Overtime Festival 2022: la “Bellezza” nello e dello sport. Tanti ospiti di prestigio dal 5 al 9 ottobre

Si dia inizio alle danze. L’Overtime Festival 2022 prende il via a Macerata e dal 5 al 9 ottobre il tema sarà quello della “Bellezza” nello sport e dello sport. Tanti ospiti di prestigio, tra cui Roberto Mancini, Federico Buffa, Francesco Pannofino, Gianluca Pagliuca, Davide Moscardelli, Sandro Campagna, Ratko Rudic, Gianluca Di Marzio, Nicoletta Romanazzi, Roberto Cammarelle e Luigi Busà.

Domani, giovedì 6 ottobre, sarà la giornata di grandi campioni: Simone Pianigiani, ex allenatore di basket vincitore di 6 Campionati italiani e testimonial del progetto “Allenarsi per il futuro”, si confronterà con gli studenti maceratesi; il velista e argento olimpico nel canottaggio a Londra 2012 Romano Battisti dialogherà con il giornalista Stefano Vegliani, autore dell‘opera Luna Rossa; la leggenda vivente del karate mondiale Luigi Busà, oro olimpico a Tokyo 2020, ripercorrerà la sua straordinaria vicenda umana e sportiva presentando l’intensa e sincera autobiografia La forza e il controllo. Lezioni di vita sul tatami; Nicoletta Romanazzi, la mental coach più famosa d’Italia, autrice di Entra in gioco con la testa, racconterà il suo “non metodo” con il quale ha indirizzato alla vittoria Marcel Jacobs e tanti altri campioni dello sport; Sandro Campagna e Ratko Rudic, due uomini che hanno scritto la storia della pallanuoto mondiale, ricorderanno la vittoria olimpica del Settebello a Barcellona 1992 e tanti aneddoti vissuti.

Attesissimo è l’appuntamento, previsto alle 21.30 al Teatro Lauro Rossi, con Francesco Pannofino, attore e doppiatore tra i più apprezzati del panorama nazionale, che parlerà di sport dal suo punto di vista, in una serata all’insegna della comicità e dell’autoironia. A stimolarlo con le sue tradizionali verve, ironia, competenza Marco Ardemagni, conduttore di Caterpillar AM, grande amico di Overtime Festival, con cui collabora ormai da 10 anni.

Ad arricchire il palinsesto della giornata, svelando al pubblico storie di sport più o meno note, le presentazioni dei libri Giannis Antetokounmpo, Odissea di Andrea Cassini, Antialmanacco del calcio di Carlo Martinelli, I calciatori selvaggi di Marco Ciriello, Il pallone ai tempi di Tino Asprilla di Enzo Palladini con ospite un altro grande amico di Overtime, mister Nevio Scala accompagnato dai vini della sua azienda vitivinicola. Previsto anche un momento conviviale con il pilota Jarno Trulli: intervistato dal giornalista Lorenzo Pastuglia racconterà aneddoti e curiosità sulla sua carriera sportiva e sull’ attività imprenditoriale vitivinivola.

Venerdì 7 ottobre grande spazio al racconto sportivo: narreranno sei storie di resilienza olimpica in tempi di Covid il direttore di Eurosport Antonio Raimondi e i giornalisti Massimiliano Ambesi, Francesco Paone e Gianmario Bonzi che presenterà anche il libro Giochi di gloria. Storia, misteri e curiosità da Atene 1896 a Rio 2016; con Miracolo di Berlino e la presenza delle due campionesse mondiali di pallavolo Simona Rinieri e Darina Mifkova, i giornalisti del Corriere dello Sport-Stadio Leandro De Sanctis e Pasquale Di Santillo celebreranno lo storico trionfo al femminile dell’Italia di Marco Bonitta campione del mondo nella pallavolo nel 2002, esattamente venti anni fa; Marino Bartoletti, ideatore di trasmissioni cult come “Quelli che il calcio” e “Pressing”, presenterà “Il ritorno degli Dei”, vincitore del Premio Bancarella Sport 2022; Gianluca Di Marzio, il giornalista sportivo più seguito sui social, con una community di oltre 3 milioni di followers, debutta ad Overtime con Almanacco 2021-2022 del Grand Hotel Calciomercato; durante la presentazione in anteprima nazionale del libro Messi di Fabrizio Gabrielli prima partecipazione in presenza al Festival anche per Isabella Ferretti, fondatrice di 66thand2nd, la casa editrice che ha rivoluzionato il modo di raccontare sport e letteratura in Italia; allieterà il pubblico del Teatro Cinema Italia con le sue battute ed esilaranti imitazioni Pierluigi Pardo, che nelle scorse edizioni del Festival ha già duettato con Gabriella Greison e Giuseppe Cruciani, cantato con Omar Pedrini, ballato con Maccio Capatonda.

Sempre nella giornata di venerdì 7 il Mental Coach Lorenzo Migliorelli illustrerà La difesa personale attraverso il metodo SDS coniugato al metodo del Mental Coaching. Confermata la tradizionale attenzione anche al calcio femminile con la presentazione del libro Voglio fare la calciatrice delle allenatrici Gaia Missaglia e Francesca Gargiulo e la collaborazione di YFIT Calcio Femminile. Quanto mai coerente con la tematica della Bellezza Calciorama.

I colori della passione, il primo libro dedicato ai colori delle maglie del calcio. Decine e decine le storie che stanno dietro i “colori sociali” di una squadra, raccontate da un affabulatore di eccezione come Gino Cervi e illustrate da un autore cult del mondo del football come Osvaldo Casanova.

Sabato 8 ottobre impreziosiscono il cartellone, grazie alla collaborazione con Minerva Edizioni, altre presentazioni di libri in anteprima nazionale: Vittorio Pozzo di Dario Ronzulli e Volare Libero di Federico Calabrese, opera in cui si racconta l’affascinante storia sportiva di Gianluca Pagliuca che, considerato tra i portieri più forti del nostro calcio, rivelerà emozioni e aneddoti al pubblico di Overtime.

Non mancheranno appuntamenti dal sapore vintage, che celebreranno la bellezza del calcio di una volta che faticosamente riusciamo a riconoscere in quello attuale: l’artista Paolo Castaldi presenterà 11 luglio 1982, l’ex portiere Ivano Bordon e l’autore Jacopo Dalla Palma il libro In presa alta. Le parate di una vita di un portiere gentiluomo d’altri tempi alla presenza di Gianni Bellini, il più importante collezionista di album di calcio al mondo.

Discese, speciali e giganti è il titolo del libro di Stefano Vegliani che ripercorre gran parte della storia dello sci alpino. Grande protagonista di giornata anche il rugby: l’ex celebre pilone della nazionale italiana e ora chef Andrea Lo Cicero, soprannominato Il Barone, alle ore 11.00 parteciperà alla presentazione, moderata da Elvis Lucchese e accompagnata da degustazioni di birra a cura di Simone Nicoletto, del libro Non puoi fidarti di gente così. Storia della squadra di rugby che sfidò l’apartheid di Massimo Calandri; poi, alle ore 12.30, presenterà lo show cooking A pranzo con il Barone. Consigli per un’alimentazione da campione, evento offerto e organizzato da Maia Fucina Gourmet.

Chiuderà in bellezza la giornata lo storyteller Federico Buffa, che presenta lo spettacolo teatrale “Italia Mundial”, il racconto dell’indimenticabile vittoria della Nazionale Azzurra ai Mondiali di calcio del 1982, con la regia di Marco Caronna e Alessandro Nidi al pianoforte. I proventi dell’iniziativa saranno devoluti alla Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche, l’Associazione che dà voce alle esigenze di pazienti e famiglie per migliorare le cure disponibili, le opportunità sociali, i diritti e la qualità di vita di ogni persona colpita da fibrosi cistica.

L’evento gode della collaborazione dei club service della città di Macerata e avrà come testimonial Alessandro Gattafoni, un ragazzo di Civitanova Marche affetto da Fibrosi Cistica che durante “125 miglia per un respiro”, a bordo del suo kayak, ha sfidato il mare Adriatico e i suoi polmoni, partendo da Civitanova Marche e arrivando in terra croata dopo 21 ore consecutive e 130 km di pagaiate.

Nella giornata conclusiva del Festival, domenica 9 ottobre, in programma Rata da scoprire. I valori nascosti dei cento anni di storia biancorossa degli autori Enrico Scattolini, Paolo De Felice e Andrea Fabiani e con la moderazione dell’avv. Giancarlo Nascimbeni; Alessandro Del Piero. L’ultimo atto di un campione infinito di Alberto Galimberti; l’incontro dal titolo Plasticità organizzato dal prof. Marcello La Matina (Unimc); Il cuore dentro le scarpe. Sport e storie a Roma di Francesco Longo.

L’evento conclusivo della manifestazione vedrà protagonista Davide Moscardelli: “Made in Italy Born in Belgium”, uno dei suoi innumerevoli tatuaggi, descrive le origini di uno tra i più iconici giocatori del nostro calcio, uno che in campo si è sempre fatto riconoscere, per la barba “arrogante” e il sinistro delizioso, la tecnica e la generosità.

Overtime ospiterà anche la seconda edizione di ACES Video Awards, proiezione e premiazione dei video promozionali di canditura a Regione/Città/Comuni/Isola/Comunità europee dello Sport. All’evento, ideato da Aces Italia, delegazione italiana di ACES Europe, Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport, parteciperanno amministratori locali provenienti da ogni parte d’Italia e d‘Europa che avranno anche la possibilità di creare sinergie e riflettere sul sempre più rilevante ruolo che la promozione turistica e lo sport rivestono nello sviluppo dei loro territori e delle loro comunità.

Confermata la tradizionale e preziosa partnership con l’Università degli Studi di Macerata con tanti professori dell’Ateneo coinvolti nella manifestazione e l’appuntamento Il bello della radio. In nome di Antonio Megalizzi che vede protagonisti i giornalisti radiofonici Riccardo Cucchi, Dario Ricci (Radio24) e Gerardo De Vivo (Agenzia Area).

Confermate anche le proiezioni e i concorsi sui documentari e cortometraggi sportivi, una vetrina ormai tradizionale per valorizzare i lavori di registi e videomaker di settore: tra le opere in programma Gilles Villeneuve – l’aviatore del regista Giangiacomo De Stefano, il documentario Benelli su Benelli di Marta Miniucchi, il cortometraggio La bellezza dietro casa a cura di CAI Marche.

Rinnovate anche le collaborazioni con il territorio, dalle realtà associative alle aziende, dai club service agli Ordini professionali. A testimonianza del costante interesse verso tematiche quali il benessere fisico il convegno di medicina dello sport organizzato dal Dr. Mario Luzi, primario di cardiologia dell’Ospedale di Macerata.

Grande risalto anche ad altri convegni: in collaborazione con Società Italiana di Storia dello Sport l’appuntamento Sport, moda e abbigliamento nella storia con interventi di Maria Canella, Elena Puccinelli, Angelo Franco e la moderazione di Nicola Sbetti; in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati della provincia di Macerata La giustizia nello sport. Le regole a difesa dell’etica sportiva con saluti dell’avv. Maria Cristina Ottavianoni (pres. Ordine degli avvocati di Macerata), prof. Stefano Pollastrelli (Unimc), Alberto Tappa (segretario gen. Federazione Pugilistica Italiana), gli interventi di Stefano Villamena (Unimc), Livia Di Cola (Unimc), Andrea Altieri (pres. Tribunale federale della Federazione italiana tiro con l’arco), Francesco Fradeani (Unimc) e la moderazione del prof. Guido Canavesi (Unimc); in collaborazione con Fiamme Oro Rugby, Associazione Salvamamme e Consiglio delle Donne del Comune di Macerata Salvamamme: La valigia di salvataggio con ospiti dell’incontro Massimiliano Bizzozero e Katia Pacelli; in collaborazione con l’Università degli Studi di Macerata Parlare e scrivere di sport. Prospettive e tendenze della comunicazione sportiva post Covid con la moderazione del professore Giacomo Gistri e il gotha del giornalismo e dell’editoria italiani: Isabella Ferretti (66thand2nd), Emanuela Audisio (La Repubblica), Angelo Carotenuto (LoSlalom), Umberto Zapelloni (Il Foglio Sportivo), Franco Bragagna (RaiSport), Guido Mugavero (Minerva Edizioni), Alberto Facchinetti (Edizioni InContropiede), Giovanni Francesio (Mondadori), Stefano Vegliani, Giovanni Di Giorgi (Lab DFG), Fabio Luna (pres. CONI Marche).

Novità dell’edizione 2022 del Festival l’evento Lo sport è energia, organizzato da Fintel Gas e Luce per sensibilizzare studenti, giovani e meno giovani al risparmio energetico.

Cinque le mostre in programma durante le giornate di manifestazione. Tre presso la Galleria Antichi Forni: 1982. Tutto il bello nelle figurine dalla collezione di Gianni Bellini; Over 70 e Santo Stefano. Il bello dello sport a cura del fotografo maceratese Massimo Zanconi. A completare il quadro l’esclusiva Diaboliko sport. Viaggio nei 60 anni a tema sportivo del Re del Terrore, in collaborazione con Astorina presso Galleria Gaba.MC e Scatti e ritratti. Tutto il bello dello sport di A.A.V.V. presso Galleria Gaba Young. Una mostra itinerante sarà allestita con biciclette rigenerate in alcuni negozi del centro storico (a cura di Fabio Scocco).

Non mancano altri storici amici del Festival, protagonisti dello sport e grandi firme del giornalismo: Angelo Carotenuto, Valerio Calzolaio, Fulvio Paglialunga, Luca Leone, Andrea Capretti, Marta Elena Casanova, Lorenzo Pastuglia, Nicola Calzaretta, Flavio Vanetti, Andrea Carloni, Gabriele Bani, Nazareno Rocchetti, che presenta il suo nuovo libro Babbo, cosa c’è al di là del mare?

I ragazzi del BancaMacerata Rugby organizzeranno la sesta edizione del torneo di beneficenza destinato a raccogliere fondi per il Comune terremotato maceratese di Castelsantangelo sul Nera. Una causa cui il Festival è sempre stato molto vicino e legato con la pubblicazione del libro E vissero sconfitti e vincenti.

Confermata la tradizionale e partecipatissima sezione che guarda all’enogastronomia e alla sana alimentazione con Tipicità, Coop Adriatica 3.0, Istituto Tecnico Agrario Garibaldi e rinomati chef del territorio.

Appuntamenti di rilievo la lezione di yoga Bellezza e Armonia interiore nella splendida cornice di Palazzo Buonaccorsi con musiche al pianoforte di Cinzia Pennesi; Pattinare è velocità in equilibrio, incontro con gli atleti Danny Sargoni e Valentina Buccolini organizzato da Polisportiva Juvenilia Pollenza; il Workshop Parkour deep practice a cura di Activita, momento di incontro libero tra praticanti di Parkour di qualsiasi livello, che hanno voglia di condividere il proprio allenamento con altre persone; il convegno Nordic Walking Evoluzione e Prospettive a cura di Green Nordic Walking; l’incontro Il Kung-Fu: maestro di vita a cura di ASD Arti Marziali T.K.F.A.

Tante le scuole coinvolte nella dodicesima edizione. Saranno organizzati incontri con gli studenti di ITE Alberico Gentili, ITA Giuseppe Garibaldi, Istituto Comprensivo Dante Alighieri, Liceo Scientifico Galileo Galilei, Convitto Nazionale Leopardi.

«In questa fase di avvicinamento alla dodicesima edizione del Festival – ha dichiarato commosso il presidente di Pindaro e direttore organizzativo di Overtime Festival Michele Spagnuolo – il pensiero di tutta la grande famiglia di Overtime non può che rivolgersi al ricordo di due persone che non ci sono più e che hanno regalato bellezza a noi e al nostro mondo: la bandiera della Maceratese e della Fiorentina Giuseppe Brizi e Umberto Caschera, fondatore del Virtus Acrobatic Team e collaboratore di Overtime fin dalla sua prima annata maceratese».

Per maggiori info e programma aggiornato in tempo reale: https://overtimefestival.it/

Fonte: comunicato stampa Overtime Festival 2022.

Foto: Overtime Festival