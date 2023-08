LIVE Djokovic-Rune 6-3 3-6 5-7, Finale Parigi-Bercy 2022 in DIRETTA: il danese firma l’impresa in rimonta. E’ nata una stella

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17:53 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Rune-Djokovic. Il danese ha conquistato il primo Masters 1000 della giovanissima carriera, irrompendo nella top ten del ranking ATP. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.

17:52 Djokovic si è visto annullare ben 10 delle 12 palle break avute a disposizione, mentre Rune è stato chirurgico nello sfruttare ognuna delle tre chance costruitesi sul servizio dell’avversario.

17:50 Chiave di volta del match il primo gioco del secondo set nel quale Rune ha annullato tre palle break che avrebbero potuto segnare l’incontro. Il giovane danese in queste ultime settimane è andato via via crescendo, specialmente con il servizio. Arma grazie alla quale quest’oggi ha ricavato 7 ACE ed il 71% di punti avviati con la prima.

17:48 Ultimo game tra i più entusiasmanti degli ultimi tempi, colmo di colpi di scena. Da domani Rune sarà il nuovo numero 10 del ranking ATP, mentre Djokovic scivola in ottava posizione. Il primo è tra gli 8 presenti all’ATP Next Gen Finals di Milano, il secondo invece sarà di scena nelle ATP Finals di Torino.

HOLGER RUNE b. NOVAK DJOKOVIC 3-6 6-3 7-5. Non passa la demi volèe di rovescio del serbo sul passante di dritto chirurgico del giovane danese. Rune firma l’impresa in rimonta dopo 2 ore e mezza di gioco. Il tennis ha una nuova stella.

AD-40 MATCH POINT RUNE. Rovescio incrociato profondissimo in uscita dal servizio pescato dal danese.

40-40 Servizio vincente Rune, che annulla la sesta palla del controbreak.

40-AD Palla del controbreak Djokovic. Si ferma sul nastro il dritto del next gen in uscita dal servizio.

40-40 Incredibile. Doppio fallo di Rune che ha servito la seconda più forte della prima.

AD-40 MATCH POINT RUNE. Servizio, dritto e stop volley del danese.

40-40 Di un soffio in corridoio il passante di rovescio di Djokovic. Ennesima parità di un game sensazionale.

40-AD Palla del controbreak Djokovic. CHE PUNTO!!! Scambio fuori dal normale, con Rune che recupera tutto, ed il serbo che trova le forze per siglare una stop volley di dritto quasi in tuffo.

40-40 Servizio, schiaffo al volo e smash di Rune. Ancora parità.

40-AD Palla del controbreak Djokovic. Risposta di dritto miracolosa di Novak, che produce l’errore con la volèe di Rune.

40-40 Non passa la smorzata di rovescio di Djokovic, che aveva lo scambio in pugno.

40-AD Palla del controbreak Djokovic. Dritto lungolinea vincente del serbo, che continua a lottare.

40-40 Errore non da Djokovic. Il numero 7 ATP manda a metà rete il dritto incrociato.

40-AD Palla del controbreak Djokovic. Il danese vanifica l’ottima seconda spedendo in rete il dritto in avanzamento.

40-40 Con estrema calma e personalità Rune cancella la palla break con la combinazione servizio e dritto.

30-40 Palla del controbreak Djokovic. Punto alla Nole. Il serbo guadagna man mano campo, chiudendo poi con un non semplice smash.

30-30 Serve and volley vincente per il danese, che si porta a due punti dal match.

15-30 ACE Rune, che dimezza lo svantaggio.

0-30 Angoli sempre più acuti trovati con il dritto dal serbo, che prova l’ennesima rimonta miracolosa della sua carriera.

0-15 Risposta di dritto rabbiosa di Djokovic.

6-5 BREAK RUNE. Fuori giri il serbo con il dritto inside out. Rune ringrazia e dopo il cambio di campo andrà a servire per il torneo.

30-40 Palla break Rune. Lungo il rovescio di Djokovic in uscita dal servizio. Palla break delicatissima.

30-30 Recupero sensazionale di Rune sulla palla corta del numero 7 ATP. Il next gen chiude poi con lo smash.

30-15 Lungo il rovescio di Djokovic sull’ottima risposta del danese.

30-0 A metà rete il recupero di rovescio di Rune.

15-0 Servizio vincente del serbo.

5-5 Game Rune. Il danese non trema, e grazie ad un ACE tiene a 15 il servizio rispedendo la patata bollente a Djokovic.

40-15 Prima in kick vincente di Rune, che si procura due palle del 5 pari.

30-15 Ottima risposta del serbo che termina nei piedi dell’avversario.

30-0 Lungo il dritto di Djokovic.

15-0 Servizio e dritto a segno per Rune.

5-4 Game Djokovic. Si ferma sul nastro la risposta di Rune, che dopo il cambio di campo servirà per rimanere nel match.

40-15 ACE Djokovic, che si procura due palle del 5-4.

30-15 Solita prima esterna vincente del serbo.

15-15 Il nastro rende vincente il rovescio di Rune, che si scusa.

15-0 Servizio vincente Djokovic.

4-4 Game Rune. Sciocchezza di Djokovic, che sbaglia la direzione del passante a campo aperto. Tutto in parità.

AD-40 Accende gli special il giovane danese, che scaglia un rovescio lungolinea clamoroso vincente.

40-40 Non rientra il passante di dritto di Rune sull’ottimo attacco inside in dell’avversario.

AD-40 Senza paura il danese trova il vincente con il rovescio lungolinea in uscita dal servizio.

40-40 Accorcia Rune, che spedisce in rete il rovescio.

40-30 Passante lungolinea di rovescio in spaccata vincente del serbo, che non molla il game.

40-15 Servizio vincente Rune, che si procura due palle del 4 pari.

30-15 Non passa la risposta di dritto di Djokovic.

15-15 Il danese perde la misura del dritto.

15-0 Stop volley di rovescio col taglio sotto da doppista navigato di Rune.

4-3 Game Djokovic. Con la combinazione servizio e dritto il serbo tiene la battuta e torna a condurre nel punteggio.

40-30 Non passa la smorzata di dritto del numero 7 ATP.

40-15 Prima, dritto e stop volley vincente del serbo, che si procura due chance di 4-3.

30-15 Servizio vincente Djokovic.

15-15 Risposta incrociata di rovescio perfetta di Rune.

15-0 Costruzione perfetta del punto da parte di Djokovic, che chiude con il dritto inside out.

3-3 Game Rune. Grazie ad un ACE il next gen tiene la battuta tornando in parità.

40-30 Palla corta di rovescio millimetrica del danese, che completa l’opera con il passante in contropiede. Palla del 3 pari.

30-30 Finisce out il pallonetto di rovescio di Rune.

30-15 Nuova prima vincente del numero 18 ATP.

15-15 Troppa foga per il giovane danese, che vanifica l’ottimo dritto mandando in corridoio la volèe.

15-0 Servizio vincente Rune.

16:58 Fisioterapista chiamato da Djokovic, che si sta facendo massaggiare la coscia sinistra.

2-3 Controbreak Rune. Il numero 18 ATP si difende, chiudendo in bellezza con un sensazionale passante incrociato di dritto.

40-AD Palla del controbreak Rune. Punto incredibile. Entrambi si graziano a vicenda sbagliando direzione di volèe e passante. Il danese conquista il punto grazie ad un clamoroso riflesso sull’ultima volèe alta di Djokovic.

40-40 Rovescio in back insidiosissimo di Rune, che costringe l’avversario a proiettarsi a rete, aprendo lo spazio al passante di rovescio.

40-30 Prima esterna vincente provvidenziale di Djokovic, che si procura la palla del 4-1.

30-30 In corridoio il rovescio tagliato del numero 7 ATP.

30-15 Riflesso straordinario di Djokovic a rete sulla risposta bomba di Rune, che pizzica il nastro sul successivo passante, scusandosi.

30-0 Arriva un nuovo dritto vincente dopo un’ottima prima del serbo.

15-0 Servizio e dritto a segno per Djokovic.

3-1 Break Djokovic. Spinge anche la seconda il numero 18 ATP, che però incappa nel suo sesto doppio fallo.

15-40 ACE Rune.

0-40 Tre palle break Djokovic. Lungo il rovescio incrociato di Rune. Arrivano le prime chance del terzo e decisivo set.

0–30 Classico rovescio lungolinea del serbo che provoca l’errore del danese.

0-15 Recupero mostruoso di Djokovic sull’ennesima palla corta dell’avversario. Lungo invece il lob di Rune.

2-1 Game Djokovic. Servizio e rovescio in contropiede per chiudere un comodo turno di battuta.

40-0 Si ferma sul nastro la risposta di dritto del danese.

30-0 Servizio e dritto vincente di Djokovic.

15-0 Sul nastro il dritto di Rune.

1-1 Game Rune. Non passa la risposta di Djokovic, che torna al servizio.

40-15 Serve and volley a segno per il numero 18 ATP, che si procura due palle dell’1 pari.

30-15 Si arrampica sullo smash Rune, che chiede l’aiuto del pubblico.

15-15 Arriva un errore con il rovescio in back del danese.

15-0 La finta di drop di Rune sorprende Djokovic.

1-0 Game Djokovic. Profondo il recupero del numero 7 ATP, che raccoglie l’errore dell’avversario.

40-15 Servizio e smash Djokovic.

30-15 Sul nastro il dritto in controbalzo del serbo.

30-0 Decolla la risposta di dritto di Rune.

15-0 Fa buona guardia a rete Djokovic.

TERZO SET

6-3 SECONDO SET RUNE. Non passa la smorzata di Djokovic, e dunque anche in questo set è un break a decidere l’esito, ovvero quello conquistato dal danese nel secondo game. Si va al terzo!

40-0 Servizio vincente del danese. Arrivano i set point.

30-0 Rovescio vincente lungolinea sensazionale siglato da Rune.

15-0 Palla corta di rovescio improvvisa che lascia fermo Djokovic.

3-5 Game Djokovic. Grazie al sesto ACE il serbo tiene la battuta. Rune serve ora per allungare il match al terzo set.

40-15 Aggressivo in risposta il danese, che tiene vivo questo ottavo gioco.

40-0 Lunga la risposta di dritto di Rune.

30-0 ACE Djokovic, il quinto.

15-0 Servizio e dritto Djokovic.

5-2 Game Rune. Difese sensazionali del numero 18 ATP che manda in tilt un irritato Djokovic. Dopo il cambio di campo il serbo servirà per rimanere nel set.

40-30 Nonostante i riflessi felini a rete di Djokovic, Rune non perde lucidità e chiude con il quarto passante.

30-30 Senza paura il danese scaglia un rovescio lungolinea vincente in uscita dal servizio.

15-30 Non passa la stop volley di rovescio di Rune, che si dispera.

15-15 Risposta aggressiva di Djokovic, che chiude con il seguente dritto inside out.

15-0 Servizio, dritto e smash siglato dal danese.

2-4 Game Djokovic. Scappa via il dritto di Rune, che torna ora al servizio.

40-0 ACE Djokovic, il quarto.

30-0 Dritto in contropiede errato di Rune.

15-0 Stop volley di dritto vincente per Djokovic.

4-1 Game Rune. Serve and volley vincente del danese, che in un batter d’occhi tiene la battuta.

40-0 Non riesce ad arrivare correttamente Novak sulla palla corta dell’avversario.

30-0 In corridoio il passante di dritto di Djokovic.

15-0 Stop volley deliziosa di Rune.

1-3 Game Djokovic. Con un servizio vincente il numero 7 ATP tiene la battuta sbloccandosi in questo secondo set.

40-15 ACE Djokovic, il terzo.

30-15 Arriva la stecca di rovescio di Rune.

15-15 Servizio vincente del serbo.

0-15 Doppio fallo Djokovic, il secondo.

3-0 Game Rune. Grazie al terzo ACE del game il danese, seppur con fatica, conferma il break conquistato nel secondo gioco.

AD-40 Servizio vincente Rune.

40-40 Risposta sensazionale di Djokovic, che chiude con il dritto successivo.

AD-40 ACE Rune, il secondo del game.

40-40 Attacco in controtempo del danese, che subisce però il passante di rovescio dell’avversario.

40-30 Perde il tempo sul rovescio Djokovic. Palla del 3-0 Rune.

30-30 Servizio esterno e dritto dall’altra parte a segno per Rune.

15-30 Corto il colpo del danese, con Novak che attacca con il dritto inside out e chiude il punto con la stop volley di rovescio.

15-15 ACE Rune.

0-15 Risposta aggressiva di Djokovic che termina negli ultimi cm di campo.

2-0 Break Rune. Altro errore di dritto del serbo, che stavolta spedisce il colpo in corridoio. Arriva il break del next gen.

30-40 Palla break Rune. Brutto errore di Djokovic, che manda out e non di poco il dritto in avanzamento.

30-30 Non passa la risposta di dritto del danese.

15-30 Risposta di Rune che toglie il tempo a Djokovic, il cui rovescio vola in corridoio.

15-15 Si ferma sul nastro il rovescio del serbo in uscita dal servizio.

15-0 Servizio vincente Djokovic.

1-0 Game Rune. Grazie ad un dritto in corsa sulla riga il numero 18 ATP chiude un game durissimo nel quale è riemerso da 0-40.

AD-40 Il danese rimedia con una prima esterna vincente.

40-40 Quinto doppio fallo di Rune.

AD-40 Servizio, dritto e smash del danese.

40-40 Che punto. Scambio lunghissimo nel quale Rune offre anche un frontal tweener. Djokovic non si lascia intimorire trovando la via della rete senza dover fronteggiare un passante.

AD-40 Dritto in controbalzo da fenomeno di Rune.

40-40 Che punto di Rune! Il danese si difende su volèe e smash di Djokovic, andando a segno con il passante di rovescio in avanzamento. Annullate tre palle break.

30-40 Fermo sulle gambe in risposta il serbo, che sbaglia sulla seconda dell’avversario.

15-40 Lungo il passante di rovescio di Djokovic, che si rammarica.

0-40 Tre palle break Djokovic. Fuori giri con il dritto Rune.

0-30 Sfortunato il danese in questo caso, il cui rovescio in contropiede finisce lungo di un soffio.

0-15 In corridoio il dritto di Rune in uscita dal servizio.

SECONDO SET

6-3 PRIMO SET DJOKOVIC. Vola out il recupero di rovescio di Rune. Dopo 36 minuti di gioco il numero 7 ATP porta a casa il primo parziale grazie al break conquistato nel quarto game.

40-0 Servizio, dritto e smash. Arrivano i set point.

30-0 Novak gioca sulle righe, e trova il dritto vincente che lo porta a due punti dal set.

15-0 Ingenuità di Rune, che ferma il gioco pensando il colpo di Djokovic fosse lungo, ma invece è buonissimo.

3-5 Game Rune. Largo il passante di rovescio di Djokovic sulla terza discesa a rete consecutiva del numero 18 ATP. Il serbo serve ora per il set.

40-30 Ancora a rete Rune, che stavolta gioca una volèe vincente.

30-30 Che scambio. Rune scaglia un gran dritto proiettandosi a rete. Sulla volèe di opposizione del danese Djokovic gioca un gran lob.

30-15 Doppio fallo Rune, il quarto.

30-0 Molto bene il giovane danese, che attacca con il dritto inside out e chiude con un non semplice smash in arretramento.

15-0 Servizio e dritto a segno per Rune.

5-2 Game Djokovic. Si difende alla sua maniera Novak, cogliendo impreparato l’avversario nei pressi della rete. Dopo il cambio di campo Rune servirà per rimanere nel primo set.

40-0 Ottima risposta di Rune, che vanifica tutto con il rovescio in avanzamento.

30-0 Servizio e dritto a segno per Djokovic.

15-0 Servizio esterno vincente del serbo.

2-4 Game Rune. Straordinario dritto vincente in controbalzo del danese, che interrompe così la serie di tre giochi consecutivi siglata da Djokovic.

40-15 Serve and volley di Rune, che chiude la seconda volèe.

30-15 Marchio di fabbrica del serbo. Rovescio lungolinea vincente a lasciar fermo l’avversario.

30-0 Arriva un gratuito di dritto di Djokovic.

15-0 Gran dritto di Rune in uscita dal servizio.

4-1 Game Djokovic. Grazie ad un nuovo servizio vincente il numero 7 ATP tiene la battuta confermando comodamente il break.

40-15 Lunga la risposta di dritto del danese, che aveva provato ad aggredire la seconda dell’avversario.

30-15 Troppo morbido questo rovescio di Rune, che si spegne a metà rete.

15-15 Servizio vincente del serbo.

0-15 Scappa via il dritto di Djokovic.

3-1 Break Djokovic. Game praticamente regalato dal danese, che incappa in due pesantissimi doppi falli consecutivi.

15-40 Due palle break Djokovic. Doppio fallo numero due di Rune.

15-30 Buon rovescio lungolinea del serbo, con il dritto in corsa di Rune che termina out.

15-15 Djokovic stavolta arriva sul drop dell’avversario, passandolo con un chirurgico lob.

15-0 Comanda lo scambio Rune, chiudendo con una facile volèe di rovescio.

2-1 Game Djokovic. Con il secondo ACE consecutivo il serbo tiene agevolmente la battuta.

40-15 ACE Djokovic, il primo di questa finale.

30-15 Punto stupendo di Rune, che prima scaglia un dritto incrociato potentissimo, poi conclude l’opera con una palla corta accarezzata.

30-0 Servizio esterno e schiaffo al volo in contropiede di Djokovic.

15-0 Il nastro respinge la risposta di rovescio di Rune.

1-1 Game Rune. Servizio esterno, dritto e smash per il numero 18 del ranking.

40-30 Molto aggressivo il danese, che trova un ottimo dritto in uscita dal servizio.

30-30 Doppio fallo Rune.

30-15 In corridoio lo schiaffo al volo di Rune, che non ha atteso il rimbalzo.

30-0 Lunga la risposta del sei volte campione di Parigi-Bercy.

15-0 Primo scambio prolungato del match, con Djokovic che manda lungo il dritto.

1-0 Game Djokovic. Servizio e dritto in contropiede per l’ex numero 1 del mondo, che tiene la battuta con qualche secondo di ritardo.

AD-40 Meravigliosa stop volley di dritto siglata dal serbo.

40-40 Doppio fallo Djokovic. Si va subito ai vantaggi.

40-30 Gran risposta del danese, che si proietta a rete ma non deve fronteggiare il passante di Djokovic.

40-15 Arriva in ritardo il numero 7 ATP su questa risposta in chop dell’avversario.

40-0 Non passa il rovescio di Rune.

30-0 Servizio e dritto per il serbo.

15-0 Seconda molto in spinta di Djokovic, che va a segno.

PRIMO SET

15:09 In corso il riscaldamento prepartita. Rune ha vinto il sorteggio ed ha scelto di ricevere. Tra poco meno di tre minuti via alla finalissima. Buon divertimento!

15:06 Accolti dagli applausi del numerosissimo pubblico presente, fanno il loro ingresso sul Campo Centrale Novak Djokovic ed Holger Rune.

15:02 Quella che andremo a seguire sarà la seconda partita tra i due, con il serbo che si è imposto per 3-1 agli US Open 2021.

14:58 Dal canto suo Djokovic arriva da 13 vittorie consecutive, dopo i successi ai tornei di Tel Aviv ed Astana. Si può dire quindi che a Parigi si sfidano i due tennisti più in forma del momento.

14:53 Straordinario finale di stagione per il giovane Danese, che dopo il KO di Metz al secondo turno, è riuscito ad inanellare due finali (Sofia e Basilea), una vittoria a Stoccolma, e l’acuto nell’ultimo Masters 1000 della stagione.

14:49 Terminata la finale di doppio con la vittoria in due set della coppia composta da Koolhof e Skupski, bravi a battere Dodig e Krajicek. Tra pochi minuti sarà la volta di Djokovic e Rune.

14:45 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della finalissima dell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy tra Novak Djokovic ed Holger Rune.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale del Masters1000 di Parigi-Bercy, ultimo torneo di questa tipologia del 2022. Si affronteranno in questo atto conclusivo il serbo Novak Djokovic e il danese Holger Rune. Si prospetta un vero e proprio scontro generazionale.

Nole ha voglia di vincere il suo primo titolo 1000 dell’anno, dopo le assenze legate al vaccino anti-Covid. Il balcanico ha espresso un grande tennis nel percorso del torneo francese e a pagarne le spese sono stati anche Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas.

Da par suo il classe 2003 vuol completare il suo autunno da sogno, dopo aver centrato la prima finale di un 1000 in carriera. Rune ha il vantaggio di non avere nulla da perdere e di godersi quel che sarà, potendo esprimere il suo tennis al massimo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della Finale del Masters1000 di Parigi-Bercy, ultimo torneo di questa tipologia del 2022: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. L’inizio è previsto dalle ore 15.00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse