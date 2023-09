Ciclismo: i Campionati Italiani del 2023 sia per gli uomini che per le donne saranno in Trentino a Comano Terme

Dopo l’esperienza di quest’anno in Puglia, con la vittoria di Filippo Zana, cambiano sede i Campionati Italiani di ciclismo per la prossima stagione, quella 2023.

Sia gli uomini professionisti, che le donne, disputeranno prova in linea e cronometro individuale in quel di Comano Terme, in Trentino Alto Adige. L’organizzazione sarà affidata al GS Alto Garda.

Il commento di Giacomo Santini, Presidente Gruppo Sportivo Alto Garda: “È una bella sfida quella che affrontiamo: sull’onda dei successi conseguiti con il Tour of the Alps, i Campionati Italiani rappresentano un ulteriore impegno al quale ci prepariamo con grande entusiasmo. Ci fa inoltre molto piacere, avendo il GS Alto Garda la sua base operativa ad Arco, che l’evento si svolga nel comprensorio dell’APT Garda Dolomiti, valorizzando un territorio come quello di Comano Terme con le sue grandi potenzialità. Sicuramente allestiremo tracciati spettacolari per richiamare il pubblico degli appassionati ai quali è bello poter regalare, oltre alle prove dei professionisti al maschile, anche quelle femminili, espressione d’eccellenza di un movimento che ha fatto passi da gigante negli ultimi anni”.

Le parole del presidente della Federazione Cordiano Dagnoni: “Abbiamo convintamente accolto la candidatura del Trentino quale palcoscenico ideale per ospitare i Campionati Italiani di Ciclismo in linea e cronometro élite e giovanile: sappiamo che troveremo un’organizzazione di primo livello in un territorio dalla grande tradizione ciclistica. Con la certezza quindi di poter assistere a gare dall’alto valore tecnico in una cornice territoriale splendida, ringrazio e saluto Trentino Marketing e la Provincia Autonoma di Trento hanno fortemente voluto questi campionati”.

Photo LiveMedia/Silvia Colombo