Rugby femminile, Mondiali 2022: la formazione dell’Italia che affronterà il Canada. Tre cambi rispetto all’esordio

Ci sono tre cambi nella formazione dell’Italia che affronterà il Canada domenica 16 ottobre alle ore 01.45 italiane al Waitakere Stadium di Auckland, in Nuova Zelanda, nel secondo match del Girone B della Coppa del Mondo di rugby femminile.

Andrea Di Giandomenico, commissario tecnico della Nazionale italiana di rugby femminile, ha diramato la formazione che scenderà in campo, cambiando tre pedine rispetto all’esordio nella rassegna iridata vinto 22-10 contro gli USA a Whangarei domenica 9 ottobre.

In terza linea Beatrice Veronese sostituirà l’infortunata Ilaria Arrighetti, mentre in seconda linea rientrerà Giordana Duca, recuperata dall’infortunio che le era costato il match con gli USA, la quale prenderà il posto di Sara Tounesi, infine in prima linea Sara Seye partirà dal primo minuto in luogo di Lucia Gai.

Spiega al sito federale l’allenatore azzurro, Andrea Di Giandomenico: “Giocheremo contro una squadra forte fisicamente che abbiamo avuto modo di affrontare in uno dei Test Match estivi e che ha grandi ambizioni in questa Coppa del Mondo. Le scelte nella formazione, condivise con lo staff tecnico, sono dettate anche dall’esigenza di gestire le energie in una competizione che ha evidenziato un innalzamento del lato tecnico e fisico. Il focus sarà improntato sulla nostra prestazione: giocando il nostro miglior rugby possiamo raggiungere risultati importanti“.

Così il capitano dell’Italia, Elisa Giordano: “Sarà una partita molto fisica. Le abbiamo affrontate in uno dei Test Match estivi riuscendo a restare in partita nonostante la sconfitta. La concentrazione giocherà un ruolo fondamentale: possiamo mettere in difficoltà tutte le nostre avversarie“.

LA FORMAZIONE DELL’ITALIA

15 Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 17 caps)

14 Aura MUZZO (Arredissima Villorba Rugby, 28 caps)

13 Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 71 caps)

12 Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby Padova, 58 caps)

11 Maria MAGATTI (Cus Milano Rugby, 47 caps)

10 Veronica MADIA (Rugby Colorno, 33 caps)

9 Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 70 caps)

8 Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 57 caps) – capitano

7 Giada FRANCO (Rugby Colorno, 25 caps)

6 Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 13 caps)

5 Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 31 caps)

4 Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, 37 caps)

3 Sara SEYE (Transvecta Rugby Calvisano, 9 caps)

2 Melissa BETTONI (Stade Rennais, 73 caps)

1 Silvia TURANI (Exeter Chiefs Women, 21 caps)

A disposizione

16 Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 12 caps)

17 Gaia MARIS (Wasps, 13 caps)

18 Emanuela STECCA (Arredissima Villorba Rugby, 3 caps)

19 Sara TOUNESI (Sale Sharks, 25 caps)

20 Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno, 35 caps)

21 Francesca SGORBINI (ASM Romagnat, 14 caps)

22 Sara BARATTIN (Arredissima Villorba Rugby, 108 caps)

23 Alyssa D’INCA’ (Arredissima Villorba Rugby, 11 caps)

Foto: LiveMedia/Alessio Tarpini