ATP Parigi-Bercy 2022, vittorie di Cameron Norrie e Taylor Fritz, Musetti l’unico azzurro vittorioso

Si è iniziato a fare sul serio a Parigi-Bercy, sede dell’ultimo Masters1000 della stagione del tennis mondiale. Prima delle ATP Finals a Torino, i giocatori più forti del pianeta si contenderanno il titolo francese e già da oggi alcune indicazioni sono arrivate.

Da registrare i successi pronosticabili di Taylor Fritz, Cameron Norrie e di Karen Khachanov. Il californiano (n.11 del mondo) si è imposto per 7-5 6-2 contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.32 ATP). Una prestazione solida di Fritz che nel prossimo turno affronterà Gilles Simon. Il francese, wild card, sta affrontando con grandissima qualità il suo ultimo torneo in carriera e si è tolto la soddisfazione di battere lo scozzese Andy Murray (n.48 del mondo) per 4-6 7-5 6-3.

Missione compiuta per Norrie (n.29 del ranking), a segno per 6-2 6-4 contro il serbo Miomir Kecmanovic (n.29 ATP). La traiettorie mancine con grande rotazione hanno sostenuto alla grande il tennista del Regno Unito, prossimo ad affrontare il vincente della sfida tra Moutet e Coric. Dominio assoluto di Khachanov (n.19 del mondo) per 6-1 6-1 contro l’argentino Sebastian Baez, incapace di disinnescare il tennis potente del russo.

Khachanov affronterà nel secondo turno, a sorpresa, lo svizzero Marc-Andrea Huesler. L’elvetico (n.61 del mondo) ha sconfitto Jannik Sinner (n.12 del ranking) per 6-2 6-3. Una prestazione molto sottotono dell’altoatesino, apparso molto stanco sulle gambe e anche sofferente per un problema alla mano. Alla fine della fiera solo Lorenzo Musetti è riuscito a imporsi in casa Italia contro Marin Cilic (n.17 del ranking) per 6-4 6-4. Un’autorevole prestazione del toscano che nel prossimo round giocherà contro il georgiano Nikoloz Basilashvili (n.106 del ranking), a segno per 6-3 6-4 contro il francese Quentin Halys (n.69 ATP).

Eliminato anche Lorenzo Sonego: il piemontese (n.51 del ranking) si è arreso all’americano Frances Tiafoe (n.21 del mondo) sul punteggio di 6-4 6-4. Molto abile lo statunitense nei cambi di ritmo nello scambio, tali da mettere in difficoltà l’azzurro. Tiafoe affronterà il vincente della sfida tra Jack Draper e Arthur Rinderknech.

Conosciamo anche i prossimi avversari di Carlos Alcaraz e di Novak Djokovic. Lo spagnolo (n.1 del mondo) dovrà vedersela al secondo turno contro il giapponese Yoshihito Nishioka (n.38 ATP), a segno per 6-3 6-4 contro il russo Aslan Karatsev (n.58 del mondo). Nole, invece, affronterà l’americano Maxime Cressy (n.34 ATP), vittorioso contro un Diego Schwartzman in grande crisi di risultati (6-3 6-3). Molto bene lo svedese Mikael Ymer (n.74 del ranking), impostosi per 6-1 6-7 (2) 6-4 contro il kazako Alexander Bublik (n.36 del mondo), prossimo a sfidare il canadese Felix Auger-Aliassime.

Altro incrocio interessante sarà quello tra la testa di serie n.3, Casper Ruud, e l’intramontabile francese Richard Gasquet (n.76 del mondo), uscito trionfante per 6-3 6-1 contro lo slovacco Alex Molcan (n.44 ATP).

