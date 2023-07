Sturm Graz-Lazio oggi, orario e tv Europa League League: probabili formazioni, programma, dove vederla

L’unico obiettivo è la vittoria. Oggi, giovedì 6 ottobre, alle ore 18:45 si gioca Sturm Graz-Lazio, incontro valido per la terza giornata della fase a gironi dell’Europa League 2022-2023 di calcio, fondamentale per il cammino dei biancocelesti nella competizione.

Gli uomini di Maurizio Sarri infatti sono chiamati a raddrizzare il tiro dopo la terrificante sconfitta contro il Midtylland per 5-1, match che ha complicato non poco il passaggio del turno. Tuttavia la situazione nel girone F è molto equilibrata, con tutte le quattro squadre coinvolte appaiate a pari punti (3). Lo Sturm infatti dopo la vittoria di misura contro il già citato Midtylland ha subito una pesante disfatta con il Feyenoord cedendo il passo per 6-0. Proprio contro i turchi la Lazio si era invece imposta per 4-2 nel turno inaugurale.

Di seguito riportiamo il programma completo del match e le istruzioni per seguirlo in tv e streaming.

STURM GRAZ-LAZIO: PROGRAMMA, TV E STREAMING

Calcio d’inizio: giovedì 6 ottobre ore 18:45 (Stadion Graz-Liebenau)

Diretta tv: SkySportUno (canale 201 di Sky),

Diretta streaming: SkyGo, DAZN

Diretta testuale: OA Sport

STURM GRAZ-LAZIO: LE PROBABILI FORMAZIONI

STURM GRAZ (4-3-1-2): Siebenhandl; Gazibegovic, Wuthric, Borkovic, Dante; Horvat, Gorecn Stankovic, Horvat; Boving; Sarkaria, Emegha. All. Ilzer

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

