picchiare duro da fondo campo con questo fondamentale.

15-15 Manovra bene qui Bencic e piazza il dritto vincente.

15-0 DRITTO LUNGOLINEA PORTENTOSO DELLA TOSCANA!

4-4 BREAK PAOLINI! CHE PUNTO DELL’AZZURRA! Grandiosa Jasmine nel recupero difensivo a tirare un ottimo passante, rimane alta la volée di Bencic è l’azzurra chiude poi al volo recuperando il break!

15-40 DUE PALLE BREAK PAOLINI! Bravissima Jasmine a reggere sulla pressione della svizzera che poi sbaglia quando si gira sul rovescio.

15-30 Doppio fallo Bencic, attenzione!!

15-15 Non controlla questa volta il rovescio l’azzurra, un po’ lontana con i piedi dalla palla.

0-15 MERAVIGLIOSO ROVESCIO INCROCIATO IN CONTROPIEDE DI PAOLINI!

3-4 Game Paolini! Servizio e dritto vincente di Jasmine per chiudere un ottimo game in battuta.

40-0 Molto incisiva l’azzurra vince la battaglia sulla diagonale del rovescio trovando un angolo strettissimo!!!

30-0 Altro gratuito in costruzione della Bencic con il rovescio.

15-0 Non tiene in campo la risposta la svizzera, che a sua volta sta commettendo diversi errori.

2-4 Game Bencic! Colpisce male con il dritto Paolini che vola abbondantemente via.

40-15 Si ferma a metà rete il dritto in manovra della n.59 al mondo.

30-15 Peccato! E’ uscita di pochissimo l’accelerazione con il dritto tentata dall’azzurra.

15-15 Gran dritto incrociato di Paolini che poi chiude con la volée di rovescio in avanzamento.

15-0 Servizio, dritto e chiusura con lo schiaffo al volo della svizzera.

2-3 Game Paolini! In corridoio di un soffio il dritto lungolinea tentato da Belinda Bencic.

40-15 Ancora un servizio vincente per Jasmine.

30-15 Doppio fallo Paolini, già il terzo del match.

30-0 Non rimane in campo la risposta dell’elvetica. Fase della partita in cui si scambia molto poco.

15-0 Profondissimo il colpo di Paolini, non riesce ad impattare la palla Bencic.

1-3 Game Bencic! Grazie al servizio l’elvetica tiene rapidamente questo turno di battuta.

30-15 Arriva un altro punto diretto con il servizio per la svizzera.

15-15 Errore di Bencic in uscita dal servizio.

0-15 Grande punto di Paolini! L’azzurra è chirurgica con il rovescio lungolinea e la successiva chiusura con il dritto!

1-2 Game Paolini! Sblocca il punteggio l’azzurra grazie all’errore in risposta della svizzera.

AD-40 Si ferma sul nastro il rovescio della n.12 al mondo, vantaggio interno.

40-40 Errore in manovra con il dritto della n.59 al mondo dopo un pressing asfissiante di Bencic.

AD-40 Questa volta l’occhio di falco è azzurro, e sul punto rigiocato è vincente il servizio di Jasmine.

40-40 Dopo un video-check che ha dato ragione all’elvetica, arriva l’errore di Paolini in uscita dal servizio che porta questo terzo gioco ai vantaggi.

40-30 Arriva un altro errore in manovra della classe 1997, palla game per l’azzurra.

30-30 Appena larga la risposta aggressiva tentata dalla svizzera.

15-30 Errore di Bencic, si carica l’azzurra!

0-30 Bravissima l’elvetica che con il rovescio muove la palla alla perfezione, alla fine arriva l’errore della toscana.

0-15 Doppio fallo di Paolini, a certificare un inizio complicato.

0-2 Game Bencic! Sbaglia la risposta l’azzurra e Bencic conferma il break.

40-30 DRITTO INCROCIATO VINCENTE DI JASMINE!

40-15 Risposta profonda di Paolini che trova impreparata la svizzera.

40-0 Servizio e chiusura a rete per Bencic.

30-0 Servizio vincente ad uscire da sinistra per la n.12 al mondo.

15-0 Spinge bene con il dritto l’elvetica e scappa via il colpo dell’azzurra.

0-1 Break Bencic! Il primo doppio fallo della n.59 al mondo regala subito il primo break alla svizzera.

30-40 Prima vincente dell’italiana per annullare la prima palla break!

15-40 Due palle break Bencic! Dritto incrociato potente dell’elvetica che costringe Jasmine all’errore.

15-30 Ottimo il servizio che porta il primo punto del match alla toscana.

0-30 Risposta aggressiva di Bencic che mette subito in difficoltà l’azzurra.

0-15 Errore con il dritto di Paolini dopo un primo ottimo colpo in uscita dal servizio.

PRIMO SET

14:49 Sarà l’azzurra ad iniziare al servizio questo secondo singolare tra Italia e Svizzera valido per la prima partita della fase Finale della Billie Jean King Cup 2022.

14:47 Jasmine Paolini, n.59 al mondo, arriva all’appuntamento carica di fiducia, avendo vinto settimana scorsa l’ITF in Spagna. La sua avversaria è la n.12 al mondo, campionessa olimpica in carica in singolare; all’azzurra serve una vera e propria impresa.

14:45 Le due giocatrici hanno ora effettuato il loro ingresso in campo e iniziano il riscaldamento!

14:44 Il secondo singolare sarà quello tra le n.1 delle rispettive nazioni. Se la n.1 in classifica della Svizzera è effettivamente Bencic, per l’Italia la capitana Garbin ha optato per scelte diverse: scende in campo, infatti, Jasmine Paolini e non, come da classifica, Martina Trevisan. La ragione di questa scelta è chiara: tra le due Toscane Jasmine è quella più in forma e probabilmente più competitiva sul veloce.

14:42 Ricordiamo che alla Emirates arena di Glasgow alle fasi finali della Billie Jean King Cup, la più importante manifestazione a squadre del tennis femminile, sono 12 le nazioni al via, suddivise in 4 gironi da 3 squadre, e solo le vincenti di ogni girone si qualificano per le semifinali. Oltre alla sfida odierna contro la Svizzera, l’Italia scenderà in campo domani contro il Canada.

14:39 La sfida tra Italia e Svizzera vede quindi condurre la nazionale elvetica per 1-0. Jasmine Paolini deve per forza realizzare l’impresa e battere la quotata svizzera Bencic per permettere all’Italia di rimanere in partita e rendere decisivo il doppio conclusivo.

14:36 Tra l’azzurra e l’elvetica c’è un solo precedente: risale al lontano 2018 quando Bencic a Las Vegas si impose 6-3 6-3.

14:34 Tra pochi minuti saranno in campo Jasmine Paolini e Belinda Bencic, le giocatrici schierate dai due capitani per il secondo singolare.

14:32 Elisabetta Cocciaretto ha fatto sognare l’Italia, l’azzurra ha perso nel primo singolare al tie-break decisivo del terzo set contro la svizzera Teichmann dopo una partita solo per cuori forti, in un terzo set palpitante. Cocciaretto ha avuto un match point in risposta sul 5-2 e poi ha perso il servizio quando sul 5-3 poteva chiudere la contesa; in quel momento si è risvegliata Teichmann che vincendo 4 game consecutivi si è portata sul 6-5 e servizio. A questo punto grandissima tensione per la svizzera che a sua volta si è vista strappare la battuta dall’azzurra. Subito avanti di un mini break nel tie-break, poi, l’elvetica è riuscita a portare in Svizzera il primo punto vincendo la partita con il punteggio complessivo di 6-3 4-6 7-6(5).

14:29 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Jasmine Paolini-Belinda Bencic, match valido come secondo singolare della sfida tra Italia-Svizzera di Billie Jean King Cup 2022.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Jasmine Paolini-Belinda Bencic, match valido come secondo singolare della sfida tra Italia-Svizzera di Billie Jean King Cup 2022. Le ragazze di Tathiana Garbin vanno alla ricerca dell’exploit contro la quotatissima Svizzera.

L’Italia è subito protagonista alla Emirates arena di Glasgow alle fasi finali della Billie Jean King Cup, la più importante manifestazione a squadre del tennis femminile. In Scozia sono 12 le nazioni al via, suddivise in 4 gironi da 3 squadre, le vincenti di ogni girone si qualificano per le semifinali. La nazionale azzurra si presenta da outsider, dovendo anche fare a meno di Camila Giorigi, inizialmente convocata da Garbin ma poi costretta a dare forfait per un problema di fascite plantare. Le quattro tenniste convocate dalla capitano sono dunque: Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Jasmine Paoline e Elisabetta Cocciaretto. Nulla da perdere per le nostre azzurre, che andranno a caccia di un’impresa.

La prima avversaria dell’Italia sarà la fortissima Svizzera, nazionale che l’anno scorso si è spinta fino alla Finale della competizione (persa contro la Russia, quest’anno assente perché esclusa dalle competizioni ITF). La nazionale di capitan Heinz Guenthardt schiera due singolariste di assoluto livello: Belinda Bencic, attualmente n.13 al mondo, e Jil Teichmann, n.35 del world ranking. La prima riserva è la trentenne di Zurigo Viktorija Golubic, mentre la quarta convocata è la n.119 al mondo Simona Walter, quest’anno in grande ascesa. L’altra squadra inserita nel girone A insieme a Italia e Svizzera, è il Canada del capitano Sylvain Bruneau.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di X-Y match valido come secondo singolare della sfida tra Italia-Svizzera di Billie Jean King Cup 2022. La partita inizierà subito dopo Cocciaretto-Teichmann, il primo singolare in programma alle ore 11.00. A seguire per concludere Italia-Svizzera sarà giocato un match di doppio, comunque molto importante per stabilire la classifica in caso di arrivo a pari punti. La partita sarà trasmessa in TV su SuperTennis e in diretta streaming sul sito di SuperTennis e su SuperTenniX. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

