Trento-Civitanova in tv oggi, Superlega volley: orario giovedì 20 ottobre, programma, streaming

Oggi, giovedì 20 ottobre, si gioca Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova, anticipo della quinta giornata di SuperLega, il massimo campionato di volley maschile italiano. Inizialmente prevista per domenica 30 ottobre, la partita è stata anticipata per permettere ai due team di preparare al meglio le Final Four di Supercoppa Italiana, in programma a Cagliari tra il 31 ottobre ed il primo novembre.

LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-CIVITANOVA DI VOLLEY DALLE 20.30

In un Campionato competitivo forse come non mai, sono pochi i passi falsi tollerabili per una squadra che voglia puntare all’altissima classifica. Trento ha racimolato per ora solo 4 punti in tre incontri, uscendo sconfitta sia contro Verona che contro Piacenza; Civitanova ha invece 7 punti, avendo perso la maratona contro Padova.

Seppure i Campioni d’Italia in carica della Lube appaiono più in forma in questo inizio di stagione, la tavola è apparecchiata per un match estremamente spettacolare: da un lato Daniele Lavia, Alessandro Michieletto e Matey Kazyiski (Riccardo Sbertoli sarà probabilmente ancora assente per un infortunio addominale), dall’altro Luciano De Cecco, Ivan Zaytsev e Marlon Yant. Il fischio d’inizio alla BLM Group Arena di Trento è previsto alle ore 20:30. Di seguito il programma completo di Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova, anticipo della quinta giornata di SuperLega, con tutte le informazioni per seguire il match in diretta:

TRENTO-CIVITANOVA SUPERLEGA, PROGRAMMA, TV E STREAMING

Giovedì 20 ottobre:

20:30 Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova

Diretta TV: Rai Sport HD

Diretta streaming: RaiPlay (in chiaro) e volleyballworld.tv (per gli abbonati)

Diretta LIVE testuale: OA Sport

Photo LiveMedia/Roberto Bartomeoli