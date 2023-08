LIVE Italia-Colombia 6-1, hockey pista femminile, Mondiali 2022 in DIRETTA: le azzurre dominano la sfida schiantando le sudamericane. Ghirardello trascinatrice assoluta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-PORTOGALLO DI HOCKEY PISTA DALLE 23.30

Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento con OA Sport.

Le azzurre dominano la contesa mettendo a referto il primo successo in questi Mondiali 2022. Trascinatrice assoluta Erika Ghirardello con una tripletta. Domani la terza e ultima sfida della prima fase, in questo Girone B, quella contro la Germania.

FINISCE QUI! Italia-Colombia 6-1.

01:10 Si va verso la fine del match.

01:58 GOOOOOOL DI PAMELA LAPOLLA! Italia-Colombia 6-1: accelerazione devastante della capitana azzurra che accelera si presenta davanti al portiere si sposta la pallina e gonfia la rete.

03:10 Colombia che prova in contropiede a fare male! L’Italia tampona la chance rientrando ferocemente in difesa.

Si riprende.

04:55 Timeout Italia.

05:33 Gol della Colombia! Italia-Colombia 5-1: la rete di Zuluaga per le sudamericane, che accorciano le distanze con una rete per certi versi inattesa.

06:39 Occasione per Rossetto: Correa para!

09:00 Scorre velocissimo il tempo all’UPCN di San Juan.

Si riparte.

11:05 Timeout Colombia.

11:15 La Colombia prova ad affacciarsi in avanti con la speranza di mettere un gol a referto.

Si riparte.

14:17 Timeout Italia.

14:17 GHIIIIIIIRARDELLO, ANCORA LEI, PER LA TRIPLETTA! Italia-Colombia 5-0: l’azzurra non sbaglia sbloccando anche la situazione del secondo tempo.

15:00 L’Italia alterna le soluzioni offensive: penetrazioni e conclusioni dalla distanza, ma non riesce a colpire in maniera definitiva la difesa avversaria.

18:30 L’Italia attacca ma non riesce più a rompere il muro difensivo delle sudamericane.

20:55 Altri due minuti se ne vanno in archivio.

23:00 L’Italia costringe la Colombia a difendere tutta compatta nella propria area di rigore.

SI RIPARTE CON LA RIPRESA!

Azzurre in totale controllo. A più tardi con la cronaca della ripresa.

00:00 SI VA AL RIPOSO! FINISCE IL PRIMO TEMPO: Italia-Colombia 4-0.

01:00 Ultimo minuto del primo tempo!

03:30 Continui gli inserimenti di Lapolla, che però non riesce a trovare il momento giusto per colpire al meglio.

05:00 Si riprende dopo un altro timeout chiamato da Massimo Giudice. L’Italia gestisce il minutaggio delle sue big. Ora in campo c’è Elisabetta Lorenzato.

07:00 L’Italia ci prova Maniero: Correa ci mette, letteralmente, la faccia (coperta dalla maschera).

07:45 Nei due minuti di superiorità l’Italia ci prova a più riprese, senza riuscire però a trovare una nuova rete.

09:45 Cartellino blu alla colombiana Torres. L’Italia ora è in superiorità numerica.

09:46 Gol annullato alla Colombia. Narvaez ha stoppato la pallina in maniera irregolare davanti alla porta di Caretta.

11:10 Occasione per Santochirico in contropiede: pallina che passa a lato del palo della porta difesa da Correa.

12:00 Una dozzina di minuti al riposo.

12:46 PIOGGIA DI GOL, POKER AZZURRO! Italia-Colombia 4-0: questa volta è Tamiozzo ad andare a segno!

13:56 TRIS, TRIS, TRIS! Italia-Colombia 3-0: ancora dalla distanza, ancora Ghirardello. Azzurre in totale controllo del match.

15:48 IL RADDOPPIO DELL’ITALIA! Italia-Colombia 2-0: dalla distanza, in posizione leggermente defilata, Francesca Maniero segna dando un doppio vantaggio alla rappresentativa tricolore.

15:57 Opportunità per la Colombia con Ramirez! Caretta in uscita riesce a interrompere l’iniziativa avversaria.

16:00 minuti all’intervallo.

Si riparte.

Timeout Italia.

18:00 Si torna in parità, in pista c’è Santochirico al posto di Tamiozzo.

18:41 L’Italia in questo momento, ricordiamolo, è in inferiorità sulla pista di San Juan.

20:05 Tiro libero per la Colombia! Cartellino blu per Elena Tamiozzo. Si prepara a concludere Vieira: Caretta si esalta neutralizzando la chance delle sudamericane.

20:30 Occasione per Lapolla dentro l’area! La capitana non riesce a trovare la porta colombiana.

21:10 Le azzurre provano nuovamente ad attaccare. La soluzione del tiro dalla distanza di Ghirardello sta diventando un tema tattico interessante per l’Italia.

23:31 GOOOOOOOOOL! Italia-Colombia 1-0: azzurre subito in vantaggio, a colpire dalla distanza è stata Erika Ghirardello.

SI PARTE!

Italia che oggi gioca in maglia bianca.

ECCO GLI STARTING FIVE

Italia: Caretta (P), Maniero, Lapolla, Ghirardello, Tamiozzo

Colombia: Correa, Narvaez, Ramirez, Duque, Arias

15.55 Cinque minuti al via.

15.50 La squadra di giudice si affida alle giocate di Tamiozzo, Ghirardello e Lapolla, ma non solo.

15.45 Le azzurre, dopo la sconfitta di misura di ieri, 2-1 contro la favoritissima Argentina, oggi sfidano una ben più abbordabile Colombia.

15.40 Venti minuti al via del match.

15.35 Buon pomeriggio amiche e amici appassionati di hockey pista. Benvenuti alla Diretta LIVE della seconda giornata dei Mondiali femminili 2022 di hockey pista: si gioca Italia-Colombia.

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Colombia, seconda sfida del Mondiale femminile di hockey su pista in programma a San Juan (Argentina), all’interno dei World Skate Games 2022. L’Italia del ct Massimo Giudice, dopo aver perso di misura contro l’Argentina, con il risultato di 2-1, prova a rifarsi nel secondo match del Girone B.

Elena Tamiozzo, Erika Ghirardello, Pamela Lapolla e non solo: le azzurre hanno mostrato comunque di avere qualità e il test contro le colombiane può essere certamente quello giusto per rialzarsi e puntare a prendersi il secondo posto in una pool che comprende anche la Germania, rivale che verrà fronteggiata domani.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Colombia, seconda sfida del Mondiale femminile di hockey su pista in programma a San Juan (Argentina): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti.

Foto Marzia Cattini