Basket femminile, EuroCup: prima vittoria di Sassari, Venezia sempre imbattuta

Serata positiva per le squadre italiane nella quarta giornata dell’EuroCup di basket femminile. La Dinamo Sassari festeggia la sua prima affermazione europea contro le francesi del Roche Vendee Basket Club, mentre la Reyer Venezia si conferma imbattuta e domina in casa delle spagnole dell’Estudiantes.

Finalmente è arrivata la prima vittoria per Sassari, che hanno superato Roche per 77-65. Con questo successo la squadra sarda resta ancora in corsa per la qualificazione anche se sarà obbligata a vincere le prossime due partite. Strepitosa prestazione questa sera di Joyner Holmes, autrice di una doppia doppia da 23 punti e 18 rimbalzi. Ottima anche la prova di Anna Makurat, anche lei autrice di 23 punti.

La Reyer Venezia si conferma una delle migliori squadre dell’intera competizione. La squadra di Andrea Mazzon ha dominato sul campo dell’Estudiantes per 86-69, in un match che ha sempre visto le venete al comando. Si tratta della quarta vittoria per Venezia, che ha già staccato il biglietto per la fase successiva. Le migliori sono state Shiori Yasuma con 22 punti e Jessica Shepard con 21. Ci sono anche 13 punti per una positiva Matilde Villa.

IL TABELLINO DELLE PARTITE

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI – ROCHE VENDEE BASKET CLUB 77-65 (20-11, 19-24, 21-12, 17-18)

Sassari: Makurat 23, Holmes 23, Carangelo 10

Roche: Pouye 21, Geiselsoder 12, Kone 10

MOVISTAR ESTUDIANTES – UMANA REYER VENEZIA 69-86 (15-22, 15-17, 14-27, 25-20)

Estudiantes: Fingall 22, Espin De Sancho 13, Mendez 12

Venezia: Yasuma 22, Shepard 21, Villa 13

Credit Ciamillo