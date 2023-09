Calendario speed skating, Coppa del Mondo Heerenveen 2022: programma, orari, tv, streaming

Dal 18 al 20 novembre seconda tappa della Coppa del Mondo di speed skating. Sul celebre anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi) i pattinatori più forti del pianeta si confronteranno in un programma di gare ricco e interessante.

L’Italia va a caccia di conferme. Decisamente buono l’esordio in casa nostrana nella prima uscita di Stavanger (Norvegia). La selezione del Bel Paese ha avuto da Davide Ghiotto, nei 5000 metri, la soddisfazione più importante, parlando del secondo posto nei 5000 metri.

Tuttavia, sono anche da considerare i quarti posti del team pursuit maschile e nelle due Mass Start con Andrea Giovannini e Laura Peveri. Si cercherà di replicare nel round dei Paesi Bassi, anche se non sarà semplice, visto che i padroni di casa avranno motivazioni in più per fare bene.

Di seguito il programma dell’evento e come seguirlo in tv/streaming:

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SPEED SKATING HEERENVEEN

VENERDÌ 18 NOVEMBRE

Orario da stabilire

1000 metri donne/uomini Divisione B

Dalle 16.45

Semifinali 1 Mass Start femminile Divisione A

Semifinale 2 Mass Start femminile Divisione A

Semifinale 1 Mass Start maschile Divisione A

Semifinale 2 Mass start maschile Divisione A

1000 metri femminili Divisione A

1000 metri maschili Divisione A

Finale Mass Start femminle Divisione A

Finale Mass Start maschile Divisione A

SABATO 19 NOVEMBRE

Orario da stabilire

1500 metri donne Divisione B

500 metri uomini Divisione B

5000 metri uomini Divisione B

Dalle 14.45

1500 metri donne Divisione A

1500 metri uomini Divisione A

5000 metri uomini Divisione A

Team Sprint femminile Divisione A

DOMENICA 20 NOVEMBRE

Orario da stabilire

1500 metri uomini Divisione B

500 metri donne Divisione B

3000 metri donne Divisione B

Dalle 13.30

1500 metri uomini Divisione A

500 metri donne Divisione A

3000 metri donne Divisione A

Team Sprint uomini Divisione A

COPPA DEL MONDO SPEED SKATING HEERENVEEN IN TV

La seconda tappa della Coppa del Mondo di speed skating a Heerenveen (Paesi Bassi) godrà della copertura streaming di Eurosport Player, Discovery+, nonché del canale Youtube dell’ISU.

Foto: LaPresse