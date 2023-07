Matteo Trentin vince il Giro del Veneto: “L’anno scorso ero arrabbiato, oggi ho fatto centro. Gara a tutto gas”

Matteo Trentin ha vinto il Giro del Veneto 2022 grazie a una spettacolare volata, battendo tutti gli altri attaccanti di giornata. Successo di lusso per l’alfiere della UAE Emirates, che non ha deluso le aspettative della vigilia e si è tolto una bella soddisfazione in una delle ultime gare di questa intensa stagione agonistica.

Matteo Trentin ha espresso la propria soddisfazione al termine dell’evento: “L’anno scorso mi ero arrabbiato per il secondo posto. Oggi ce la siamo giocata con tutta la squadra, Ulissi è stato fantastico. Due nostri DS sono di qui e mi hanno guidato al meglio, abbiamo fatto una gara a tutto gas. Abbiamo fatto lavorare anche le altre squadre. Alla Bernocchi è andata male, oggi ho fatto centro“.

Foto: @UAETeamEmirates:Fizza