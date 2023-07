Rugby, Top 10: Valorugby-Petrarca è pari e patta, Mogliano batte di misura Calvisano

Si sono disputati gli ultimi due match della seconda giornata del massimo campionato italiano di rugby e in campo sono scese Valorugby Emilia-Petrarca Padova, big match di giornata, e Mogliano-Calvisano. Ecco come è andata.

Era il big match più atteso e Valorugby Emilia-Petrarca Padova non delude le aspettative. Equilibrio ed emozioni hanno caratterizzato gli 80 minuti della partita, con il Valorugby capace di marcare con più facilità rispetto al Petrarca, con i campioni d’Italia che segnano una meta ma si affidano al piede di Lyle per restare davanti fino ad oltre l’80’. Ma l’ultima zampata è di Costella, con la trasformazione di Newton che impatta il risultato sul 22-22

Colpaccio casalingo del Mogliano, che conquista il primo successo stagionale battendo di stretta misura il più quotato Calvisano. Match deciso nella prima mezz’ora, con le mete di Va’eno, Dal Zilio e Rosario che portano Mogliano sul 24-3. Due mete a cavallo dei due tempi riportano sotto Calvisano, ma è il finale a essere elettrizzante. Prima Fadalti riporta a +10 Mogliano, poi Palazzani accorcia sul -7 per Calvisano, ma a tempo scaduto va in meta Luccardi per il -2. Palazzani non trova i pali e Mogliano vince 27-25.

Peroni TOP10 – II giornata

Colorno v Fiamme Oro 37-31

CUS Torino v Viadana 11-28

Rovigo v Lyons Piacenza 34-12

Valorugby Emilia v Petrarca Padova 22-22

Mogliano v Calvisano 27-25

Peroni TOP10 – Classifica

HBS Colorno e Rugby Viadana 9; Fiamme Oro e Petrarca Rugby 7; Femi-CZ Rovigo 6; Mogliano Veneto e Valorugby Emilia 4; Transvecta Calvisano 3; Cus Torino 1; Sitav Lyons 0

Foto: Alfio Guarise – LPS