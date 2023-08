LIVE Italia-Germania 1-1 hockey pista femminile, Mondiali 2022 in DIRETTA: le azzurre bloccate dalle tedesche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FRANCIA DI HOCKEY PISTA DALLE 19.15

15:29 GRAZIE PER AVERCI SEGUITO! Vi diamo appuntamento per questa sera alle 19:15 con la sfida dell’Italia maschile, pronta ad affrontare la Francia. Buon proseguimento di giornata!

15:26 Una partita stranissima quella consumatasi allo Stadio UPCN, con l’Italia sempre con il pallino del gioco in mano ma sprovvista di lucidità in fase realizzativa. Le azzurre dunque, in virtù del secondo posto matematico conquistato con il pareggio, affronteranno una tra Cile e Portogallo nella prima fase ad eliminazione diretta.

NON C’E’ PIU’ TEMPO! TRA ITALIA E GERMANIA FINISCE SOLTANTO 1-1.

00:27 LAPOLLA A VENTI SECONDI DALLA FINE FALLISCE IL COLPO, CHE RISPOSTA DEL PORITERE

1:05 Pamela Lapolla bordata da lontano, il portiere respinge

1:27 Germania pericolosissima in contropiede, fortunatamente nulla di fatto

2:10 Ghirardello ci prova ancora dal versante destro stavolta su posizone ravvicinata, ancora nulla

2:55 Esce un po’ più fuori adesso la Germania che provoca l’ottavo fallo per l’Italia

3:45 Tamiozzo ispiratissima guida l’assalto

4:42 Un pizzico di frenesia adesso per l’Italia che non deve perdere lucidità

5:00 ULTIMI CINQUE MINUTI

6:17 Super recupero di Tamiozzo in inferiorità. Le azzurre reggono. Rientra Maniero.

7:30 Ora le azzurre devono reggere in inferiorità

7:38 Tiro diretto gestito a dir poco alla carlona per le tedesche, nulla di fatto

7:38 Tiro diretto della Germania. Sarebbe davvero una beffa subire goal adesso

7:38 ATTENZIONE FALLACCIO SU ZECH DI MANIERO. Cartellino Blu per l’azzurra. La tedesca ancora dolorante in pista.

7:41 Prosegue l’azione corale azzurra, ma l’attacco continua a non incidere.

9:20 Prima Maniero, Poi Lapolla. Ma il portiere Pillenkamp oggi le prende tutte

9:45 ULTIMI DIECI MINUTI! FORZA RAGAZZE

9:55 Ghirardelo aggancia Zech, settimo fallo azzurro. Ora time out, Giudice consiglia più manovra da dietro porta.

10:50 La prima vera occasione della Germania! Tamiozzo scivola in marcatura lanciando Kahmann, nulla di fatto

11:50 La Germania non ha movimenti, è totalmente inerme al cospetto delle azzurre. Si limita a ripartire, con i propri mezzi, in contropiede.

13:25 La superiorità dell’Italia in questo secondo tempo è a dir poco schiacciante, manca sempre l’ultimo passaggio.

15:00 Lapolla colpita in testa dalla palla. Brutta botta per la nostra Capitana

15:40 Ennesima bordata da lontano di Ghirardello, anche questa volta senza fortuna

16:24 Attenzione perché per la seconda volta la Germania ha trovato un due contro uno in attacco. Fortunatamente per loro controllo sporco

17:00 imbucata di Lapolla, nulla da fare

18:00 Tamiozzo ribattuta per due volte! Oggi è una partita maledetta…

18:23 RISCHIO ITALIA! La Germania in contropiede crea superiorità mancando il goal.

19:44 E’ un assedio azzurro, ma il muro della Germania fino a questo momento regge.

20:22 Tamiozzo manca l’insaccata dopo una splendida trama offensiva. Le azzurre stanno dominando

21:17 L’Italia dimostra di essere superiore, riconquista palla, crea superiorità. Manca solo il goal

22:28 Bomba di Ghirardello! Il tiro la ripsota del portiere

22:59 l’Italia è entrata in pista molto aggressiva, ma attenzione sempre alle ripartenze tedesche.

14:09 NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! TAMIOZZO TROVA LA RISPOSTA DEL PORTIERE. Poteva essere l’episodio che serviva

24:16 SUBITO PENALTY ITALIA!

SI RIPARTE! COMINCIA IL SECONDO TEMPO!

14:48 Nella seconda frazione le azzurre dovranno compiere un piccolo upgrade tecnico. Fino a questo momento hanno tenuto bene in controllo la palla, mancando però quasi sempre l’ultimo passaggio. Le tedesche invece attendono facendo densità per poi partire in contropiede. I presupposti per portare a casa la gara ci sono tutti.

14:46 Tra qualche minuto comincerà la ripresa

FINE PRIMO TEMPO! Tra Italia e Germania adesso è parità, decidono due penalty per parte. Apre i conti la Germania con Behernd, Elena Tamiozzo nelle battute finali ripristina gli equilibri. Partita un po’ nervosa, con le tedesche molto abili in contropiede. Ma le azzurre hanno una marcia in più

00:35 Ghirardello prova la specialità della casa, il tiro da lontano. Ora la Germania sembra in tilt. La salva il fischio dell’arbitro che sancisce la fine del primo tempo

00:50 Sta per finire il primo tempo.

1:40 Serviva proprio questa scossa. E adesso andiamo a prenderci il vantaggio

1:57 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ELENA NON SBAGLIA! LE AZZURRE AGGUANTANO IL PAREGGIO SU PENALTY

1:58 Penalty ITALIA! PENALTY ITALIA! Interferenza di Ghirardello. Tamiozzo sul dischetto

2:20 Ancora Italia in controllo della palla senza incidere

3:30 Densità tedesca in difesa, non è facile trovare la giusta strettoia per colpire.

4:41 Ghirardello per due volte vicina al pareggio, ma Takle riparte velocissima in contropiede, questa strategia sta pienando a tutti gli effetti la Germania

5:00 Mancano cinque minuti alla fine della prima frazione, la Germania sta seriamente mettendo in difficoltà le azzurre contro ogni pronostico

5:40 Tamiozzo di girata! Ancora nulla.

6:10 Tacke vicinissima al raddoppio! Prodezza di Caretta che para

8:00 Time out Italia. Coach Giudice vuole vederci chiaro. Consiglia raddoppio e ripartenza alle sue ragazze. Intanto azzurre con cinque falli contro i tre della Germania.

8:04 Tamiozzo a campo aperto! Il tiro è debole.

9.43 Forcing azzurro adesso, le nostre ragazze aumentano il ritmo

12:15 Italia vicinissima al pareggio con un palo di Ghirardello

12:55 Il copione si ripete, le nostre ragazze manovrano in modo avvolgente l’azione, talvolta avvicinandosi in blocco nell’area avversaria, altre volte tentando un colpo dalla lunga distanza, serve un guizzo.

14:31 Bela triangolazione dell’Italia, la Germania però recupera e va in contropiede rendendosi pericolosissima. Bisogna cambiare. Ora time out Germania

15:30 Siluro di Lapolla! Non va

15:50 l’Italia prova a ragionare manovrando sul versante di centrocampo, manca sempre l’ultimo passaggio e la Germania riparte in contropiede

17:00 Ghirardello ci riprova sul versante destro, il portiere ribatte in sicurezza

18:00 Goal Germania! Behernd non sbaglia. Azzurre in svantaggio

18:12 Penalty Germania, Lapolla stende Beherndt a un passo dalla porte. Attenzione.

19:00 Ancora un tiro in porta da lontano, stavolta di Tamiozzo, nulla da fare

20:00 Sbavatura difensiva delle azzurre, ma la Germania manca di lucidità

20:41 Le azzurre sembrano essere decisamente più solide rispetto alle tedesche

21:49 Primo squillo Italia, Ghirardello dalla distanza non trova la porta

22:00 Sembra chiara la strategia, le azzurre manovrano in modo corale cercando il guizzo giusto, le tedesche provano più a spuntarla individualmente

23:13 Due falli per parte in queste primissime battute

24:00 Italia prova a ragionare in modo manovrato, la Germania cerca subito la penetrazione

INIZIO PRIMO TEMPO

14:00 COMINCIA LA SFIDA TRA ITALIA E GERMANIA. FORZA AZZURRE!

13:58 Presentati anche i Direttori di Gara Gabriel Benevento e Roberto Montiveros

13:57 l’Italia in campo con la classica casacca azzurra, la Germania invece con una divisa verde

13:56 Grande concentrazione nello sguardo delle azzurre

13:55 Cinque minuti e si parte; è il momento degli Inni Nazionali.

13:54 Le tedesche rispondono con Pillenkamp (P), Seidler, Tacke (C), Kahmann e Zech.

13:52 Questo lo starting five azzurro: Caretta (P), Maniero, Lapolla (C), Ghirardello e Tamiozzo

13:50 Ancora dieci minuti e comincerà il match! Sale la tensione alla Stadio UPCN.

13:45 In occasione del match contro la Colombia, un fattore determinate sono stati i tiri dalla lunga distanza. Vedremo se anche oggi sarà questo l’asset d’attacco azzurro.

13:42 Le azzurre in questo momento occupano la seconda posizione del raggruppamento B. Se la posizione verrà confermata anche alla fine di questa giornata, nella prima partita della fase di eliminazione sarà affrontata la terza classificata del raggruppamento A.

13:37 La compagine tedesca è reduce da una sonorosissima sconfitta contro le padrone di Casa dell’Argentina che ieri, in serata, ha trovato il successo in scioltezza con un risultato di 8-0. Le nostre ragazze hanno invece regolato senza patemi la Colombia.

13:33 Buongiorno amici e amiche di OA Sport. Siamo in attesa di collegarci con lo Stadio UPCN di San Juan (Argentina) dove, alle 14:00 italiane, comincerà la sfida tra Germania-Italia, terzo e ultimo incontro della Pool B dei Campionati Mondiali 2022 di hockey su pista femminile.

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, terza sfida del Mondiale femminile di hockey su pista in programma allo Stadio UPCN San Juan (Argentina) e all’interno dei World Skate Games 2022. Le ragazze di Massimo Giudice dopo la sconfitta inaugurale contro la Francia e la vittoria convincente ai danni della Colombia cercheranno di fare anche la voce grossa contro le tedesche, in un incontro cruciale per il prosieguo della competizione

Il team trainato dalle leader Elena Tamiozzo, Pamela Lapolla ed Erika Ghirardello dovrà essere abile a trovare subito l’asset d’attacco più adeguato per fronteggiare le avversarie, magari affidandosi ai tiri dalla lunga distanza, i quali si sono rivelati estremamente funzionali proprio nella partita contro la Colombia.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Germania, terza sfida del Mondiale femminile di hockey su pista in programma a San Juan (Argentina): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. L’inizio è previsto per le ore 14.00. Buon divertimento a tutti e forza Italia!

Foto Marzia Cattini