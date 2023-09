Ciclismo, Mauro Finetto si ritira: il saluto dopo 13 anni da pro’ e dieci vittorie

Mauro Finetto ha annunciato il proprio ritiro dall’attività agonistica. Il ciclista ha deciso di appendere la bicicletta al chiodo a 37 anni. A riportare la notizia è stato il quotidiano L’Arena. Il veneto è passato tra i pro’ nel 2008 difendendo nell’ordine i colori di CSF Group-Navigare, Liquigas, Vini Fantini e Delko Marseille, mentre nell’ultima stagione era tesserato con la Continental tedesca Maloja Pushbikers ma non ha mai corso.

Mauro Finetto vanta dieci vittorie in carriera tra cui spiccano il GP Città di Lugano e il Tour du Limousin nel 2014, il Tour of Sibiu nel 2015 e la quinta tappa della Coppi & Bartali 2019 (in maglia azzurra). Da non dimenticare il prestigioso sesto posto al Giro di Lombardia 2008. La sua ultima apparizione in gruppo risale al 22 maggio 2021: 43mo al Tour du Finistere.

Foto: Lapresse