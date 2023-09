LIVE Italia-Scozia 10-4, Europei curling femminile in DIRETTA: dominio azzurro, vittoria pesante in ottica semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11:48 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di giornata.

11:46 Costantini e compagne torneranno in gara questa sera alle 19:00 contro la Lettonia, obbligatorio vincere per continuare a sperare nelle semifinali!

11:43 Partita ai limiti della perfezione per le azzurre, bravissime ad uscire da alcuni momenti di difficoltà e ancora più brave a concretizzare quando si sono trovate di mano. Con questo risultato l’Italia supera in classifica proprio la Scozia e sale al quarto posto con due vittorie ed una sconfitta.

11:40 FINISCE QUI! Continuano a fioccare gli errori per le scozzesi, l’Italia ruba la quarta mano della partita e porta la vittoria a casa!

11:37 Ottimo colpo di Morrison, ultima stone per Costantini.

11:35 Costantini piazza un’ottima stone dentro la casa e costringe le avversarie ad un tiro difficile.

11:32 Al momento tutto pulito dentro la casa, le azzurre vanno per la bocciata.

11:30 Errore di Romei, l’azzurra era andata per la doppia bocciata, ma purtroppo è finita per spostare due stone italiane.

11:27 Al momento due stone azzurre a punto ed una buona guardia a difesa.

11:24 Comincia il nono end, bisogna assolutamente amministrare.

11:21 ANCORAAAAA! TERZA MANO RUBATA DALLE AZURRE! Costantini e compagne sfruttano un errore delle avversarie e portano a casa un punto anche in questo end.

11:19 Al momento c’è un punto azzurro nella casa, ma le scozzesi hanno piazzato due buone stone intorno, ancora tutto da fare.

11:17 Le scozzesi si confrontano sul da farsi, ultime tre stone pesanti.

11:14 Questa volta è Lo Deserto a bocciare la guardia scozzese.

11:13 Stessa giocata in fotocopia per Romei, la Scozia gioca in difesa.

11:11 Romei boccia la guardia scozzese.

11:09 La Scozia continua a piazzare guardie, prime due giocate non perfette per Zardini Lacedelli.

11:07 Sono già due le mani rubate dalle azzurre, adesso bisogna amministrare ed evitare grandi errori.

11:04 ANCORA MANO RUBATA! Morrison prova a trovare il punto, ma la stone finisce lunga e le azzurre portano a casa altri due punti pesantissimi!

11:01 La situazione prima dell’ultima stone scozzese vede quattro punti italiani. La Scozia dovrà per forza bocciare, vediamo.

10:58 I punti azzurri diventano tre, la Scozia chiama time-out. Restano tre stone estremamente delicate.

10:56 La Scozia prova la doppia bocciata, ma al momento restano comunque due punti azzurri.

10:54 ERRORE SCOZZESE! Le nostre avversarie colpiscono una propria guarda e spingono una nostra stone a punto.

10:52 Buon colpo di Sinclair, che spazza via quasi tutte le stone presenti nella casa.

10:49 Si comincia, come di consuetudine, con una serie di guardie.

10:46 Continua l’ottima prova delle azzurre, questo settimo end potrebbe essere già decisivo.

10:43 ENNESIMA MAGIA DI COSTANTINI! Colpo perfetto, stone dentro la casa e l’Italia porta a casa due punti anche nel sesto end!

10:40 Ancora una buona giocata di Morrison, Italia al momento con un “solo” punto.

10:38 Gran giocata di Costantini, la Scozia deve andare per la doppia bocciata.

10:37 La Scozia continua a piazzare guardie e l’Italia continua a bocciarle, si decide tutto con queste ultime stone.

10:36 Gran colpo della Svezia, che piazza una stone proprio in mezzo a quelle due azzurre a punto.

10:35 Al momento ci sono due stone azzurre dietro una guardia scozzese.

10:32 Inizia il sesto end, Italia di mano!

10:30 Adesso una piccola pausa prima dell’inizio del secondo tempo.

10:27 Due punti per la Scozia in questo quinto end, si torna in parità.

10:25 Le scozzesi sfruttano quella luce, bocciano la nostra stone e rimangono con due potenziali punti dentro la casa. Serve nuovamente un’altra grande ultima stone di Costantini.

10:24 Costantini piazza l’ennesima guardia, probabilmente il tiro non è stato perfetto e c’è un po’ di luce tra la guardia stessa e la stone azzurra dentro la casa.

10:23 La Scozia spazza nuovamente via la nostra guardia, ma manca la doppia bocciata.

10:22 Doppia bocciata per la Scozia, al momento al centro della casa c’è una stone per parte, con quella scozzese a punto.

10:20 E Sinclair la boccia nuovamente.

10:19 Romei ne piazza immediatamente un’altra.

10:18 Buona giocata di Sinclair, la seconda della Scozia spazza via la nostra guardia.

10:16 Il quinto end si apre con entrambe le squadre che piazzano una guardia.

10:14 Niente punti per la Scozia, l’Italia resta avanti di due!

10:13 MAMMA MIAAAAAAA! TRIPLA BOCCIATA DI COSTANTINI! L’Italia esce da una situazione oltremodo complicata!

10:12 Costantini prova di nuovo la doppia bocciata, se tutto va bene la Scozia potrebbe portare a casa due punti.

10:11 Costantini ha sfiorato addirittura la tripla! Buon colpo di Stefania, come già detto bisogna limitare i danni.

10:10 Costantini va per la doppia bocciata!

10:09 Le azzurre chiamano time-out, bisogna assolutamente limitare i danni.

10:08 Per un soffio non riesce la doppia bocciata a Lo Deserto, le ultime stone saranno molto delicate.

10:07 Al momento i punti scozzesi sono addirittura 4, l’Italia non ha neppure una stone dentro la casa.

10:05 Marta Lo Deserto purtroppo colpisce una guardia scozzese, adesso c’è tanto spazio per le avversarie.

10:02 Non una giocata perfetta di Romei, a punto adesso c’è la Scozia.

10:00 Le azzurre piazzano una stone a punto e una guardia in avvio di quarto end.

09:57 Resta di mano la Scozia, che a questo punto ha subito un parziale di 4-0 negli ultimi due end.

09:55 E’ vero che le scozzesi hanno sbagliato qualcosa di troppo, ma Costantini e compagne sono sempre rimaste sul pezzo.

09:52 MANOOO RUBATA! LE AZZURRE PORTANO A CASA DUE PUNTI CON UN END ENCICLOPEDICO!

09:49 ATTENZIONE! Non riesce la bocciata alle scozzesi, si decide tutto nelle ultime due stone, ma la cosa certa è che per la Scozia non potrà arrivare più di un punto.

09:47 Al momento le azzurre a punto diventano due, Costantini si consulta con le compagne sul da farsi.

09:45 Romei piazza un’ottima stone, le scozzesi per spazzarla via dovrebbero bocciare anche una loro stone ben posizionata.

09:44 Inizio di quarto end buono per entrambe le squadre, al momento a punto c’è una stone scozzese, ma è ancora lunga.

09:41 ARRIVA LA GIOCATA DI COSTANTINI! Due punti per l’Italia in questo secondo end, azzurre perfettamente in corsa!

09:39 Ottima doppia bocciata della Scozia, Costantini ha l’ultima stone a disposizione, difficile portare a casa più di un punto.

09:36 ERRORE DELLE SCOZESI! Le avversarie azzurre colpiscono la propria guardia, bisogna sfruttare al meglio quest’occasione.

09:33 Buona giocata dell’Italia, che ha deciso di aprire. Si può ricostruire qualcosa di interessante adesso.

09:30 E purtroppo arriva la doppia bocciata, tutto da rifare.

09:29 Romei piazza una seconda stone a punto, ma siamo a rischio bocciata.

09:26 Buono l’inizio dell’Italia nel secondo end: una stone a punto proprio dietro una guardia scozzese.

09:23 LIMITIAMO I DANNI! Resta corta l’ultima stone scozzese, usciamo da questo primo end con due punti subiti.

09:21 Costantini prova a mettere una pezza, la Scozia ha due punti sicuri, ma potrebbe ricercare anche il terzo con l’ultima stone a disposizione.

09:18 Purtroppo Costantini colpisce una guardia italiana, si rischia di uscire da questo primo end con 4 punti subiti, bisogna assolutamente limitare i danni.

09:16 Costantini e Romei parlano per decidere il da farsi, serve tutta la classe della Campionessa Olimpica in queste ultime due stone.

09:13 Adesso i punti scozzesi diventano tre, alle azzurre serve una bocciata doppia.

09:10 Sinclair boccia una nostra stone, al momento i punti per la Scozia sono due.

09:09 Al momento c’è una stone a punto scozzese, ma la situazione potrebbe essere complessa, Costantini risulta abbastanza nervosa riguardo la prossima scelta di gioco.

09:06 Le azzurre piazzano una guardia, le scozzesi posizionano una stone all’interno della casa proprio dietro la guardia.

09.04 SI COMINCIA! Scozia di mano nel primo end, di conseguenza le avversarie delle azzurre avranno a disposizione l’ultima stone.

09:01 I posti in palio per i Mondiali al femminile sono sette, qualificarsi alla rassegna iridata è l’obiettivo minimo per la nostra nazionale.

08:58 E’ tutto pronto, le squadre stanno facendo il proprio ingresso in campo gara!

08:55 La formazione scozzese è storicamente quotata, tuttavia in questi Europei dovrà fare i conti con l’assenza di Eve Muirhead. L’Italia parte sfavorita, ma ci può assolutamente provare.

08:52 Vi ricordiamo che la formula del torneo prevede un round robin a dieci squadre (in cui ogni formazione sfiderà tutte le altre una sola volta) al termine del quale le prime quattro classificate si qualificheranno alle semifinali incrociate (prima contro quarta e seconda contro terza).

08:49 La Scozia al momento è invece in testa alla classifica grazie ai successi ottenuti contro la Lettonia e contro la Turchia.

08:46 Nelle prime due giornate l’Italia ha collezionato una sconfitta contro la Germania (8-3) ed una vittoria contro la Turchia (8-3).

08:43 Le azzurre si troveranno infatti di fronte ad un doppio impegno: tra pochi minuti sfideranno la temibile Scozia, mentre in serata, in quello che potrebbe essere definito un vero e proprio scontro diretto, dovranno vedersela con la Lettonia.

08:40 AllÖstersund Arena di Östersund (Svezia) continua il cammino continentale dell’Italia di Costantini, oggi sarà una giornata determinante sia in ottica qualificazione ai Mondiali, sia in ottica semifinali.

08:37 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Scozia, match valido per la terza giornata degli Europei di curling 2022.

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Scozia, match valido per la terza giornata degli Europei di curling 2022. Si entra nel vivo all’ Östersund Arena di Östersund (Svezia), oggi è infatti prevista una doppia sfida per la nazionale femminile, ma vedremo sul ghiaccio anche gli uomini.

Quella di oggi sarà una giornata particolarmente importante per le azzurre, sia in ottica qualificazione al Mondiale, ma soprattuto in ottica qualificazione alle semifinali, il programma prevede infatti una prima sfida in mattinata contro la Scozia e una seconda in serata (19:00) contro la Lettonia. Il cammino dell’Italia non è cominciato al meglio con la sconfitta subita nella prima giornata contro la Germania (3-8), ma per fortuna è continuato decisamente meglio grazie alla vittoria di ieri contro la Turchia (8-3). La Scozia è invece al momento in testa alla classifica grazie alle vittorie ottenute contro la Lettonia e la Turchia. Quella scozzese è una formazione assai ostica, ma si tratta di una formazione che si presenta a questi Europei senza Eve Muirhead, le azzurre hanno il dovere di provarci, perchè non partono di certo battute!

La formula del torneo prevede un round robin a dieci squadre (in cui ogni formazione sfiderà tutte le altre una sola volta) al termine del quale le prime quattro classificate si qualificheranno alle semifinali incrociate (prima contro quarta e seconda contro terza). Al femminile i pass messi in palio per i Mondiali sono sette.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Scozia, match valido per la terza giornata degli Europei di curling 2022, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, stone dopo stone, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 09:00!

