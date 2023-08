PROFETA TRICOLORE! Elia Viviani si conferma campione del mondo dell’Eliminazione, quarto oro per l’Italia

Elia Viviani si è confermato Campione del Mondo nell’Eliminazione. Il velocista italiano ha dominato in lungo e in largo la prova che ha chiuso i Mondiali 2022 di ciclismo su pista al Velodromo di Saint-Quentin-En-Yvelines. Il veneto ha difeso il titolo che aveva conquistato dodici mesi fa a Roubaix, curiosamente sempre in Francia, e indosserà la maglia iridata per un altro anno. Il 33enne, che ieri non era riuscito a salire sul podio nel suo Omnium, ha regalato all’Italia il quarto oro in questa rassegna iridata, che assicura il secondo posto nel medagliere alle spalle dell’Olanda.

Il Campione Olimpico di Rio 2016 nell’Omnium, nonché bronzo a Tokyo 2020, è stato impeccabile. Dopo un paio di brividi provati nelle battute iniziali a causa di un paio di cadute degli avversari, l’alfiere della Ineos Grenadiers ha gestito benissimo lo sforzo e nei due sprint conclusivi ha saputo regolare con maestria prima il britannico Ethan Vernon e poi il neozelandese Corbin Strong. Ricordiamo che questa specialità non è prevista nel programma delle Olimpiadi, ma è una delle quattro prove che compongono l’Omnium.

Elia Viviani ha completato la stagione perfetta su pista visto che un paio di mesi fa si era laureato Campione d’Europa a Monaco, nella stessa giornata in cui aveva corso la prova in linea su strada prima di recarsi al Velodromo della città tedesca per conquistare la maglia blu-stellata. L’azzurro conclude un’annata agonistica interessante, anche se su strada ha conquistato soltanto un paio di vittorie tra Tour de la Provence e CRO Race.

Foto: Federciclismo