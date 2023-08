Rugby, Top 10: Colorno, colpaccio a Padova. Vincono Fiamme Oro e Calvisano

Si è conclusa la terza giornata del massimo campionato italiano di rugby e in campo sono scese Fiamme Oro – Rovigo, Calvisano – Lyons Piacenza e Petrarca Padova – Colorno. Ecco come è andata.

Partiamo da Roma, dove le Fiamme Oro si impongono di misucra sul Rovigo. Match che vede i padroni di casa comandare per tutto il primo tempo grazie alle mete di Guardiano e Angelini, ma a inizio ripresa Van Reenen porta avanti Rovigo. Forcucci e Ferro prima, Minniti-Ippolito e Uncini poi ribaltano più volte il risultato e solo a tempo ampiamente scaduto la meta di Chianucci dà la vittoria per 33-29 alle Fiamme Oro.

Successo sofferto e in rimonta anche per Calvisano, che rischia grosso contro i Lyons Piacenza che conquistano il loro primo punto in classifica. La meta di Portillo e il piede di Ledesma fanno volare gli emiliani sul 7-16, prima che Waqanibau e Bozzoni ribaltino il risultato prima dell’intervallo per il 19-16. Ancora Bozzoni allunga a inizio ripresa, Paz prova a riportare sotto i Lyons, Bruno li porta a due punti, ma poi il calcio di Palazzani fissa il definitivo 35-30.

Colpaccio, invece, a Padova, dove i campioni d’Italia del Petrarca cadono davanti al Colorno di Casellato e Frati. Protagonista assoluto Ceballos, che con il suo piede mette a segno tutti i punti degli ospiti, con il Petrarca che risponde con il piede di Lyle e la meta allo scadere di Carnio, ma non basta e Colorno si impone 10-15.

Peroni TOP10 – III giornata

Viadana – Mogliano 42-17

Valorugby – Cus Torino 43-19

Fiamme Oro – Rovigo 33-29

Calvisano – Lyons Piacenza 35-30

Petrarca Padova – Colorno 10-15

Peroni TOP10 – Classifica

Rugby Viadana 14, HBS Colorno 13; Fiamme Oro 12; Valorugby Emilia 9; Petrarca Rugby, Femi-CZ Rovigo, Transvecta Calvisano 8; Mogliano Veneto 4; Cus Torino, Sitav Lyons 1

Foto: Alfio Guarise – LPS