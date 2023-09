Calcio femminile, le migliori italiane della decima giornata di Serie A. Martina Piemonte ed Eleonora Goldoni sugli scudi

E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il 10° turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2022-2023. Andiamo ad indicare le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend.

ELEONORA GOLDONI (SASSUOLO) – Stacco perentorio di testa, trovando il suo primo gol con la maglia neroverde in Serie A, e doppio passo a ipnotizzare Giorgia Spinelli, servendo un “cioccolatino” a Valeria Monterubbiano che di testa ha insaccato in rete. Ispirata.

ANNAMARIA SERTURINI (ROMA) – Giallorosse salite a quota nove vittorie stagionali in campionato e il tutto, contro il Pomigliano, parte da lei. L’esterna capitolina ha liberato un destro potente e preciso a togliere la ragnatela sotto l’incrocio dei pali. Imprendibile per Cetinja. Per Serturini si è trattato del secondo gol nelle ultime tre presenze in Serie A.

VALENTINA GIACINTI (ROMA) – Sei gol in questo campionato, di cui cinque in casa: le stesse reti casalinghe realizzate nell’intero scorso torneo tra Milan e Fiorentina. Quando c’è da buttarla dentro lei è sempre presente, scrivendo la parola fine sulla sfida del Tre Fontane che proietta la Roma, al quarto clean sheet casalingo, a quota 27 punti in classifica e in fuga.

MARTINA PIEMONTE (MILAN) – Doppietta dell’ex nella roboante vittoria rossonera contro la Fiorentina (6-1): nel primo gol controllo splendido e destro micidiale da distanza ravvicinata; nel secondo conclusione acrobatica al volo, piegando le mani di Schroffenegger. Quattro reti nelle sue ultime quattro presenze in Serie A (tre marcature, un assist). Maurizio Ganz non si può lamentare.

SOFIA CANTORE (JUVENTUS) – Assist sul gol di Julia Grosso, molto attiva con conclusioni sempre pericolose, tra cui un palo colpito. La vittoria in casa bianconera non è arrivata, ma Cantore ha messo cuore e testa in campo per centrare i tre punti. Lo spirito è quello giusto.

BEATRICE BERETTA (COMO WOMEN) – Prestazione solida e sugli scudi per chi ha difeso la porta contro le campionesse d’Italia. Sul gol di Grosso, non Fabio, poco da fare, ma sul resto Cantore, Caruso e il resto della truppa bianconera un po’ la staranno maledicendo per gli interventi a salvare il risultato.

Foto: LiveMedia/Andrea Marangon