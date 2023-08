Sci alpino, sarà l’anno del gigante per l’Italia? De Aliprandini tra i big, Franzoni e Della Vite in rampa di lancio

Come da tradizione ad aprire le danze per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino saranno i gigantisti. Tutto pronto a Soelden sul Rettenbach per il primo gigante della stagione. Un appuntamento ormai fisso e che serve a testare la condizione degli specialisti delle disciplina regina circa un mese prima della trasferta in America. L’Italia si presenta in Austria con ambizioni e voglia di essere protagonista, con una super carta da podio e anche dei giovani rampanti che vogliono mettersi in luce immediatamente.

Luca De Aliprandini è il punto di riferimento della specialità e quest’anno l’obiettivo deve essere quello di salire per la prima volta in carriera sul gradino più alto del podio. Un traguardo che finora il nativo di Cles ha solo sfiorato, ma negli ultimi due anni la crescita in gigante è stata molto importante e De Aliprandini è ormai da considerare uno dei big in gigante, sempre pronto a lottare per la vittoria e per il podio ad ogni gara. Inoltre questa è anche la stagione del Mondiale e De Aliprandini ha un argento iridato da difendere sulle nevi francesi di Courchevel/Meribel, magari sognando una medaglia dal metallo ancora più prezioso.

Un’Italia che punta molto anche sui suoi giovani ed in particolare su Giovanni Franzoni. Il trentino ha riportato lo scorso anno la Coppa Europa nel nostro paese, trionfando in una stagione formidabile e che lo ha visto conquistare anche la coppa di superG. Un ragazzo dal potenziale enorme, polivalente e che può davvero rappresentare il futuro dello sci azzurro anche in ottica lotta per la Coppa del Mondo generale. L’obiettivo ora è di essere subito competitivo da Soelden e ottenere punti importanti in gigante. Finora il miglior piazzamento è stato un ventiquattresimo posto ad Adelboden, ma già da questa domenica c’è la possibilità di migliorarsi.

Gli allenamenti in Argentina sono andati molto bene per Franzoni ed anche per per un altro ragazzo dall’ottimo potenziale, Filippo Della Vite. Il bergamasco è stato buon protagonista nelle gare che si sono disputate in Sud America per preparare la stagione di Coppa del Mondo e anche lui punta con tanta carica a far bene anche a Soelden. Già due Top-20 in carriera (con il 16° posto di Bansko nel 2021) per un totale di tre volte nei trenta. Numeri che vanno ulteriormente migliorati e soprattutto sarà fondamentale trovare continuità e costanza tra una gara e l’altra.

FOTO: LaPresse