Nuoto, Coppa del Mondo 2022. Alberto Razzetti e Thomas Ceccon salutano il Canada con il podio!

Due podi per salutare Toronto. L’Italia chiude così la seconda tappa della Coppa del Mondo 2022 con Albertop Razzetti secondo nei 400 misti come a Berlino e Thomas Ceccon terzo nei 50 farfalla. Serata di conferme, l’ultima della tappa canadese con Beata Nelson sugli scudi: quattro vittorie in due giorni per la statunitense e i tris di Nic Fink, Dylan Carter, Margaret MacNeil e Shaine Casas.

Come a Berlino, sette giorni fa, dulcis in fundo per Alberto Razzetti che, alla terza finale della tre giorni canadese, va a prendersi il secondo posto nei 400 misti. Troppo forte oggi il sudafricano Matthew Sates che domina la gara in 4’02″65 limando tre decimi al tempo fatto segnare in Germania sette giorni fa, mentre Razzetti si peggiora leggermente rispetto a sette giorni fa ma riesce a difendere la seconda posizione con 4’05″03, terzo gradino del podio per l’ungherese Kos con 4’15″13.

Non fallisce l’appuntamento con il podio anche Thomas Ceccon che chiude la sua avventura canadese con un terzo posto tutt’altro che scontato nei 50 farfalla. L’azzurro parte forte e si mette sulle orme di Carter e Chalmers, i più veloci, nei primi 25 e nella seconda vasca riesce a sopravanzare l’australiano ma deve subire la rimonta di Chad Le Clos. Il rappresentante di Trinidad e Tobago Dylan Carter vince in 22″28, secondo Le Clos in 22″45, terzo Thomas Ceccon il 22″60, sette centesimi meglio di Chalmers. Eliminato in batteria Federico Burdisso, 16mo con 24″03.

Margaret MacNeil nella piscina di casa non sbaglia un colpo e si aggiudica anche la gara di cui è campionessa mondiale in carica, i 100 farfalla con il tempo di 54″78, nuovo record della manifestazione, secondo gradino del podio per la svedese Louise Hansson con 55″02, terza la brasiliana Giovanna Tomanik Diamante con 57″41.

Poker di vittorie per la statunitense Beata Nelson che si aggiudica anche i 200 dorso con il tempo di 2’00″50 davanti alla specialista di casa Kylie Masse con 2’02″21 e alla star canadese Summer McIntosh che festeggia la variazione sul tema con il terzo posto in 2’02″85. Beata Nelson ha poi completato l’opera nei 200 misti imponendosi in 2’05″08 davanti alla canadese Sydney Pickrem con 2’05″23 e all’altra canadese Summer McIntosh (mai giù dal podio) con 2’06″57

L’egiziano Marwan Elkamash dalla serie più “lenta” si impone negli 800 stile libero, gara forse dal tasso tecnico più modesto della tre giorni canadese: tempo di 7’45″09 per il mezzofondista africano che sopravanza l’olandese Luc Kroon con 7’48″42 e il ceco Ondrej Gemov con 7’50″16. Record dei campionati battuto dallo statunitense Shaine Casas nei 100 dorso, dove al via non c’era Thomas Ceccon per scelta dell’azzurro. Casas ha vinto in 48″84 precedendo lo statunitense Coleman Stewart in 49″95 e il polacco Kacper Stokowski in 50″02.

Seconda sfida diretta e seconda vittoria per la lituana Ruta Meilutyte che bissa il successo di Berlino anche nei 50 rana ma con un tempo più alto rispetto al record europeo di sette giorni fa ma pur sempre di assoluta eccellenza: 28″96 precedendo la statunitense Lilly King con 29″20 e l’israeliana Anastasia Gorbenko con 30″25. Seconda tripletta completata nella rana dallo statunitense Nic Fink che fa suoi anche i 200 con il crono di 2’03″78. Non gli arriva lontano l’olandese Caspar Corbeau, secondo in 2’04″17, terzo posto per il brasiliano Caio Pumputis con 2’04″27.

Si conferma regina dei 100 stile libero la rappresentante di Hong Kong Siobahn Haughey che si impone con 51″33 davanti alla francese Beryl Gastaldello con 51″67 e alla polacca Katarzyna Wasick con 51″69. Nei 200 stile libero uomini tripletta statunitense con il successo di Brooks Curry in 1’42″32, secondo Trenton Julian con 1’42″35 e terzo Kieran Smith con 1’42″45, tutti vicinissimi.

