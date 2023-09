LIVE Duren-Perugia 0-3, Champions League volley in DIRETTA: i Block Devils vincono e volano in testa al girone!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20:32 Perugia è stata superiore in tutti i fondamentali: 7 ace, 4 muri e 39 attacchi vincenti, conto i 4 ace, 4 muri e 36 attacchi vincenti del Duren.

20:31 Plotnytskyi è stato premiato MVP della partita con 14 punti in attacco. Ottima partita anche per Herrera (13). Con questo risultato Perugia vola al comando del gruppo E con 3 successi su 3 e 9 punti!

20:30 Quindicesimo successo consecutivo per Perugia tra Supercoppa, SuperLega e Champion League.

21-25 C’E’ IL TOCCO! FINISCE QUI!

22-24 Pallonetto lungo out di Plotnytskyi, Anastasi chiama challenge per un eventuale tocco a muro.

21-24 Non passa la battuta di Kocian, ci sono tre match-point per Perugia! In campo per il servizio Cardenas.

21-23 Sette vincente di Andrei.

20-23 Mani-out di Herrera, che coraggio per il cubano!

20-22 Mani-out di Brand da posto quattro.

19-22 Gevert sciupa un contrattacco importantissimo.

19-21 In rete la battuta di Ernastowicz.

19-20 Ennesimo errore al servizio di Solè.

18-20 Magia di seconda intenzione di Ropret.

18-19 Risponde al centro Petterson.

17-19 Primo tempo di Solè, centrali di Perugia sul pezzo in questo terzo set.

17-18 Gevert passa nuovamente in mezzo al muro.

16-18 Pallonetto millimetrico di Plotnytskyi.

16-17 Palla piazzata di Gevert.

15-17 Ancora un primo tempo di Flavio, che questa volta passa di fino.

15-16 Lunga la battuta di Semeniuk.

14-16 Gran primo tempo di Flavio.

14-15 Invasione a rete di Herrera, attenzione.

13-15 Noooooo! Herrera sciupa un rigore e attacca in rete.

12-15 MURONE DI SEMENIUK SU BRAND!

12-14 Lunga la battuta di Ernastowicz.

12-13 Gevert a segno da seconda linea.

11-13 DIAGONALE NEI TRE METRI DI SEMENIUK!

11-12 Il Duren chiama time-out.

11-12 Vola via la pipe di Brand.

11-11 ACEEEE DI SOLE’!

11-10 Parallela paurosa di Herrera, mamma mia!

11-9 Mani-out di Ernastowicz.

10-9 GIOCATA PAZZESCA DI ROPERT E SOLE’! Il centrale argentino piazza un chiodo nei due metri.

10-8 Errore dai nove metri di Herrera.

9-8 Errore in attacco di Ernastowicz!

9-7 Fallo di palleggio di Gevert.

9-6 Primo tempo di Andrei.

8-6 Non passa questa volta la battuta del regista tedesco.

8-5 Secondo ace del match di Kocian.

7-5 Gevert continua a passare in mezzo al muro.

6-5 MURONE DI FLAVIO SU BRAND!

6-4 Sette magnifica di Flavio.

6-3 Bordata di Gevert da seconda linea.

5-3 Non passa questa volta la battuta della banda polacca.

5-2 Ace di Ernastowicz.

4-2 Terzo punto del set per Ernastowicz.

3-2 Pallonetto magnifico di Plotnytsky da seconda linea, scambio infinito.

3-1 Colpo a scavalcare il muro di Ernastowicz.

2-1 A segno questa volta l’ucraino.

2-0 Errore in attacco di Plotnytskyi.

1-0 Si riparte con una diagonale profonda di Ernastowicz.

20:00 Secondo parziale nettamente più combattuto rispetto al primo, più per meriti del Duren, che per demeriti di Perugia. E’ stata una sfida tra opposti con Herrera, in ripresa dopo il primo parziale, a segno con 7 punti e Gevert con 5. 2 ace e 1 muro per il Duren, 1 solo ace per Perugia, 15 attacchi vincenti per parte.

23-25 ERRORE IN ATTACCO DI ERNASTOWICZ! Perugia vola sul 2-0!

23-24 Cardenas in campo per la battuta.

23-24 Ropret approfitta di una palla a filo rete! Set-point per Perugia.

23-23 Parallela imprendibile di Gevert.

22-23 La palla è fuori.

22-23 Errore in attacco di Ernastowicz, il Duren chiama challenge per un tocco a muro.

22-22 Ancora un’invasione tedesca, Anastasi inferocito per l’azione precedente.

22-21 Andrei approfitta di una palla a filo rete, Perugia protesta per un’invasione aerea.

21-21 Invasione a rete di Andrei.

21-20 Si insacca l’attacco di Brand.

20-20 Non passa la battuta di Petterson.

20-19 Primo tempo affettato di Pettersson.

19-19 Pallonetto intelligente di Semeniuk, che classe che ha il polacco.

19-18 Gevert gioca sulle mani del muro di Flavio.

18-18 Apertura pazzesca di Ropret e bordata in parallela di Herrera.

18-17 Ancora un errore dai nove metri per Solè.

17-17 Parallela impressionante di Semeniuk.

17-16 Non passa la battuta di Plotnytskyi.

16-16 Pallonetto millimetrico di Herrera.

16-15 Lungo il servizio di Herrera.

15-15 Primo tempo di Solè!

15-14 Grandi difese del Duren, Gevert approfitta di un rimpallo e schianta giù una bordata.

14-14 Ace di Kocian, si torna in parità.

13-14 Palla difficile per Plotnytskyi, che viene murato da Andrei.

12-14 Errore in attacco di Gevert. Il Duren chiama time-out.

12-13 Primo tempo nei tre metri di Flavio!

12-12 Brand passa in parallela.

11-12 Herrera passa in mezzo al muro da posto quattro.

11-11 Pallonetto in mezzo al campo di Ernastowicz, difesa di Perugia completamente ferma.

10-11 Errore in attacco sanguinoso di Ernastowicz.

10-10 Mani-out rischioso da posto uno di Herrera.

10-9 Lunga la battuta di Solè.

9-9 Parallela mostruosa di Herrera.

9-8 Primo tempo affettato di Andrei.

8-8 Non passa la battuta dello stesso Brand.

8-7 Brand a segno anche da posto due.

7-7 In rete la battuta del regista tedesco.

7-6 Parallela imprendibile di Brand.

6-6 Plotnytskyi aggiusta una palla complessa.

6-5 Si insacca l’attacco di Brand.

5-5 Due ottime difese di Piccinelli e attacco alto di Herrera.

5-4 Ace di Ernastowicz, il Duren torna avanti.

4-4 Gevert trova le mani del muro.

3-4 Non passa la battuta di Ropret.

2-4 Mani-out da seconda linea di Herrera.

2-3 Diagonale profonda di Ernastowicz.

1-3 Sette vincente di Solè.

1-2 Parallela imprendibile di Gevert, non riesce a tenerla viva in difesa Colaci.

0-2 Mani-out di Semeniuk, subito break per Perugia.

0-1 SI RIPARTE CON UN ACE DI PLOTNYTSKYI! Bellissima variazione corta.

19:28 Da metà set in avanti Perugia ha letteralmente dominato, soprattutto in fase break (2 muri e 5 ace), ma positivo anche l’attacco, con 11 palloni vincenti. Il migliore in campo è stato Plotnytskyi con 8 punti, di cui 3 ace. In leggera difficoltà in attacco Herrera, ma il cubano ha dato il suo contributo al servizio ed è cresciuto di rendimento sul finale di set.

17-25 PAZZESCO SEMENIUK! Diagonale stretta nei due metri giocata solo di spalla!

17-24 ACEEEEE DI CARDENAS! Ci sono sette set-point per Perugia!

17-23 Errore in attacco di Ernastowicz.

17-22 In campo Cardenas per la battuta su Solè.

17-22 Pipe di Plotnytskyi, velocità di palla paurosa.

17-21 Diagonale profonda di Brand da posto due.

16-21 ANCORAAAAA! Terzo ace della partita per Plotnytsky!

16-20 ACE DI PLOTNYSTKYI! Perugia indemoniata dai nove metri.

16-19 Finalmente un bel mani-out di Herrera da posto uno.

16-18 Lungo il servizio di Herrera.

15-18 Gran difesa di Piccinelli e ottimo mani-out di Plotnytskyi.

15-17 Si insacca l’attacco di Gevert.

14-17 Si ferma sul nastro la battuta di Flavio.

13-17 Herrera approfitta di una ricezione abbondante e mette giù il primo punto in attacco.

13-16 Pallonetto spinto di Plotnytskyi, l’ucraino è mago di questi palloni.

13-15 Questa volta è vincente il primo tempo di Petterson, già terzo punto per lo svedese.

12-15 NON SI PASSA! Stampatona di Flavio su Petterson!

12-14 MURO DI HERRERA! Non passa Ernastowicz su palla difficile.

12-13 Pipe stupenda di Plotnytskyi.

12-12 Primo tempo vincente di Petterson.

11-12 Mani-out d’esperienza di Semeniuk.

11-11 Non passa la battuta di Solè.

10-11 In rete il servizio di Brand.

10-10 Non passa Herrera, muro di Ernastowicz.

9-10 Questa volta si ferma in rete il servizio di Plotnytskyi.

8-10 ACEEEE DI PLOTNYTSKYI! Terzo servizio vincente per Perugia.

8-9 In rete il servizio di Ernastowicz.

8-8 Muro pauroso di Andrei su Herrera, difficoltà in attacco per il cubano.

7-8 Mani-out di Gevert da posto uno.

6-8 ANCORAAA! Secondo servizio vincente di Herrera, parziale di 3-0 per Perugia.

6-7 ACEEE DI HERRERA!

6-6 Mani-out di Plotnytskyi, ottima copertura di Piccinelli.

6-5 Muro di Brand su Solè.

5-5 Primo tempo di Petterson.

4-5 Out l’attacco di Gevert, Perugia in vantaggio per la prima volta nella partita.

4-4 Lunga la battuta di Ernastowicz.

4-3 Apertura pazzesca di Ropret, purtroppo arriva un altro errore in attacco di Herrera.

3-3 In rete il servizio di Gevert.

3-2 Colpo a scavalcare il muro di Ernastowicz.

2-2 Palloneto di seconda intenzione di Ropret.

2-1 Che scambio! Difese pazzesche da entrambe le parti, alla fine ci pensa Ernastowicz in attacco.

1-1 Si insacca l’attacco di Semeniuk da posto quattro.

1-0 Si parte con un errore in attacco di Herrera.

19:00 Il Duren risponde con: Gevert, Ernastowicz, Andrei, Pettersson, Kocian-Falkenbach, Brand e Batanov.

18:58 Questo il sestetto di Perugia: Herrera, Solè, Flavio, Semeniuk, Ropret, Plotnytskyi e Colaci.

18:56 Con molta probabilità Anastasi effettuerà un turnover, sulla carta la formazione tedesca è più che abbordabile.

18:53 Fase di riscaldamento conclusa, è tutto pronto per iniziare!

18:50 Vi ricordiamo che la formula del torneo prevede che ad approdare tra le migliori sedici formazioni saranno le cinque vincitrici dei vari gironi, mentre le seconde classificate e la migliore terza dovranno passare dai Play Off.

18:47 Il Duran ha invece collezionato una vittoria contro lo Ziraat Bankasi e una sconfitta contro l’ACH Ljubljana e con 3 punti al momento occupa la seconda posizione del gruppo E.

18:44 Perugia nelle prime due giornate ha superato 3-0 l’ACH Ljubljana e 3-1 lo Ziraat Bankasi.

18:41 I Block Devils stanno vivendo un vero e proprio periodo di grazia: vittoria della Supercoppa Italiana, primo posto in SuperLega con 30 punti e 10 successi su 10 partite e prima piazza anche nel gruppo E di Champions League con due vittorie su due.

18:38 Perugia, ancora imbattuta in stagione tra SuperLega e Champions League, questa sera sfiderà i tedeschi del Duren in quello che appare come un vero e proprio scontro diretto per la leadership del girone.

18:35 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Duren-Perugia, match valido per la terza giornata della fase a gironi della Champions League di volley maschile 2022-23.

Amici ed amiche OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Duren-Perugia, match valido per la terza giornata della fase a giorni della Champions League di volley maschile 2022-23. Ormai anche la massima competizione europea di volley è entrata nel vivo, vi ricordiamo che la formula del torneo prevede che ad approdare tra le migliori sedici formazioni saranno le cinque vincitrici dei vari gironi, mentre le seconde classificate e la migliore terza dovranno passare dai Play Off.

Percorso netto in stagione per Perugia che, tra SuperLega e Champions League non ha ancora perso neppure un match: i Block Devils hanno iniziato la stagione vincendo la Supercoppa Italiana, in Campionati si trovano in testa alla classifica con 30 punti e 10 vittorie su 10 match disputati, mentre in Champions League con due vittorie e 6 punti occupano il primo posto del gruppo E. Discorso assai diverso invece per il Duren, che occupa la quinta piazza nel Campionato tedesco e che nelle prime due giornate di Champions League ha collezionato una vittoria contro lo Ziraat Bankasi e una sconfitta contro l’ACH Ljubljana. Quello di stasera sarà quindi a tutti gli effetti uno scontro diretto per il primo posto del girone E. Ci sono due precedenti tra queste due formazioni risalenti al 2016, in entrambi i casi ad avere la meglio è stata Peurugia.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Duren-Perugia, match valido per la terza giornata della fase a giorni della Champions League di volley maschile 2022, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, azione dopo azione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 19:00!

